کینسر سب سے پہلے جسم کے ان حصوں کو بناتا ہے نشانہ، جانیے کیا ہے کینسر کی سب سے بڑی وجہ؟
DNA میں تبدیلیوں کی وجہ سے، عام خلیے بے قابو ہوکر تقسیم ہونے لگتے ہیں اور کینسر کے خلیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پہلے کینسر...
Published : February 11, 2026 at 4:05 PM IST
حیدرآباد: ان دنوں کینسر ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر سال 1.4 ملین سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جب کہ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 9 ملین سے زیادہ لوگ اس بیماری سے مر جاتے ہیں۔ کینسر اکثر جسم میں خاموشی سے بڑھتا ہے۔ یہ بیماری خطرناک اور جان لیوا ہے۔
ہمارا جسم کھربوں خلیوں سے بنا ہے جو بافتوں اور اعضاء کی تشکیل کے لیے مل کر بنتے ہیں۔ ہر خلیے کے نیوکلئس کے اندر، آرگنیلز کہلانے والے جین ہوتے ہیں۔ یہ آرگنیلز خلیات کو بتاتے ہیں کہ کب بڑھنا ہے، کب کام کرنا ہے، کب تقسیم ہونا ہے اور کب مرنا ہے۔ عام طور پر، ہمارے خلیے ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا ڈی این اے زندگی بھر بدلتا رہتا ہے، اور تغیرات عام خلیوں کو کینسر کے خلیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں خلیوں کے اندر ڈی این اے میں کچھ خرابیاں، یا تغیرات، سیل کی بے قابو تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔
این آئی ایچ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کینسر جیسی جان لیوا بیماری جسم کے خلیوں کے ڈی این اے میں جینیاتی تغیرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب یہ ڈی این اے تبدیلیاں خلیات کی نشوونما کا سبب بنتی ہیں اور عام طور پر مرنے کے بجائے بے قابو ہو کر تقسیم ہوتی ہیں تو ٹیومر یا کینسر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اتپریورتن خلیے سے باہر کسی چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے سگریٹ کا دھواں، یا خلیے کے اندر کی کوئی چیز، جیسے والدین سے بچے میں منتقل ہونے والی تبدیلی۔ ایک بار جب یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو یہ سیل کو بڑھنے اور بے قابو ہو کر تقسیم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
کینسر سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟
کینیڈین کینسر سوسائٹی کے مطابق، کینسر سب سے پہلے چھاتی، پھیپھڑوں، پیٹ (بڑی آنت یا ملاشی) اور جلد (ایپیڈرمیس) میں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جسم کی سطحوں (اندرونی یا بیرونی) سے شروع ہوتا ہے جہاں خلیات مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خلیات عام طور پر ایک مخصوص ترتیب میں بڑھتے اور تقسیم ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کب بڑھنا اور تقسیم ہونا بند کرنا ہے، اس لیے ہمارے ٹشوز زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ تاہم، کینسر کے خلیات بڑھتے اور تقسیم ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے جسموں کو ان کی مزید ضرورت نہ ہو۔ جیسے جیسے یہ خلیے بڑھتے ہیں، وہ ٹیومر بناتے ہیں۔
کینسر کیسے بڑھتا ہے؟
کینسر کے خلیوں میں جینی تغیرات خلیات کی معمول کی ہدایات میں خلل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں یا بروقت مرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کینسر بڑھتا رہتا ہے کیونکہ کینسر کے خلیات عام خلیات سے مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ کینسر کے خلیے عام خلیات سے درج ذیل طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں۔
بے قابو طور پر تقسیم: یہ ناپختہ خلیات ہیں اور مخصوص افعال کے ساتھ بالغ خلیات میں ترقی نہیں کرتے۔
مدافعتی نظام سے بچیں: وہ ان اشاروں کو نظر انداز کرتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ تقسیم کرنا بند کریں یا جب انہیں کرنا چاہیے تو مر جائیں۔
وہ اچھی طرح سے ایک ساتھ نہیں چپکتے اور خون یا لمفی نظام کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتے ہیں۔
وہ بافتوں اور اعضاء کو پھیلاتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔
جب کینسر کے خلیات تقسیم ہوتے ہیں تو ٹیومر بنتے اور بڑھتے ہیں۔ کینسر کے خلیوں کو عام خلیوں کی طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور غذائی اجزاء کے لیے خون کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ٹیومر بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ آسانی سے بڑھ سکتا ہے اور قریبی خون کی نالیوں سے آکسیجن اور غذائی اجزاء لے سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا ہے، اسے کینسر کے خلیوں تک آکسیجن اور دیگر غذائی اجزاء فراہم کرنے کے لیے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا، کینسر کے خلیات نئے خون کی وریدوں کی تشکیل کے لیے ٹیومر کو سگنل بھیجتے ہیں۔ اسے انجیوجینیسیس کہا جاتا ہے اور یہ ان عوامل میں سے ایک ہے جو ٹیومر کی نشوونما اور پھیلاؤ کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کینسر کے خلیوں کو خون کے دھارے میں داخل ہونے اور جسم کے دوسرے حصوں میں آسانی سے پھیلنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)