کیا دودھ نہ پلانے سے بچے اورماں دونوں میں کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ جانئے ماہرین کی رائے
ہر سال دنیا بھرمیں لاکھوں خواتین چھاتی کے کینسرسے مر جاتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے خواتین کوکچھ مخصوص چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے۔
Published : December 10, 2025 at 1:37 PM IST
حیدرآباد: ماں کا دودھ بچے کے لیے نعمت ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس، صحت مند چکنائی، پروٹین، انزائمز، وٹامنز، معدنیات، اینٹی باڈیز، ہارمونز، بائیو ایکٹیو اجزاء، پیپٹائڈس، امیونو موڈیولٹرز اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تاہم، کچھ مائیں مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا بند کر دیتی ہیں۔ کچھ فوراً دودھ پلانا بند کر دیتے ہیں، جب کہ کچھ پیدائش کے بعد صرف چند دنوں تک دودھ پلاتے ہیں اور پھر فارمولے پر چلے جاتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ ماہرین اور ڈبلیو ایچ او کا ماننا ہے کہ ماؤں کو جلدی یا صرف چند دنوں کے بعد اپنا دودھ پلانا بند نہیں کرنا چاہیے۔ ڈبلیو ایچ او تجویز کرتا ہے کہ پہلے چھ ماہ کے لیے خصوصی طور پر دودھ پلایا جائے اور پھر دو سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ٹھوس کھانوں کے ساتھ دودھ پلانا جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ بچے کی نشوونما کے لیے بہترین ہے۔ بہت جلد فارمولہ دودھ دینا یا بہت جلد دودھ پلانا بند کرنا بچے کی غذائیت اور قوت مدافعت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے فوائد
مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے:
چھاتی کے دودھ میں اینٹی باڈیز، پیپٹائڈز اور امیونو موڈولیٹر ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بچے کے مدافعتی نظام کو بڑھانے اور بیماری سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماں کا دودھ پلانے والے بچوں میں بچپن کی عام بیماریوں جیسے کان میں انفیکشن، اسہال اور نمونیا کا امکان کم ہوتا ہے۔
کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ پلانے والے بچوں میں بعض کینسر جیسے کہ لیوکیمیا، لمفوما اور برین ٹیومر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ان میں طویل مدتی بیماریوں جیسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔
ماں کے لیے دودھ پلانے کے فوائد
ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ پلانے کے نہ صرف بچے بلکہ ماں کے لیے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جب بچہ چھاتی سےمنہ لگاتا ہے، تو ماں کے دماغ کو سگنل موصول ہوتے ہیں، جو ہارمون آکسیٹوسن کو خارج کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف دودھ کا اخراج کم ہوتا ہے بلکہ بچہ دانی کو تیزی سے سکڑنے میں بھی مدد ملتی ہے جس سے بعد از پیدائش خون بہنا کم ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خون بہنا زچگی میں موت کی ایک بڑی وجہ ہے۔
چھاتی کے کینسر کی روک تھام
ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ پلانے سے خواتین میں چھاتی اور سروائیکل کینسر کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ جرنل آف امریکن کینسر سوسائٹی میں شائع ہونے والی 1992 کی ایک تحقیق کے مطابق، جو خواتین دودھ پلاتی ہیں ان میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ 26 فیصد کم ہوتا ہے۔ تحقیق میں حصہ لینے والے ہارورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ کے نیوٹریشن کے پروفیسر ڈاکٹر فرینک بی ہو نے بتایا کہ دودھ پلانے کی مدت بڑھنے سے اس کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
جرنل آف دی نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ میں 2002 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا کہ جو خواتین اپنے بچوں کو 24 ماہ سے زیادہ دودھ پلاتی ہیں ان میں سروائیکل کینسر کا خطرہ 15 فیصد کم ہوتا ہے۔
مزید پڑھیں: صبح کے وقت بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے کارفرما اصل وجہ جانیں
وزن کم کرنے میں مددگار
ماہرین کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران وزن بڑھنے کے بعد بھی دودھ پلانے سے ماؤں کو زیادہ آسانی سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دودھ پلانے سے زیادہ کیلوریز جلتی ہیں، جس سے ان کے لیے اضافی وزن کم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دودھ پلانے سے ماؤں میں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ مزید برآں وہ تجویز کرتے ہیں کہ دودھ پلانے سے بچے کی پیدائش کے بعد تناؤ، اضطراب اور نفلی ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتا ہے۔
( ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات طبی اور صحت کے ماہرین کے مطالعے اور مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، اس مشورہ پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں)