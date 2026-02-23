دودھ کا پیکٹ خریدنے سے پہلے یہ سات چیزیں ضرور چیک کرلیں، یہ سچ ہر گھر تک پہنچنا چاہیے
دودھ کے پیکٹوں پر لکھی ہوئی کچھ چیزوں کو چیک کرنا ضروری ہے۔ دودھ کا پیکٹ خریدتے وقت کن 7 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
Published : February 23, 2026 at 2:52 PM IST
حیدرآباد: دودھ کو بچوں کی نشوونما اور مناسب تغذیہ کے لیے بہت اچھی اور مکمل غذا سمجھا جاتا ہے۔ ضروری غذائی اجزا جیسے کیلشیم، پروٹین، وٹامن ڈی، اے اور بی روزانہ کی خوراک کا لازمی حصہ ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی سے لے کر جسمانی نشوونما اور دماغی صحت تک دودھ بہت سے صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ کا پیکٹ خریدتے وقت ان سات چیزوں پر توجہ نہ دینا اس کے صحت سے متعلق فوائد کی نفی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، دودھ کے پیکٹ پر یہ چند چیزیں چیک کرنے سے آپ کی صحت اور پیسہ دونوں بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک باخبر خریدار نہ صرف پیسے بچاتا ہے بلکہ آپ کی صحت بھی۔ آئیے ان سات چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو آپ کو دودھ کا پیکٹ خریدتے وقت دیکھنا چاہیے...
1. میعاد ختم ہونے کی تاریخ اور 'استعمال کے لحاظ سے' تاریخ
دودھ کا پیکٹ خریدتے وقت یہ پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ پیکٹ خریدنے سے پہلے ہمیشہ 'استعمال کے ذریعے' یا 'ایکسپائری ڈیٹ' چیک کریں۔ ایسے پیکٹ خریدنے کی کوشش کریں جن کی میعاد ختم ہونے میں کم از کم 2-1 دن باقی رہ جائیں۔ باسی دودھ نہ صرف خراب ہو سکتا ہے بلکہ فوڈ پوائزننگ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
2. دودھ کی قسم کا انتخاب کریں
دودھ کی قسم کا انتخاب کریں جو آپ چاہتے ہیں (فل کریم، ٹونڈ یا ڈبل ٹونڈ)۔
فل کریم دودھ: بچوں اور وزن بڑھنے والوں کے لیے بہترین۔ (اس میں چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے)
ٹونڈ دودھ: روزمرہ کی چائے اور پینے کے لیے بہترین۔ (متوازن چربی کا مواد)
ڈبل ٹونڈ دودھ: یہ کم چکنائی والا دودھ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو وزن کم کر رہے ہیں یا دل کے مسائل سے دوچار ہیں۔
3. FSSAI کا لوگو اور لائسنس نمبر
مشہور و معروف دودھ وہ دودھ ہے جس پر فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (FSSAI) کا لوگو ہوتا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دودھ سرکاری معیارات پر پورا اترتا ہے اور استعمال کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔
4. سیل اور رساؤ
دودھ کا پیکٹ کسی بھی مقام پر گیلا یا چپچپا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو مہر کے قریب دودھ کے قطرے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیکٹ میں ہوا داخل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دودھ تیزی سے خراب ہو سکتا ہے۔
5. ذخیرہ کرنے کا درجۂ حرارت
چیک کریں کہ آیا دودھ بیچنے والا دودھ کو کول چلر یا فریج میں رکھتا ہے۔ دودھ کو ہمیشہ 4°C یا اس سے کم درجۂ حرارت پر ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔ ایسے دودھ کے پیکٹ خریدنے سے گریز کریں جنہیں کھلا رکھا گیا ہو، سورج کی روشنی میں رکھا گیا ہو یا گرم کیا گیا ہو۔
6. جعلی پیکٹ
اگر دودھ کا پیکٹ پھولا ہوا نظر آئے تو اسے بالکل نہ خریدیں۔ ایک پھولا ہوا پیکٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اندر بیکٹیریا بڑھ چکے ہیں اور گیس بن رہی ہے۔ ایسا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
7. پیوریٹی مارک (ہولوگرام یا کیو آر کوڈ)
اب بہت سے بڑے برانڈز ملاوٹ کو روکنے کے لیے پیکجوں پر کیو آر کوڈ یا خصوصی ہولوگرام لگاتے ہیں۔ آپ ان کو اسکین کر کے دودھ کی پاکیزگی اور ماخذ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
(اعلان دستبرداری: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ETV Bharat اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)