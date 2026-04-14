کیا شوگر کے مریض تربوز کھا سکتے ہیں؟ جانیں اس کا استعمال کرتے وقت کس کو احتیاط کرنی چاہیے
گرمیوں کے موسم میں تربوز ہمارے جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تربوز 90 فیصد سے زیادہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔۔۔
Published : April 14, 2026 at 2:36 PM IST
تربوز گرمیوں کے مہینوں میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، ہر کوئی یہ میٹھا پھل کھانا پسند کرتا ہے۔ اس پھل میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو گرمیوں میں جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار غذائی اجزاء بھی فراہم کرتا ہے۔ اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تربوز میں لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو دل کو صحت مند رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ لائکوپین کے علاوہ پوٹاشیم، رائبوفلاوین، آئرن، کیلشیم، زنک، فائبر، نیاسین، اور وٹامن اے، بی، اور سی جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو آئیے جانیں تربوز کھانے کے فوائد، اسے کیسے استعمال کیا جائے اور ذیابیطس کے مریض اسے اپنی خوراک میں کیوں شامل کر سکتے ہیں۔
ماہرین غذائیت کے مطابق تربوز جسم کو بہترین ہائیڈریشن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس میں 90 فیصد سے زیادہ پانی ہوتا ہے، جو اسے جسم کے لیے ہائیڈریشن کا قدرتی ذریعہ بناتا ہے۔ دو کپ تربوز کا استعمال صرف 80 کیلوریز فراہم کرتا ہے۔ اس میں دیگر ذرائع کے مقابلے میں لائکوپین کی کافی زیادہ مقدار بھی ہوتی ہے۔ یہ دل اور جلد دونوں کے لیے مفید ہے۔ یہ واقعی غذائی اجزاء کی سے مالا مال پھل ہے۔
تربوز کے فوائد اور غذائی اجزاء
ایک ماہر غذائیت کے مطابق تربوز میں 91.5 فیصد پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض ایک پھل نہیں ہے بلکہ جسم کے لیے ہائیڈریشن کا قدرتی ذریعہ ہے۔ دو کپ تربوز کا استعمال صرف 80 کیلوریز فراہم کرتا ہے۔ تربوز ضروری غذائی اجزاء اور معدنیات جیسے وٹامن سی، وٹامن اے، پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ پانی کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
دل کی صحت کے لیے ایل سٹریلولین
تربوز ایک امینو ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جسے ایل سٹریلولین 'L-citrulline' کہا جاتا ہے۔ جسم کے ذریعے جذب ہونے کے بعد، یہ نائٹرک آکسائیڈ کی پیداوار میں مدد کرتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے، اس طرح خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ 2025 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تربوز کا باقاعدہ استعمال بلڈ پریشر کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔
لائکوپین جلد کی حفاظت کے لیے مفید
ٹماٹر کو عام طور پر لائکوپین سے بھرپور سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، ماہرین غذائیت بتاتے ہیں کہ تربوز میں سبز ٹماٹروں کے مقابلے میں 40 فیصد زیادہ لائکوپین ہوتا ہے۔ لائکوپین ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ ہے۔ یہ نہ صرف جسم کے اندر سوزش کو کم کرتا ہے بلکہ گرمیوں کے مہینوں میں سورج کی شعاعوں (UV تابکاری) سے ہونے والے نقصان کے خلاف ایک حد تک تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔
کیا شوگر کے مریض تربوز کھا سکتے ہیں؟
امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق تربوز قدرتی طور پر میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، بہت سے ذیابیطس کے مریض اس کے استعمال سے ہچکچاتے ہیں۔ اگرچہ تربوز کا گلیسیمک انڈیکس (جی آئی) 72 ہے، لیکن اس میں کاربوہائیڈریٹ کم پایا جاتا ہے۔ لہذا، اس کا گلیسیمک لوڈ (GL) صرف 5 ہے — ایک بہت کم اعداد و شمار۔ اس کے باوجود شوگر کے مریضوں کو تربوز کھاتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ شوگر کے مریض تربوز کو محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں (جیسے تربوز کا ایک کپ کٹا ہوا) لیکن انہیں اس کا جوس پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ جوس پینے سے خون میں شوگر کی سطح تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔
کس کو احتیاط کرنی چاہیے؟
تربوز صحت کے بے شمار فوائد پیش کرتا ہے۔ تاہم، یہ سب کے لئے موزوں نہیں ہے. بعض صھت سے جڑے معاملوں میں مبتلا افراد کو احتیاط کرنی چاہیے۔
1- گردے کے مسائل والے لوگ (گردے کی دائمی بیماری کے مریض):
تربوز میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اگر گردے کے مسائل میں مبتلا افراد زیادہ مقدار میں تربوز کھاتے ہیں تو یہ ان کے خون میں پوٹاشیم کی سطح میں خطرناک حد تک اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حالت کو ہائپرکلیمیا کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں کا سبب بن سکتا ہے اور ممکنہ طور پر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ گردے کے مسائل میں مبتلا افراد کو ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر تربوز کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔
2- گیس یا آئی بی ایس کے شکار افراد کے لیے:
تربوز میں پایا جانے والا فرکٹوز اور زیادہ FODMAP (فرمینٹیبل کاربوہائیڈریٹ) مواد ہاضمہ کے مسائل جیسے کہ اپھارہ، گیس، درد اور اسہال کو متحرک کر سکتا ہے۔ ایریٹیبل بوویل سنڈروم (IBS) یا فرکٹوس سینسٹی ویٹی میں مبتلا افراد تربوز کھانے کے بعد ان علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ تربوز کے استعمال کی مناسب مقدار کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
3- الرجی کے شکار افراد کے لیے:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، تربوز میں موجود پروٹین بعض افراد میں الرجی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس حالت کو "لیٹیکس فروٹ سنڈروم" کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تربوز کے اندر پائے جانے والے پروفلینز اور دیگر پروٹینز کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس اہم بات پر توجہ دیں:
صحت مند افراد کے لیے گرمیوں کے موسم میں تربوز ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ پانی کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور متعدد دیگر صحت کے فوائد پیش کرتا ہے۔ تاہم، گردے کی خرابی یا ہاضمے کے شدید مسائل میں مبتلا افراد کو تربوز کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ آیا ان کے لیے تربوز کا استعمال مناسب ہے، اور اگر ہے تو، کس مقدار میں۔
