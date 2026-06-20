کیا دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند ہائی بلڈ پریشر کی انتباہی علامت ہوسکتی ہے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
دن میں ضرورت سے زیادہ نیند آنا ہائی بلڈ پریشرکی علامت ہو سکتی ہے،خاص طور پر اگر آپ کو رات کو سونےمیں بھی دشواری ہو۔
Published : June 20, 2026 at 10:48 AM IST
دن میں ضرورت سے زیادہ نیند آنا اور رات کو سونے میں دشواری ہائی بلڈ پریشر (ہائی بلڈ پریشر) کے بڑھتے ہوئے خطرے کی علامت ہوسکتی ہے۔ یہ مسئلہ دل کی بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ پین اسٹیٹ کالج آف میڈیسن کی ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جن بالغ افراد کو دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند آتی ہے ان میں مستقبل میں ہائی بلڈ پریشر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
محققین نے 1,700 سے زیادہ بالغوں کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جنہوں نے دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند آنے کی شکایت کی اور رات بھر نیند کی نگرانی (پولی سوموگرافی) کی۔ نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند کا سامنا کرتے ہیں ان میں پہلے سے ہی ہائی بلڈ پریشر ہونے کا امکان 52 فیصد زیادہ تھا اور انہیں مستقبل میں اس کے بڑھنے کا خطرہ 74 فیصد زیادہ تھا۔ مزید برآں ایسے افراد جنہوں نے رات کو سونے میں 30 منٹ یا اس سے زیادہ وقت لیا اور دن میں نیند نہ آنے والے افراد کو ہائی بلڈ پریشر ہونے کے خطرے کا دوگنا سامنا کرنا پڑا، جب کہ بعد میں اس کے بڑھنے کا خطرہ تین گنا زیادہ تھا۔
پین اسٹیٹ کالج آف میڈیسن (ہرشے، پنسلوانیا) کے سلیپ ریسرچ اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹر کے مرکزی مصنف اور ڈائریکٹر ڈاکٹر الیگزینڈروس وگونٹزاس نے بتایا کہ وہ بالغ افراد جو دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند کا تجربہ کرتے ہیں اور نیند میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دل کی بیماری کے خطرے میں ایک الگ گروپ میں آتے ہیں۔ مصنفین نوٹ کرتے ہیں کہ یہ نتائج بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو ایسے مریضوں کا جائزہ لیتے وقت صرف 'نیند کی کمی' سے آگے دیکھنا چاہیے جو دن کے وقت غیر معمولی نیند کا تجربہ کرتے ہیں۔
یہ نتائج 17 جون کو بالٹی مور میں ایسوسی ایٹڈ پروفیشنل سلیپ سوسائٹیز کے اجلاس میں پیش کیے گئے۔ وہ جریدے نیند کے خصوصی شمارے میں بھی شائع ہوئے۔
ہائی بلڈ پریشر کو خطرناک حالت کیوں سمجھا جاتا ہے؟
میو کلینک کے مطابق، ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہے کیونکہ یہ آپ کے دل پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور آہستہ آہستہ شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے اکثر "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی واضح علامات پیش نہیں کرتا، پھر بھی یہ جان لیوا حالات جیسے ہارٹ اٹیک، فالج اور گردے کی خرابی کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ یہ حالت آپ کی صحت کے لیے مختلف خطرات کا باعث بنتے ہیں، جیسے:
ہائی بلڈ پریشر شریانوں کی دیواروں کے خلاف مسلسل اور ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت، کم لچکدار اور داغدار ہو جاتے ہیں۔ یہ فیٹی پلاک (ایتھروسکلروسیس) کے جمع ہونے کے لیے سازگار حالات پیدا کرتا ہے، جو پورے جسم میں ضروری خون کے بہاؤ کو روکتا ہے۔
دل کے پٹھوں پر طویل تناؤ خواہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو یا تناؤ ان کو گاڑھا اور سخت کرنے کا سبب بنتا ہے، دل کو کمزور کرتا ہے اور ممکنہ طور پر دل کی ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ دریں اثنا کورونری شریانوں میں رکاوٹیں (چربی یا کولیسٹرول کے جمع ہونے کی وجہ سے) دل کو مناسب خون کی فراہمی حاصل کرنے سے روکتی ہیں، جس کے نتیجے میں سینے میں درد یا دل کی بے قاعدہ دھڑکنیں ہوتی ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر دماغ کی خون کی شریانوں کو کمزور اور پھٹ سکتا ہے یا رکاوٹوں کا سبب بن سکتا ہے، جو براہ راست فالج کا باعث بنتا ہے۔ طویل تناؤ کے نتیجے میں عروقی ڈیمنشیا اور علمی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر گردوں کے نازک فلٹرنگ سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے، جو آخر کار گردے کی مستقل خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔
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ہائی بلڈ پریشر آنکھوں میں خون کی چھوٹی نالیوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، ممکنہ طور پر مستقل اندھا پن کا سبب بن سکتا ہے، اور جسم کے دوسرے حصوں میں خون کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ بن سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔