ان 18 غذاؤں کے ذریعے ہائی بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے، جانیں کیسے
دالیں اور پھلیاں، جیسے کہ ماش کی دال، مسور کی دال اور چنے، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔
Published : October 10, 2026 at 10:20 AM IST
ہائی بلڈ پریشر صحت کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جو بہت سے لوگوں کے جسم اور دل کو متاثر کر رہا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں ہر چار میں سے ایک بالغ فرد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں سے نصف سے زیادہ افراد اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ صورتحال ناقص غذا، غیر صحت بخش طرزِ زندگی، شدید ذہنی دباؤ اور جسمانی سرگرمیوں کے فقدان جیسے عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ دل گردوں اور دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تاہم طبی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ غذائی تبدیلیوں اور مناسب ادویات کے ذریعے ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم ایسی غذاؤں کا جائزہ لیں گے جو بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں...
یہ غذائیں بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں:
بیریز
بلیو بیریز اور اسٹرابیریز جیسی بیریز میں 'انتھوسائنن' (anthocyanin) نامی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کی لچک برقرار رکھنے اور شریانوں پر دباؤ کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ انہیں روزانہ ناشتے کے حصے کے طور پر یا ہلکی پھلکی غذا (اسنیک) کے طور پر کھا سکتے ہیں۔
کیلے: کیلوں میں پوٹاشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پوٹاشیم ہماری غذا میں سوڈیم (نمک) کے زیادہ استعمال کے مضر اثرات کو زائل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے خون کی نالیوں کی دیواروں پر پڑنے والا دباؤ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
چقندر: چقندر قدرتی طور پر نائٹریٹس سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہضم ہونے کے بعد یہ 'نائٹرک آکسائیڈ' میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو سکڑی ہوئی خون کی نالیوں کو کشادہ کرتے ہیں۔ اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر میں فوری کمی واقع ہوتی ہے۔
ڈارک چاکلیٹ: چاہے شوگر فری ہو یا کم چینی والی، ڈارک چاکلیٹ میں 'فلیوونائڈز' (flavonoids) نامی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خون کی نالیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم، ان میں موجود کیلوریز کے پیشِ نظر انہیں اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔
کیوی پھل: تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ناشتے سے پہلے روزانہ دو کیوی کھانے سے سیسٹولک بلڈ پریشر میں نمایاں کمی آتی ہے۔ یہ وٹامن سی سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو کہ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔
تربوز: تربوز میں ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے جسے 'سائٹرولین' کہا جاتا ہے۔ یہ جسم میں ارجینائن میں تبدیل ہوتا ہے اور نائٹرک آکسائیڈ کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ گرمیوں میں تربوز کا جوس پینا جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
جئی: جئی میں حل پذیر فائبر ہوتا ہے جسے بیٹا گلوکن کہتے ہیں۔ یہ بلڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناشتے میں جئی کھانا دل کی صحت کے لیے بہترین ہے۔
سبز پتوں والی سبزیاں: پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، کیلے اور کولارڈ سبزیاں نائٹریٹ اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ہفتے میں تین یا چار دن اپنی خوراک میں سبز سبزیوں کو شامل کرنا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔
لہسن: لہسن میں ایلیسن نامی ایک مرکب پایا جاتا ہے جو قدرتی طبی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ روزانہ ایک لونگ کو کچل کر پکانے یا کھانے میں لہسن کا زیادہ استعمال کرنا شریانوں کی سختی کو کم کر سکتا ہے اور خون کی گردش کو بہتر بنا سکتا ہے۔
خمیر شدہ غذائیں: خمیر شدہ خوراک جیسے دہی، ساورکراٹ، اور ایپل سائڈر سرکہ میں فائدہ مند پروبائیوٹک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
دال اور پھلیاں: دال اور پھلیاں جیسے ارد کی دال (کالا چنا)، مسور کی دال (سرخ دال) اور چنے پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنے سے خون کی شریانوں کی دیواریں مضبوط ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر کو مستحکم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
دہی: بغیر میٹھا دہی یا چھاچھ کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان میں موجود کیلشیم اور پروبائیوٹکس خون کی نالیوں کے عام پھیلاؤ اور سکڑاؤ کو برقرار رکھنے میں معاون ہیں۔
انار: انار میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس خون کی شریانوں میں چربی کو جمع ہونے سے روکتے ہیں۔ انار کے جوس کا باقاعدہ استعمال سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلڈ پریشر دونوں کو کم کر سکتا ہے۔
دار چینی: دار چینی، عام طور پر کھانا پکانے میں استعمال ہوتی ہے، اس میں دواؤں کی خصوصیات ہوتی ہیں جو بلڈ شوگر اور بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ چائے یا ناشتے میں تھوڑی سی دار چینی کا پاؤڈر شامل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
گری دار میوے: اخروٹ، پستہ اور بادام جیسی گری دار میوے صحت مند چکنائی اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ مٹھی بھر بغیر نمکین، بھنی ہوئی گری دار میوے کھانا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا ہے۔
ھٹی پھل: سنتری، لیموں اور چکوترے جیسے پھلوں میں 'ہسپریڈین' نامی اینٹی آکسیڈینٹ ہوتا ہے۔ روزانہ لیموں یا نارنجی کا رس پینے سے خون کی شریانوں کو لچکدار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
چربی والی مچھلی: سارڈین، میکریل اور ٹونا جیسی مچھلیاں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ہفتے میں دو بار مچھلی کھانے سے دل کی بیماری اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ٹماٹر: ٹماٹر میں پایا جانے والا غذائی جزو 'لائکوپین'دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ٹماٹر کا گاڑھا رس یا ٹماٹر سے بنی مصنوعات کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
غذا اور طرزِ زندگی
نمک کا زیادہ استعمال: کھانا پکاتے وقت نمک کا استعمال کم کرنا پہلا قدم ہے۔ زیادہ نمک والی اشیاء جیسے اچار، پاپڑ اور نمکین خشک مچھلی سے پرہیز کریں۔
پروسیسڈ غذائیں: پیک شدہ اسنیکس اور فوراً کھائے جانے والے تیار کھانوں کی خریداری سے گریز کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
کافی اور الکحل: کافی کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر میں عارضی اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ الکحل خون کی نالیوں کو سکڑنے پر مجبور کرتی ہے، جس سے یہ کیفیت مزید بگڑ سکتی ہے۔
مزید پڑھیں: کیا پستان کا کینسر بغیر گٹھلی کے ہو سکتا ہے؟ جانیں وہ 7 انتباہی علامات جنہیں خواتین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
طرزِ زندگی میں تبدیلیاں جیسے روزانہ 30 منٹ چہل قدمی، باقاعدگی سے ورزش، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے مراقبہ یا سانس کی مشقیں کرنا، اور سگریٹ نوشی مکمل طور پر ترک کر دینا بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)