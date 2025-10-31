کیا ذیابیطس کے مریض میٹھی مکئی کھا سکتے ہیں؟ سویٹ کارن کے صحت سے متعلق فوائد کے بارے میں جانیں
بہت سے لوگ سویٹ کارن سے مختلف طریقوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے محفوظ ہے؟ یہاں جانیں
Published : October 31, 2025 at 10:28 AM IST
ذیابیطس کے مریضوں کو ہر چیز پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے میٹھا کھانا ان کی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹس، کم چکنائی اور شوگر میں کم غذائیں شامل کریں۔ ہائی بلڈ شوگر والے لوگ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور لوگ ان دنوں میٹھی مکئی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیکن شوگر کے مریض اسے کھانے سے گریزاں ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کی مٹھاس خون میں شکر کی سطح کو تیزی سے بڑھا سکتی ہے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کیا ذیابیطس کے مریض میٹھی مکئی یعنی سویٹ کارن کھا سکتے ہیں۔ اگر ہاں تو کیسے؟
کیا ذیابیطس کے مریض میٹھی مکئی کھا سکتے ہیں؟
سردیوں میں لوگ سویٹ کارن کو ابال کر اور چارکول پر سیک کر کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے سلاد اور سبزیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنا لذیذ ہے اتنا ہی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ میٹھی مکئی میں آئرن، زنک، کاپر، مینگنیج، سیلینیم، وٹامن سی، وٹامن B1، B2، B3، B6 اور A2 جیسے معدنیات ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) اور دیگر صحت کے ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ، ہاں، ذیابیطس کے مریض میٹھی مکئی اعتدال میں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے، جو بلڈ شوگر کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم، اسے ابال کر یا گرل کر کے کھایا جانا چاہیے اور دیگر فائبر والی سبزیوں کے ساتھ اعتدال میں کھانا چاہیے۔
میٹھی مکئی کھانے سے ذیابیطس کے مریضوں کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں
میٹھی مکئی میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، جو کاربوہائیڈریٹس کے ہاضمے کو سست کرتا ہے اور بلڈ شوگر میں اچانک اضافے کو روکتا ہے۔ یہ توانائی، وٹامن بی، میگنیشیم، پوٹاشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو پروٹین، چربی اور کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ابلی ہوئی مکئی کا گلیسیمک انڈیکس (GI) 52 ہوتا ہے، جو اسے کم گلیسیمک انڈیکس والا کھانا بناتا ہے اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
میٹھی مکئی کے صحت کے فوائد
فائبر سے بھرپور:
سائنس ڈائریکٹ کے مطابق میٹھی مکئی غذائی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ ریشہ مجموعی صحت کو فروغ دیتا ہے، خاص طور پر نظام انہضام کی، اور دل کی بیماری، فالج، ٹائپ 2 ذیابیطس، اور آنتوں کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ مزید برآں، میٹھی مکئی میں موجود فائبر کم کھانے کی خوراک پر بھوک کو روکتا ہےاور زیادہ کھانے سے روکتا ہے، جس سے وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
دل کی صحت:
سویٹ کارن میں موجود فائبر کی مقدار دل کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فائبر میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غذائی ریشہ سے بھرپور غذا کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماری اور اموات کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اپنی خوراک میں میٹھی مکئی کو شامل کرکے، آپ اپنے فائبر کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں۔
اینٹی آکسیڈنٹس کا ذریعہ:
ہمارے جسم کے خلیات کو مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ناکافی غذائیت، وائرل انفیکشن اور فری ریڈیکلز شامل ہیں۔ آزاد ریڈیکلز میں خلیات اور جینیاتی مواد کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو دل کی بیماری، علمی زوال، کینسر اور بینائی کی کمی جیسی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس اضافی فری ریڈیکلز سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں، اور میٹھی مکئی وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہے، ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ جو خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، وٹامن سی دل کی بیماری اور کینسر کو روکنے میں مدد کرسکتا ہے. پیلے رنگ کی میٹھی مکئی میں کیروٹینائڈز ہوتے ہیں جیسے لیوٹین اور زیکسینتھین، جو کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو فری ریڈیکل نقصان سے لڑتے ہیں۔
ہائیڈریشن:
میٹھی مکئی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہائیڈریٹ رہنا مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے اور بہت سے جسمانی افعال میں مدد کرتا ہے، جیسے درجہ حرارت کے ضابطے، غذائی اجزاء کی نقل و حمل، اور جوڑوں کی چکنائی۔
خون کی کمی:
میٹھی مکئی وٹامن بی 12، آئرن اور فولک ایسڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جو کہ خون کی کمی کو روکنے کے لیے ضروری غذائی اجزاء ہیں۔ میٹھی مکئی کا باقاعدہ استعمال خون کی کمی کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔