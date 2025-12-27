کیا چکن یا مٹن کا جگر کھانے سے ہمارے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟
کیا آپ کو چکن اور مٹن کاجگر پسند ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں کتنا کھا سکتے ہیں؟ یہاں جانیں
Published : December 27, 2025 at 11:00 AM IST
اتوار بہت سے لوگوں کے لیے ایک خاص دن ہے، جہاں وہ چکن، مٹن اور مچھلی جیسے نان ویجیٹیرین کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جسے اکثر "سنڈے اسپیشل" یا "نان ویج سنڈے" کہا جاتا ہے۔ چاہے دوستوں سے ملنا ہو یا کسی پارٹی میں شرکت کرنا، نان ویجیٹیرین کھانا بہت سے لوگوں کا پسندیدہ بن گیا ہے۔ جو لوگ نان ویجیٹیرین کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اکثر چکن اور مٹن کے جگر کو ترجیح دیتے ہیں، اسے سالن یا تلی ہوئی ڈشوں میں ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ چکن اور مٹن کے جگر میں پروٹین اور دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو طاقت فراہم کرتے ہیں اور پٹھوں کو بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن کیا چکن اور مٹن کا جگر کھانا صحت کے لیے واقعی اچھا ہے؟ کتنا کھانا چاہیے؟ کیا اس کا زیادہ کھانا صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے؟ مطالعہ اور ماہرین کیا کہتے ہیں؟آئیے جانتے ہیں
بہت سے لوگ جگر کے پکوان کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت سے ماہرین اور مطالعات بتاتے ہیں کہ جگر کو کھانا درحقیقت صحت کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ آئرن، وٹامن A، B9، B12 اور زنک جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بعض سنگین بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے اس کی سفارش کرتے ہیں۔
کن بیماریوں میں مبتلا افراد کو جگر کا استعمال کرنا چاہئے ؟
خون کی کمی:
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن اور مٹن کے جگر میں آئرن کی بھرپور مقدار ہوتی ہے جو کہ شدید خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جسم کے خلیوں تک آکسیجن پہنچانے میں مدد کرتا ہے اور توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق یہ کولین اور آئرن کا بہترین ذریعہ ہے۔
آنکھوں کے لیے اچھا:
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن اور مٹن کھانا آنکھوں کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ چکن اور مٹن میں وٹامن اے کا مواد آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور چکن یا مٹن جگر کا باقاعدگی سے استعمال آنکھوں کے مسائل میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ جلد کی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
قوت مدافعت بڑھاتا ہے:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق چکن اور مٹن کا جگر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مضبوط مدافعتی نظام فراہم کرتا ہے وہ بیماری کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
وٹامن بی 12:
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن یا مٹن کا جگر توانائی کی سطح بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وٹامن بی 12 اور کولین سے بھرپور ہوتا ہے، جو دماغ کی صحت اور اعصابی افعال کو بہتر بناتا ہے۔ وٹامن B12 میموری، حراستی، اور سرخ خون کے خلیات کی پیداوار کے لئے ضروری ہے.
ضرورت سے زیادہ استعمال بہت سے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن اور مٹن جگر وٹامن اے کے بہترین ذرائع ہیں، روزانہ 100 گرام جگر کھانے سے وٹامن اے کی روزانہ تجویز کردہ مقدار سے 10 گنا زیادہ مقدار ملتی ہے۔تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا زیادہ استعمال صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ چونکہ یہ چربی میں گھلنےوالا وٹامن ہے، اس لیے وٹامن اے کے زہریلے ہونے کا خطرہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ 3,000 مائیکرو گرام سے زیادہ کا استعمال طویل مدتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اسے ہفتے میں 1-2 بار سے زیادہ نہیں کھایا جانا چاہیے۔
یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وٹامن اے کا زیادہ استعمال خاص طور پر حمل کے دوران پیدائشی نقائص کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مطالعات حمل کے دوران جگر سے بچنے کی تجویز کرتے ہیں۔ بہت زیادہ جگر کھانے سے جسم میں وٹامن اے کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے، جو بچے کے لیے زہریلا اور پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وٹامن اے کا زیادہ استعمال نہ کریں۔
گردوں اور ہڈیوں کے لیے نقصان دہ
ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن اور مٹن کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ جگر جسم سے تمام ہیوی میٹل زہریلے مادوں کو فلٹر کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم مٹن یا چکن کا جگر کھاتے ہیں تو اس میں سیسہ، کیڈمیم، مرکری اور آرسینک جیسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں جمع ہوتے ہیں اور جگر پر دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمارا جگر ان زہریلے مادوں کو مکمل طور پر نہیں نکال سکتا تو گردوں اور ہڈیوں کو طویل مدتی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق، کیڈیم ایک اینڈوکرائن میں خلل ڈالنے والی دھات ہے جو گردے اور پھیپھڑوں کی خرابی، ہڈیوں کی کمی اور دل کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔
کتنا کھانا چاہیے؟
ماہرین کا مشورہ ہے کہ زیادہ مقدار میں مٹن یا چکن لیور نہ کھائیں کیونکہ یہ وٹامن اے اور کاپر سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو دل کی بیماری، ہائی کولیسٹرول یا گردے کے مسائل میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہفتے میں ایک بار اس کا 50-75 گرام کھانا محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ غذائی اجزاء کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت زیادہ استعمال صحت کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے، جیسے کہ کولیسٹرول اور فیٹی لیور میں اضافہ۔ اس لیے اسے متوازن اور معتدل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔
ماہرین اسے چھوٹے بچوں کو زیادہ مقدار میں دینے کے خلاف بھی مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی غذائی خصوصیات کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ انہیں خاص طور پر چھ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو جگر دینے کے خلاف تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس تناظر میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جگر کو بنیادی طور پر آئرن کی کمی کی وجہ سے کھاتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
جگر کا تیل اور وٹامن اے کیپسول ایک ساتھ نہ کھائیں۔
بہت سے لوگ جگر کا تیل اور وٹامن اے کے کیپسول لیتے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں چکن یا مٹن کے جگر کے ساتھ کھانے سے وٹامن اے زہریلا ہو سکتا ہے۔ لہذا، جگر صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے ہفتے میں ایک بار کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی سے لڑنے میں مدد ملتی ہے۔
نوٹ:
اس کے علاوہ، کھانا پکانے سے پہلے آپ کے جگر کے ساتھ جڑنے والے کسی ٹشو یا چربی کو ہٹا دینا یقینی بنائیں، کیونکہ اس سے آپ کی چربی کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ چکن کے جگر کو احتیاط سے دھو لیں اور سرو یعنی کھانے کیلئے پیش کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح پکائیں تاکہ کسی بھی نقصان دہ بیکٹیریا کو کھانے سے بچایا جا سکے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)