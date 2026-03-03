کیا جسم میں کولیسٹرول کی سطح بغیر کسی علامات کے بڑھ سکتی ہے؟ اس کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مزید جانیں
ہائی کولیسٹرول ایک انتہائی خطرناک اور سنگین حالت ہے جو بغیر کسی علامات کے جسم میں خاموشی سے بن سکتی ہے۔
Published : March 3, 2026 at 2:22 PM IST
کولیسٹرول ایک چپچپا مادہ ہے جو خون کی نالیوں کو روکتا ہے۔ یہ ہمارے جسموں اور ہماری خوراک سے بھی تیار ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
اچھا کولیسٹرول: جسے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کہتے ہیں، اور برا کولیسٹرول، جسے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کہتے ہیں۔ کولیسٹرول جسم کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسموں کو ہارمون بنانے، خلیے کی جھلیوں کو مضبوط کرنے اور وٹامن ڈی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، ہائی کولیسٹرول کی سطح دل کے دورے کا خطرہ بڑھاتی ہے۔
ہائی کولیسٹرول کو خاموش قاتل یا خاموش بیماری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس وقت تک کوئی واضح علامات ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ یہ سنگین نہ ہو جائے۔ یعنی، ہائی کولیسٹرول (خاص طور پر LDL) عام طور پر درد یا تھکاوٹ جیسی واضح علامات کا سبب نہیں بنتا۔ یہ ایک سست عمل ہے جس میں خراب کولیسٹرول آپ کی شریانوں کی دیواروں میں جمع ہو کر تختی بنتا ہے، ایک ایسی حالت جسے ایتھروسکلروسیس کہتے ہیں۔ جب آپ کی رگوں میں خون کا بہاؤ شدید طور پر بند ہو جاتا ہے تو سینے میں درد، سانس لینے میں تکلیف، یا ٹانگوں میں درد جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لہذا علامات ظاہر ہونے کا انتظار نہ کریں۔
واقعی کولیسٹرول کیسے بڑھتا ہے؟
کولیسٹرول خون میں دو شکلوں میں پایا جاتا ہے:
اندرونی یعنی یہ جگر کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ خارجی، مطلب یہ کھانے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گوشت، مچھلی، انڈے اور ڈیری جیسے جانوروں سے تیار کردہ بہت زیادہ کھانے سے جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ انڈے کی سفیدی میں کولیسٹرول یا چکنائی نہیں ہوتی۔ وہ بنیادی طور پر پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ تاہم زردی کی زیادہ مقدار کھانے سے گریز کریں۔
جب کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
کلیولینڈ کلینک کے مطابق جب جسم میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ خون کی شریانوں کی دیواروں سے چپکنا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ، یہ ایک سخت تہہ بناتا ہے جسے تختی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے شریانیں تنگ اور سخت ہوجاتی ہیں۔ شریانوں کے تنگ ہونے سے دل اور دماغ جیسے اہم اعضاء میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر، سینے میں درد، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد اور گردے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ بعض بیماریوں میں مبتلا افراد کو ہر سال یا 6 ماہ میں ایک بار لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
لپڈ پروفائل ٹیسٹ کس کو کرانا چاہئے؟
ذیابیطس والے لوگ
ہائی بلڈ پریشر والے لوگ
وہ لوگ جو موٹے ہیں۔
سگریٹ نوشی کرنے والے لوگ
اگر خاندان میں کسی کو چھوٹی عمر میں دل کی بیماری کی تاریخ ہے۔
احتیاطی تدابیر
متوازن غذا: گوشت اور چکنائی والی دودھ کی مصنوعات کا استعمال کم کریں۔ فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ جئی، دال، سیب اور اومیگا تھری فیٹی ایسڈز کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔
تیز چلنا: پیدل چلنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی تیز چہل قدمی کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور اچھے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتی ہے۔
ورزش: ہر ہفتے کم از کم 150 منٹ کی اعتدال پسند ورزش کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔
لپڈ پروفائل ٹیسٹنگ: وقتا فوقتا اپنے لپڈ پروفائل کی جانچ کروائیں۔
نوٹ: ہائی کولیسٹرول کی کوئی علامت نہیں ہو سکتی۔ لہذا، ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ باقاعدگی سے خون کے ٹیسٹ اس کا پتہ لگانے کا واحد طریقہ ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
