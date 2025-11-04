کیا ڈائپر پہننے سے بچوں کے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جانیں کی ماہرین اطفال کی رائے
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہےکہ ڈائپر پہننے سے بچوں کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ جانیں کیا یہ حقیقت ہے؟
نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ والدین اپنے بچے کی چھوٹی بڑی عادات سے لے کر اس کے آرام تک ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ابتدائی چند مہینوں میں، بچے کثرت سے پیشاب کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے والدین اپنے بچوں کو ڈائپر لگانے کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ یہ بار بار تبدیل کرنے کی پریشانی کو ختم کرتا ہے اور انہیں آرام سے سونے دیتا ہے۔ تاہم حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈائپر کا استعمال بچے کے گردے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس دعوے نے بہت سے نئے والدین میں تشویش پیدا کی۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ بھونیشور کے منی پال ہسپتال کے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر جانکی بلو پردھان نے سوشل میڈیا کے اس دعوے پر واضح جواب دیا ہے، جسے جاننا ہر والدین کے لیے ضروری ہے...
کیا ڈائیپر گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟
ڈاکٹر جانکی بلو پردھان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعوے مکمل طور پر جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ ڈائپر پہننے سے گردوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ان کے مطابق، اس طرح کی افواہیں پھیلانے کا مقصد صرف غیر ضروری طور پر والدین کو ڈرانا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایسے دعوے بے بنیاد ہیں۔ لنگوٹ یا ڈائیپر کا گردوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ گردوں کو متاثر کرنے والی وجوہات بالکل مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ پیدائشی عوارض، انفیکشن یا بعض طبی پیچیدگیاں۔
لیکن... طویل گندے لنگوٹ کے بارے میں محتاط رہیں!
ڈاکٹر جانکی بلو پردھان بتاتے ہیں کہ بچہ ڈائپر پہنتا ہے یا نہیں اس کا ان کے گردوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گردوں کا کام سیالوں کو صاف کرنا اور پانی کے الیکٹرولائٹ کے توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ لہذا، لنگوٹ گردوں کے لئے غیر متعلقہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائپر براہ راست گردوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن گندے ڈائپر کا طویل استعمال پیشاب کی نالی کے انفیکشن (UTIs) کا سبب بن سکتا ہے، جو اگر شدید ہو تو گردوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ گیلے لنگوٹ کو طویل عرصے تک پہننے سے ڈایپر ریش اور پیرینیم یا پیشاب کی نالی کے انفیکشن ہو سکتے ہیں، جو لڑکیوں میں زیادہ عام ہیں۔
ماہر امراض اطفال ڈاکٹر عمران پٹیل نے کیا کہا؟
سوشل میڈیا پر ماہر امراض اطفال ڈاکٹر عمران پٹیل نے بھی اس موضوع پر کھل کر بات کی، ان کا کہنا تھا کہ ڈائپر بچوں کو براہ راست نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا خیال ہے کہ گندے ڈائپر کا طویل استعمال پیشاب کی نالی کے انفیکشن (UTIs) کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ اگر شدید ہو تو گردوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ انسٹاگرام پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈائپر پہننے سے بچوں کے گردے خراب ہوتے ہیں۔
ڈائیپر کو کتنی بار تبدیل کرنا چاہئے؟
ڈاکٹر جانکی بلو پردھان کہتے ہیں کہ ڈائپر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر، ڈائیپر ہر دو سے تین گھنٹے میں تبدیل کیا جانا چاہئے۔ گیلے ڈائپر کو زیادہ دیر تک رکھنے سے جلد میں جلن یا انفیکشن ہو سکتا ہے۔
اپنے بچے کو ڈائیپر کے بغیر وقت دیں۔
ڈاکٹر یہ بھی تجویز کرتے ہے کہ آپ کے بچے کو ہر روز کچھ وقت کے لیے ڈائیپر سے دور رکھا جائے۔ اسے "ڈائیپر فری ٹائم" کہا جاتا ہے۔ اپنے بچے کو دن میں دو سے تین بار تھوڑے وقت کے لیے ہوا دار کپڑے پہنانے سے جلد کو سانس لینے میں مدد ملتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
ڈاکٹر جانکی بلو پردھان کے مطابق، کچھ بچوں میں ڈائپر استعمال کرنے کے بعد دھبے یا سرخ دھبے بن سکتے ہیں۔ یہ اکثر ڈائپر کی ناکافی تبدیلیوں یا ڈائپر کے پلاسٹک سے جلد کی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، ہمیشہ نرم، جلد کے لیے موزوں ڈائپر استعمال کریں اور ہر ڈائپر کی تبدیلی کے بعد بے بی کریم یا ناریل کا تیل لگائیں۔
والدین کے لیے اہم مشورہ
بالآخر، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ڈائپر کا استعمال ذاتی فیصلہ ہے۔ یہ بچے اور والدین دونوں کے آرام کی سطح پر منحصر ہے۔ لیکن اس کا صحیح طریقے سے انتظام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ ان تین چیزوں کا مشاہدہ کریں: صفائی، بروقت ڈائپر کی تبدیلی، اور کچھ عرصے تک ڈائپر سے پرہیز کریں، تو ڈائپر آپ کے بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ لہذا، سوشل میڈیا پر جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ہمیشہ سائنسی معلومات پر اپنے بچے کی صحت کے فیصلوں کی بنیاد رکھیں۔
