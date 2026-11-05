ان 6 غذائی اشیاء کا استعمال آپ کو پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد کرے گا
چاہے آپ وزن کم کرنا چاہتے ہوں یا بڑھانا، کیلوریز اورغذائی اجزاء میں توازن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
Published : November 5, 2026 at 8:22 AM IST
آج کی تیز رفتار زندگی میں، غیر صحت بخش غذائی عادات اور جسمانی سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے موٹاپا اور پیٹ کی چربی کا جمع ہونا عام مسائل بن گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مخصوص قسم کی غذائیں پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہیں اپنی خوراک میں شامل کرنے سے پیٹ کے حصے سے چربی گھٹانے میں مدد مل سکتی ہے۔
سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپتال میں شعبہ غذائیت اور ڈائٹٹکس کی سربراہ، ڈاکٹر ایلین کینڈی بتاتی ہیں کہ وزن کم کرنے اور بڑھانے دونوں میں خوراک کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی غذائیں منتخب کرنی چاہئیں جن کا 'گلائسیمک انڈیکس کم ہو، جو ذائقہ دار ہوں، جن سے خون میں انسولین کی سطح میں اچانک بہت زیادہ اضافہ نہ ہو، اور جو ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی غذائیں ہیں...
دہی
دہی بھوک کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ 100 گرام دہی میں صرف 98 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ 11 گرام پروٹین فراہم کرتا ہے۔ آیوروید کے مطابق، دہی میں موجود کیلشیم موٹاپا اور چربی کم کرنے میں معاون ہے۔ آپ دہی میں سبزیاں جیسے پیاز، کھیرے اور ٹماٹر یا فائبر سے بھرپور دیگر اشیاء شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں موجود 'پروبائیوٹک خصوصیات آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے اور نظامِ ہضم کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔
کھیرہ
وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے کھیرہ ایک بہترین تحفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ تقریباً 96 فیصد ہوتی ہے، اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ 100 گرام کھیرے میں صرف 15 کیلوریز ہوتی ہیں اور اس کا گلائسیمک انڈیکس 15 ہے۔ لہٰذا، جو لوگ پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی خوراک میں کھیرے کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔
شکر قندی
شکر قندی کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور یہ فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے کھانے سے فوراً پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے، جس سے بھوک کم لگتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ہے، جس کے نتیجے میں وزن کم کرنے اور پیٹ کی چربی گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ اسے صبح کے وقت کھانا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔
ٹماٹر
ٹماٹروں میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور ان کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے۔ 100 گرام ٹماٹروں میں صرف 22 کیلوریز ہوتی ہیں۔ انہیں ہلکے پھلکے ناشتے کے طور پر بھی کھایا جا سکتا ہے؛ بس انہیں کاٹ لیں اور اوپر نمک اور کالی مرچ کا پاؤڈر چھڑک لیں۔
گوبھی اور پھول گوبھی
گوبھی اور پھول گوبھی دونوں فائبر سے بھرپور سبزیاں ہیں جن میں کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ انہیں روزانہ کھایا جاسکتا ہے اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرے ہوتے ہیں اور ان میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کینسر پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
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انڈے
انڈے کھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، جس میں نو ضروری امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ باقاعدگی سے استعمال فائدہ مند ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ دو انڈے کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اعلیٰ قسم کا پروٹین ہوتا ہے، جو آپ کو طویل عرصے تک پیٹ بھرنے میں مدد دیتا ہے۔