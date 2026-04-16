جسم کے ان 6 حصوں میں سب سے پہلے کینسر ہوتا ہے؟ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں بڑا انکشاف
بھارت میں کینسر کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ طرز زندگی کینسر کی وجوہات اور روک تھام دونوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔۔
Published : April 16, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 3:37 PM IST
کینسر ایک بیماری ہے جو خلیوں کی بے قابو تقسیم (Uncontrolled cell division) سے پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر، کینسر ایک جان لیوا بیماری ہے جس میں جسم کے اندر کچھ خلیے بغیر کسی ضابطے کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیے آہستہ آہستہ ارد گرد کے ٹشوز اور اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہوسکتا ہے، لیکن بعض مخصوص اعضاء اس کی نشوونما کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ یہ حساسیت اس شرح پر منحصر ہے جس پر خلیات میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ بیماری سگریٹ نوشی، آلودگی، انفیکشنز (جیسے HPV اور HBV)، عمر، اور خاندانی تاریخ یا موروثی عوامل سے شروع ہو سکتی ہے۔
کینسر کی عام اقسام کیا ہیں، اور وہ کون سے اعضاء کو متاثر کرتے ہیں؟
عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مرتب کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر، چھاتی، پھیپھڑوں، کولوریکم (آنتوں)، پروسٹیٹ، جگر اور معدہ کے کینسر دنیا بھر میں زیادہ تر کیسز میں رپورٹ ہونے والی سب سے عام اقسام میں سے ہیں۔ تاہم، بروقت اسکریننگ اور صحت مند طرز زندگی (خاص طور پر تمباکو نوشی اور شراب نوشی سے پرہیز کرکے) کے ذریعے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، اگر کینسر کا ابتدائی سٹیج پر پتہ چل جائے تو یہ اکثر قابل علاج ہے۔
--پھیپھڑوں کا کینسر برونچی اور چھوٹے ایئر ویز کی لائنوں میں تیار ہوتا ہے۔ یہ ان افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے جو طویل عرصے تک تمباکو کے دھوئیں یا ہوا سے پیدا ہونے والی آلودگیوں کا شکار رہے ہوں۔
--چھاتی کا کینسر (بریسٹ کینسر) چھاتی کی نالیوں اور لابیلز میں ہوتا ہے، جہاں خلیے ہارمونل سرگرمی پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔
--کولوریکٹل کینسر بڑی آنت اور ملاشی ایپتھیلئل لائننگ میں ہوتا ہے- جو جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں باقاعدگی سے خلیوں کی تجدید ہوتی ہے۔
۔۔پروسٹیٹ کینسر پروسٹیٹ غدود کے ٹشو میں ہوتا ہے اور زیادہ تر بزرگ مردوں میں پایا جاتا ہے۔
۔۔جگر کا کینسر جگر کے خلیوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر جگر کی دائمی بیماری، وائرل انفیکشن، یا طویل عرصہ تک کیمیکلز کے رابطے میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
۔۔پیٹ کا کینسر معدے کی میوکوسل لائننگ سے ہوتا ہے اور اس کا تعلق غذائی عوامل اور ہیلی کوبیکٹر کے مسلسل انفیکشن سے جڑا ہوتا ہے۔ عالمی ریکارڈ میں اس طرح کے کینسر کے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ان اعضاء میں دیکھی گئی ہے۔
کینسر کا سبب کیا ہے؟
کینسر ایک ایسی حالت ہے جو سیلولر مواد کو جینیاتی نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے جو سیل کی تقسیم کو کنٹرول کرتی ہے۔۔ نتیجتاً، کینسر کے خلیے بے قابو ہو کر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کئی ایسے عوامل کی نشاندہی کی گئی ہے جو مختلف اعضاء اور افراد میں کینسر کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
1- جینیاتی تغیرات، جو یا تو والدین سے وراثت میں ملے ہیں یا وقت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔
2- دائمی انفیکشن، بشمول ہیپاٹائٹس بی اور سی، ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV)، اور ہیلی کوبیکٹر پائلیری شامل ہیں۔
3- تمباکو کے دھوئیں، صنعتی مرکبات، یا غیر صحت بخش کھانوں میں پائے جانے والے کیمیکلز کا زیادہ استعمال جوکینسر کا باعث بننے ہیں۔
4- میڈیکل امیجنگ، ماحولیاتی ذرائع، یا کام کی جگہ کی جگہ پر آئنائزنگ تابکاری
5- ہارمونل تبدیلیاں جو ٹشوز کو متاثر کرتی ہیں جیسے کہ چھاتی، پروسٹیٹ اور جگر
6- انفیکشن، خود کار قوت مدافعت کی خرابی، یا دائمی سوزش جو بار بار ہونے والی چوٹوں کے نتیجے میں ہوتی ہے۔
وہ عوامل جو آپ کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں
--بعض عوامل کینسر کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ عوامل متاثر ہونے والے مخصوص عضو اور انفرادی آبادیاتی خصوصیات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے۔۔۔
1- 50 سال سے زیادہ عمر، جو سیلولر کے نقصان اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کے طریقہ کو دکھاتی ہے۔
2- تمباکو کے استعمال کی کوئی بھی شکل، جو پھیپھڑوں، منہ اور دیگر مختلف کینسروں سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔
3- پروسیس شدہ یا سرخ گوشت کی زیادہ مقدار اور فائبر کی کم خوراک، جس سے کولوریکٹل اور پیٹ کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
4- ضرورت سے زیادہ یا لمبے وقت تک الکحل کا استعمال
5- موٹاپا اور جسمانی سرگرمی کی کمی
6- مخصوص کینسر کی خاندانی تاریخ (فیملی ہسٹری)
7- ماحولیاتی اور کام سے جڑے کارسنوجینز، جیسے ایسبیسٹوس، کیمیکلز، اور فضائی آلودگی کے رابطے میں رہنا۔
8- دائمی انفیکشن یا مسلسل سوزش
کینسر کے خطرے کو کیسے کم کیا جائے
خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کا مقصد کینسر پیدا کرنے والے عوامل کے رابطے کو کم کرنا ہے۔ جیسے۔۔۔۔
1- تمباکو نوشی چھوڑنا اور سیکنڈ ہینڈ دھوئیں کے رابطے میں آنے سے بچنا
2- ہیپاٹائٹس بی اور ہیومن پیپیلوما وائرس (HPV) جیسے کینسر پیدا کرنے والے وائرسوں سے بچاؤ والے ویکسین لگوانا
3- پروسیسرڈ فوڈز کی مقدار کو محدود کرتے ہوئے سبزیوں، پھلوں اور سارا اناج سے بھرپور غذا کا استعمال
4- باقاعدگی سے ورزش کے ذریعے وزن کو کنٹرول میں رکھنا
5- شراب کے استعمال سے بچنا
6- کام کرنے کی جگہ اور ماحولیات میں موجود کارسنوجینز کے رابطے میں آنے سے گریز کریں
7- صحت عامہ کے اسکریننگ پروگراموں میں حصہ لینا
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور پیشہ ورانہ طبی مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)
