کیا نیند کی کمی اور سونے کے بے قاعدہ اوقات فالج کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں؟
سوتے وقت بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے اور یہ دل اور خون کی نالیوں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔
Published : October 29, 2026 at 10:42 AM IST
بے قاعدہ نیند اور نیند کی کمی کا تعلق صرف تھکاوٹ یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری تک محدود نہیں ہے؛ بلکہ یہ ہمارے قلبی نظام (دل اور شریانوں) کی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ سائنسی تحقیق اور طبی مطالعوں کے مطابق نیند میں خلل براہِ راست فالج اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ ناقص نیند جیسے کہ ناکافی نیند، بار بار آنکھ کھلنا، یا ’سلیپ ایپنیا‘ (نیند کے دوران سانس کا عارضی طور پر رک جانا) شاید براہِ راست فالج کا سبب نہ بنے، لیکن یہ جسم کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے جو فالج کے واقع ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے۔
دماغ کے لیے نیند کی کمی کتنی خطرناک ہے؟
پونے میں واقع ’روبی ہال کلینک‘ کے نیورولوجسٹ (ماہرِ اعصابی امراض) اور نیورو-انٹروینشنلسٹ، ڈاکٹر لومیش بھیرود کا کہنا ہے کہ طویل عرصے تک نیند کی کمی جسم اور دماغ دونوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ جب آپ کو مناسب نیند نہیں ملتی، تو آپ کا جسم ’اسٹریس موڈ‘ (تناؤ کی کیفیت) میں چلا جاتا ہے، جس سے جسمانی اور ذہنی صحت کے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جسم کی ضرورت سے مسلسل کم سونا تناؤ کی سطح کو بڑھا سکتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے کی جسمانی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تبدیلیاں خون کی شریانوں پر اضافی دباؤ ڈالتی ہیں یہ خطرہ ان افراد کے لیے خاص طور پر زیادہ ہوتا ہے جو پہلے ہی دل یا شریانوں سے متعلق کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔
ڈاکٹر لومیش بھیرود کے مطابق نیند کے بے قاعدہ معمولات ’سرکیڈین ردم یعنی جسم کی وہ اندرونی گھڑی جو نیند، ہارمونز کے اخراج اور دیگر حیاتیاتی افعال کو کنٹرول کرتی ہے—میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ نیند کے اوقات میں بار بار تبدیلی لانا جیسے کہ رات کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح جلدی اٹھ جانا، ان حیاتیاتی عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تاہم فالج کے خطرے پر بے قاعدہ نیند کے مخصوص اثرات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
یہ فالج (Stroke) کے خطرے کو بڑھاتا ہے
ڈاکٹر لومیش بھیرود ایک اور اہم پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے 'اوبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا' یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں سوتے وقت سانس بار بار رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی سطح میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اور بلڈ پریشر اچانک بڑھ سکتا ہے، جس سے دل اور خون کی نالیوں پر اضافی دباؤ پڑتا ہے اور یوں ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
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ڈاکٹر کا مشورہ کیا ہے؟
ڈاکٹر لومیش بھیرود بتاتے ہیں کہ سونے کا ایک باقاعدہ معمول اپنانا، مناسب آرام کرنا، اور نیند سے متعلق مسلسل مسائل کا حل تلاش کرنا مجموعی طور پر دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ عام طور پر بالغ افراد کو ہر رات سات سے نو گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو طویل عرصے سے بے خوابی کا شکار ہیں، بہت زور سے خراٹے لیتے ہیں، یا دن کے وقت شدید تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، انہیں کسی ڈاکٹر یا ماہرِ صحت سے رجوع کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے، ذیابیطس (شوگر) کو کنٹرول کرنے اور جسمانی طور پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ، معیاری نیند لینا بھی فالج سے بچاؤ کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)