وزن کم کرنے کے لیے روزانہ اس طریقے سے کالا نمک کھائیں، چند دنوں میں اثر نظر آئے گا
کالا نمک ہاضمے کے لیےپت کی پیداوار کو متحرک کرتا ہے۔ یہ پیٹ پھولنے اور تیزابیت کوکم کرتا ہے۔ جانیے اس کے فوائد کےبارے میں
کالا نمک، جسے بلیک سالٹ یا ہمالیائی بلیک سالٹ بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور دیگر ہمالیائی خطوں میں پایا جاتا ہے۔ کالا نمک کو صدیوں سے آیورویدک ادویات میں اس کی جامع، علاج کی خصوصیات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ گھلنشیل معدنیات سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے انہیں جسم سے جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کالا نمک کو عام طور پر کھانا پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہندوستانی کھانوں میں ایک مقبول جز ہے۔
اس کی ابتدا آتش فشاں سے ہوئی ہے اور یہ گندھک کے مرکبات پر مشتمل ہے جو اس کی خوشبو اور ذائقہ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ یہ آئرن اور پوٹاشیم کلورائیڈ پر بھی مشتمل ہے۔ کالے نمک میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں اور حیرت انگیز طور پر سوڈیم کی مقدار کم ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے اہم معدنیات بھی ہوتے ہیں جو کہ صحت مند جسم کے لیے ضروری ہیں۔
کالا نمک جسم میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔
ان دنوں بہت سے لوگ وزن میں اضافے اور ہاضمے سے متعلق مسائل سے دوچار ہیں۔ مختلف طریقے آزمانے کے باوجود انہیں ان مسائل سے کوئی نجات نہیں ملتی۔ کالا نمک ایسے لوگوں کے لیے باعثِ رحمت ثابت ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے مسائل سے نجات دلانے سے لے کر پیٹ کی چربی پگھلانے تک، کالا نمک کئی طریقوں سے مدد کر سکتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کالے نمک کا صحیح استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کالا نظر آنے والا نمک ہمارے جسم میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے اور وزن کم کرنے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔
کالا نمک عام نمک سے کیسے مختلف ہے؟
راجستھان سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر غذائیت نیہا یادوونشی کا کہنا ہے کہ کالا نمک قدرتی معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا بھورا اور جامنی ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم اور پوٹاشیم جیسے اہم معدنیات پائے جاتے ہیں۔ کالے نمک میں گندھک جیسی ہلکی بو ہوتی ہے، جو اسے عام نمک سے ممتاز کرتی ہے۔ عام نمک کے برعکس، اس میں کچھ انتہائی مفید صحت کی خصوصیات ہیں۔ آیوروید میں، کالا نمک ہاضمہ کو بہتر بنانے، گیس اور تیزابیت کو کم کرنے اور میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
کالا نمک ہاضمے کے مسائل کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟
ماہر غذائیت نیہا یادیو کے مطابق کالا نمک ہضم کے لیے پت کی پیداوار کو تیز کرتا ہے۔ یہ اپھارہ اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ جب ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہضم ہوتا ہے تو یہ اضافی وزن اور ہاضمے کے مسائل کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کالا نمک ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ بیلنس میں مدد کرتا ہے۔ یہ پانی کی برقراری کو کم کرکے وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے جلد، بالوں اور مجموعی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روایتی ادویات میں، یہ بہت سے مسائل کے قدرتی علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
کالا نمک وزن کم کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟
نیہا یادوونشی کا کہنا ہے کہ کالے نمک میں سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے جو نمک کو اس کا مخصوص ذائقہ دیتا ہے۔ کالے نمک میں موجود معدنیات اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ یہ میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ یہ موٹاپے اور پانی کی کمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سوجن کو کم کرتا ہے اور وزن میں اضافے کو روکتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ سفید نمک کے بجائے کالا نمک استعمال کریں۔
اس کا استعمال کیسے کریں
کالا نمک آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں سوڈیم کم ہے۔ اس کی موٹاپا مخالف خصوصیات موٹاپے اور وزن دونوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر چائے کی طرح پی لیں۔ یہ کھانے کو آسانی سے ہضم کرنے اور آپ کے جسم میں اضافی کولیسٹرول کو جلانے میں مدد کرے گا۔
دیگر فوائد
کالا نمک کھانے سے قبض، پیٹ درد، اپھارہ اور پیٹ سے متعلق دیگر مسائل سے نجات ملتی ہے۔
روزانہ صبح نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پینے سے پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔
کھانسی میں مبتلا افراد اپنے منہ میں کالا نمک کا ایک ٹکڑا پکڑ کر اس کا رس پینے سے کھانسی کم ہوتی ہے۔
کالا نمک کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔