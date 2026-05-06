طرزِ زندگی کی بیماریوں میں خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے، مخلوط اناج کا آٹا ایک صحت بخش آپشن
ذیابیطس میں غذا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مخلوط اناج کا آٹا ایک امید افزا اختیار کے طور پر ابھر رہا ہے۔
Published : May 6, 2026 at 10:46 AM IST
جے پور، راجستھان (آدتیہ عطرے کی رپورٹ): بھارت میں ذیابیطس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ذیابیطس اب بوڑھوں کی بیماری نہیں رہی۔ یہ نوجوانوں کو بھی تیزی سے متاثر کر رہا ہے۔ طرزِ زندگی میں تبدیلی، ڈیجیٹل اثر و رسوخ میں اضافہ، اور جسمانی سرگرمیوں میں کمی نے اس مسئلے کو ایک وسیع سماجی بحران بنا دیا ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔
ہندوستان میں 77 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں، اور تقریباً 25 ملین قبل از وقت ذیابیطس کا شکار ہیں، یعنی انہیں مستقبل میں اس بیماری کا خطرہ لاحق ہے۔ سب سے سنگین حقیقت یہ ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ اس بات سے لاعلم ہیں کہ انہیں ذیابیطس ہے۔
عالمی سطح پر صورتحال اور بھی سنگین ہے۔ حالیہ بین الاقوامی مطالعات کے مطابق، دنیا بھر میں 800 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں، اور یہ تعداد گزشتہ 30 سالوں میں تقریباً دوگنی ہو گئی ہے۔ ذیابیطس سے بچاؤ کے لیے بہت سی دوائیں دستیاب ہیں لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مناسب خوراک کے ذریعے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
طرزِ زندگی کی بیماریوں جیسے ذیابیطس میں خوراک ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میں ملا ہوا اناج کا آٹا ایک بہتر اور صحت بخش آپشن کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ نہ صرف بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ جسم کو ضروری غذائیت بھی فراہم کرتا ہے۔
بہتر متبادل
اس میں بازار میں دستیاب مخلوط اناج کا آٹا شامل ہے۔ خاص طور پر آٹے کا انتخاب کرتے وقت، لوگ اب روایتی گندم کے آٹے سے آگے بڑھ کر مخلوط اناج کے آٹے کا رخ کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ آٹا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہتر آپشن ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف اناج کا متوازن آمیزہ ہوتا ہے، جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔
مکسڈ گرین آٹا کیا ہے؟
جے پور میں اس خاص قسم کا آٹا بنانے والے انکت اچاریہ کا کہنا ہے کہ مخلوط اناج کا آٹا مختلف اناج کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ جو، باجرا، جوار، چنے، راگی اور دالیں عام طور پر گندم کی بجائے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہر اناج اپنی منفرد غذائیت کی وجہ سے جسم کو مختلف فوائد فراہم کرتا ہے۔ مخلوط اناج کے آٹے میں عام گندم کے آٹے سے کم گلیسیمک انڈیکس ہوتا ہے۔ یہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھنے سے روکتا ہے، انسولین کی ضرورت کو کم کرتا ہے۔ یہ آٹا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔
مخلوط اناج کے آٹے میں شامل اہم اناج اور ان کے فوائد
جو فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے۔
باجرہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے۔
جوار ایک گلوٹین فری آپشن ہے اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے۔
راگی میں کیلشیم ہوتا ہے اور ذیابیطس میں شوگر کو آہستہ آہستہ خارج کرتا ہے۔
چنے میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے جو کہ بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
سن کے بیج ایک انتہائی غذائیت سے بھرپور سپر فوڈ ہیں جو خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
کلونجی بلڈ شوگر اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔
میتھی کے بیج کاربوہائیڈریٹس کے ہاضمے اور جذب میں مدد کرتے ہیں۔
صحیح تناسب میں ملا ہوا
مخلوط اناج کا آٹا مختلف قسم کے اناج سے بنایا جاتا ہے۔ انکت اچاریہ کا کہنا ہے کہ اسے صحیح تناسب میں ملانا بہت ضروری ہے۔ مزید برآں، تمام اناج کو کم درجہ حرارت پر پیس کر آٹا تیار کیا جاتا ہے، اور حالیہ برسوں میں خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں اس آٹے کی مانگ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ملا ہوا اناج کا آٹا ذیابیطس کے انتظام کا ایک موثر حصہ ہے، لیکن اسے متوازن طرزِ زندگی کے ساتھ مل کر اپنانا چاہیے۔ باقاعدگی سے ورزش، تناؤ کا انتظام، اور مناسب نیند بھی اتنی ہی اہم ہے۔
(اعلان دستبرداری: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)