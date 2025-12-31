کیا چکن کھانے سے پیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے؟ جانئے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں کیا انکشاف کیا
جو لوگ روزانہ چکن کھاتے ہیں وہ اکثر سبزیوں، فائبر اور پروٹین کے دیگر ذرائع کو اپنی خوراک سے خارج کردیتے ہیں۔
چکن سبزی خوروں میں پسندیدہ ہے۔ چکن کو عام طور پر سرخ گوشت سے زیادہ صحت بخش سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں چکنائی کم اور پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا اور ورزش کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر اپنی روزمرہ کی خوراک میں چکن کو شامل کرتے ہیں۔ تاہم، حالیہ مطالعات اور طبی ماہرین کی رائے ہمیں پرانی کہاوت کی یاد دلاتی ہے کہ بہت زیادہ اچھی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدان اب خبردار کر رہے ہیں کہ روزانہ یا زیادہ مقدار میں چکن کھانے سے ہمارے نظام انہضام بالخصوص معدے پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
جانئے کہ مطالعہ کیا کہتا ہے؟
نیوٹریئنٹس نامی جریدے میں شائع ہونے والی اور اٹلی میں کی گئی حالیہ مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہفتے میں 300 گرام سے زیادہ چکن کھاتے ہیں ان میں معدے اور آنتوں کے کینسر (معدے کے کینسر) کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 300 گرام سے زیادہ چکن کھاتے ہیں ان میں موت کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 27 فیصد زیادہ ہوتا ہے جو ہفتے میں 100 گرام سے کم چکن کھاتے تھے۔
مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں یہ خطرہ خاص طور پر دوگنا (تقریبا 2.6 گنا) ہوتا ہے۔
محققین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف گیسٹرک کینسر بلکہ جگر، لبلبہ اور آنتوں کے کینسر کی 11 اقسام سے بھی ہوسکتا ہے۔
یہ خطرہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟
موجودہ تحقیق یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ چکن براہ راست کینسر کا سبب بنتا ہے، لیکن اسے تیار کرنے کا طریقہ اور اس میں موجود اجزاء کینسر کے خطرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چکن اور کینسر کے درمیان تعلق بنیادی طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ چکن کو کیسے پروسس کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے کچھ طریقے اور اضافی چیزیں کینسر پیدا کرنے والے مرکبات متعارف کروا سکتی ہیں، جو کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔
جس طرح سے چکن تیار کیا جاتا ہے اس کے صحت کے اثرات کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، :
کھانا پکانے کا طریقہ:
چکن کو زیادہ درجہ حرارت پر بھوننے یا گرل کرنے سے ہیٹروسائکلک امائنز (HCAs) اور پولی سائکلک ارومیٹک ہائیڈرو کاربن (PAHs) جیسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں اور کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔
پراسیس شدہ گوشت: خراب ہونے سے بچنے کے لیے شامل کیمیکلز اور زیادہ سوڈیم پیٹ کی استر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔
غیر متوازن غذا: جو لوگ روزانہ چکن کھاتے ہیں وہ اکثر سبزیاں، فائبر اور پروٹین کے دیگر ذرائع (مچھلی، پھلیاں) اپنی خوراک میں شامل نہیں کرتے۔ اس سے معدے کا قدرتی دفاعی طریقہ کار کمزور ہو جاتا ہے۔
پالنے کے طریقے: پولٹری فارمنگ میں استعمال ہونے والے اینٹی بائیوٹکس اور ہارمون کے انجیکشن انسانی جسم میں داخل ہو کر میٹابولک تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔
کیا آپ کو چکن چھوڑ دینا چاہئے؟
کینسر کے ماہرین اور غذائیت کے ماہرین چکن کو مکمل طور پر چھوڑنے کا مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ تاہم بعض اسے اعتدال میں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہفتے میں 300 گرام چکن کھانا محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
ہر روز چکن کھانے کے بجائے ایک دن مچھلی، اگلے دن انڈے، اور باقی دنوں میں سبزی پروٹین کے ذرائع جیسے دال، پھلیاں یا سویا کھانے کی کوشش کریں۔ ابلی ہوئی چکن تلی ہوئی یا گہری تلی ہوئی چکن سے زیادہ صحت بخش ہے۔
اپنی غذا میں کافی مقدار میں سبز اور پتوں والی سبزیوں کو شامل کرنے سے آنتوں میں زہریلے مواد کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ چکن پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ تاہم، اسے روزانہ کھانا اور اسے اہم کھانا بنانا طویل مدت میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ طرز زندگی کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ متوازن غذا کھائیں اور ہر چیز اعتدال میں کھائیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)