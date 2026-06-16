کھانسی کی دوا سمیت تمام سیرپ کی فروخت کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ لازمی، مرکزی حکومت کے نئے قواعد نافذ
وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ڈرگز (ففتھ امینڈمنٹ) رولز 2026 کے تحت شیڈول ’کے‘ میں شامل رعایتوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔
Published : June 16, 2026 at 5:07 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے ملک بھر میں کھانسی کے شربت سمیت مختلف سیرپ ادویات کی فروخت کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ حکومت نے ڈرگز رولز 1945 میں ترمیم کرتے ہوئے نئے ضوابط نافذ کر دیے ہیں، جن کا مقصد ادویات کی فروخت پر نگرانی سخت کرنا اور ان کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔
وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ڈرگز (ففتھ امینڈمنٹ) رولز 2026 کے تحت شیڈول ’کے‘ میں شامل رعایتوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے بعد سیرپ ادویات، خصوصاً کھانسی کے شربت، اب بغیر نسخے کے فروخت نہیں کیے جا سکیں گے۔
حکام کے مطابق ماضی میں چھوٹے دیہات، جہاں آبادی ایک ہزار سے کم ہوتی تھی، وہاں بعض سیرپ ادویات مخصوص رعایت کے تحت فروخت کی جا سکتی تھیں۔ تاہم نئے قواعد کے نفاذ کے بعد یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے اور اب ایسی ادویات صرف لائسنس یافتہ فارمیسیوں کے ذریعے ہی فروخت کی جا سکیں گی۔
وزارت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عوامی صحت کے تحفظ، ادویات کی غیر منظم فروخت پر قابو پانے اور فارماسیوٹیکل سپلائی چین میں جوابدہی بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بعض کھانسی کے شربتوں کے غلط استعمال اور غیر قانونی فروخت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر سخت نگرانی ضروری ہو گئی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: ڈیزائن پر اعتراض، چنانی - ناشری ٹنل کا توسیعی منصوبہ نظرثانی کے مرحلے میں
نئے قواعد 9 جون 2026 کو سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ حکومت نے دوا ساز کمپنیوں، ڈسٹری بیوٹرز، میڈیکل اسٹور مالکان اور دیگر متعلقہ فریقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔