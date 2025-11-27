کیا گردے اور شوگر کے مریض ناریل کا پانی پی سکتے ہیں؟ جانیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں
ناریل کا پانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ہینگ اوور کا ایک اچھا علاج بھی ہے۔ جانیں کیسے...
Published : November 27, 2025 at 11:11 AM IST
ناریل کا پانی گرمیوں میں پانی کی کمی اور ہیٹ اسٹروک کو روکنے یا علاج کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں الیکٹرولائٹس جیسے پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم ہوتے ہیں جو جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ جسم کی گرمی کو کم کرنے اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناریل کا پانی پینے سے ہینگ اوور ٹھیک ہوتا ہے، گردے کی پتھری پگھل جاتی ہے اور میگنیشیم کی مقدار ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مضمون میں مطالعہ کیا کہتا ہے...
ناریل کے پانی میں کیا ہے؟
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ناریل کا پانی الیکٹرولائٹس، وٹامنز، فائبر اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے، جو جسم کے خلیوں کو فری ریڈیکلز سے بچاتا ہے۔
معدنیات کا خزانہ: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، ناریل کا پانی پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم اور سوڈیم جیسے معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معدنیات دل کی صحت، ہڈیوں اور پٹھوں کے افعال سمیت پورے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ناریل کے پانی میں ایل آر گینی نامی امینو ایسڈ ہوتا ہے جو جسم کو پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، MayoClinic.com کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امینو ایسڈ فری ریڈیکلز کی تشکیل کو روکنے میں مدد کرتا ہے، اور ایل آر گینی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
گردے کی پتھری کا علاج
ماہرین گردے کی پتھری سے بچنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ کیلشیم اور آکسالیٹ کا ملاپ گردے میں پتھری بننے کا باعث بن سکتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ناریل کا پانی پینے سے نہ صرف گردے کی پتھری کی تعداد کم ہوتی ہے بلکہ انہیں گردے اور پیشاب کی نالی سے چپکنے سے بھی روکتا ہے۔
کیا ہینگ اوور دور ہو جاتا ہے؟
شراب پینے کے بعد ہینگ اوور عام ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شراب پینے کے بعد خون سے زہریلے مادوں کو خارج نہ کر سکے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ سر درد، سستی اور متلی کا باعث بنتا ہے، جسے ہینگ اوور کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے فوری نجات حاصل کرنے کا آسان طریقہ ناریل کا پانی پینا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پوٹاشیم ہینگ اوور کے سر کے درد کو کم کرنے میں بہت موثر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناریل کے پانی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور مینگنیج جگر کو زہریلے مواد کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیچر میڈ کا کہنا ہے کہ ناریل کا پانی پینے سے ہینگ اوور کی علامات فوری طور پر ٹھیک نہیں ہوسکتی ہیں، لیکن یہ فوری ہائیڈریشن اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، ناریل کا پانی الیکٹرولائٹس سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم کو جلد ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔
کیا یہ خون میں شکر کی سطح کو کم کرتا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ناریل کا پانی خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ذیابیطس سے منسلک آکسیڈیٹیو اسٹریس کے مضر اثرات کو کم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناریل کے پانی میں میگنیشیم اضافی فوائد فراہم کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ میگنیشیم بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر ذیابیطس کے شکار لوگوں کے لیے۔
کیا ہر کوئی ناریل کا پانی پی سکتا ہے؟
ناریل کا پانی پینے کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ تاہم ماہرین کا مشورہ ہے کہ گردے فیل ہونے والے افراد اور جن لوگوں کو پوٹاشیم کی مقدار کم کرنے کی ضرورت ہے وہ اسے پینے سے گریز کریں۔ تاہم جن لوگوں کو پری ذیابیطس اور ذیابیطس ہے وہ پینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
( ڈسکلیمر: ناریل پانی کے فوائد کے بارے میں یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ براہ کرم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)