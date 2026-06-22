کیا حمل کے دوران پپیتا کھایا جا سکتا ہے؟ جانیے ماہرین کیا کہتے ہیں
ماہرین کے مطابق حمل کے دوران مکمل طور پر پکے ہوئے پپیتے کا محدود مقدار میں استعمال ماں اور بچہ دونوں کے لیے مفید ہیں۔
Published : June 22, 2026 at 2:58 PM IST
جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو سب کی نظریں اس پر ہوتی ہیں۔ لوگ مختلف مشورے اور تجاویز پیش کرتے ہیں جیسے کہ کیا کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں۔ تاہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حمل کے دوران بعض غذاؤں (جیسے تل، پپیتا اور انناس) سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ ان سے اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔
ہم سب جانتے ہیں کہ حاملہ خواتین کو غذائی اجزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، بچے کی صحت کا انحصار اس غذائیت پر ہوتا ہے جو ماں کو 1,000 دن کی اہم مدت کے دوران ملتی ہے۔ یہ مدت حاملہ ہونے سے لے کر پیدائش تک کے 270 دن اور اس کے بعد کے 730 دن (بچے کے دوسرے سال تک) پر محیط ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماں کی خوراک بچے کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی قوت مدافعت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ مناسب غذائیت کی کمی بچے کے کم وزن کے ساتھ پیدا ہونے کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ اس لیے ماں کے لیے متوازن غذا کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔
کیا حمل کے دوران پپیتا نقصان دہ ہے؟
حاملہ خواتین کو اکثر پپیتا، تل اور انناس سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال اسقاط حمل یا قبل از وقت پیدائش کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، معروف غذائیت کی ماہر ڈاکٹر لتاشا کا کہنا ہے کہ اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر کچا پپیتا ہے جس میں کافی مقدار میں لیٹیکس اور پپین نامی انزائم ہوتا ہے۔ یہ مادے بچہ دانی کو متحرک کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر اسقاط حمل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس، مکمل طور پر پکے ہوئے پپیتے میں بہت کم لیٹیکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، حمل کے دوران پکا ہوا پپیتا کھانے سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہوتا، حالانکہ کچا یا نیم پکا ہوا پپیتا محفوظ نہیں ہو سکتا۔
انناس: انناس ایک انتہائی مفید پھل ہے۔ ڈاکٹر لتاشا کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران اعتدال میں انناس کا استعمال مکمل طور پر محفوظ ہے۔ یہ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو روزانہ 100 سے 150 گرام پپیتا اور انناس کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ درحقیقت، وہ نوٹ کرتی ہے کہ وہ وٹامن B6 اور C سے بھرپور ہیں اور صحت کے لیے اچھے ہیں۔
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تل کے بیج: بزرگ اکثر حاملہ خواتین کو تل کھانے کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جسم کی گرمی کو بڑھاتے ہیں اور اسقاط حمل کا خطرہ لاحق ہوسکتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر لتاشا بتاتی ہیں کہ ان میں پایا جانے والا کیلشیم، آئرن اور صحت مند چکنائی حمل کے دوران ضروری ہے۔ اس طرح روزانہ 5-10 گرام تل کا استعمال حاملہ عورت اور بچے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
نوٹ: پپیتا، انناس، اور تل غذائیت سے بھرپور غذائیں ہیں۔ تاہم، ڈاکٹر لتاشا انہیں محدود مقدار میں استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔