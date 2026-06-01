کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟ انہیں کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟
موسم گرماکی آمد کےساتھ ہی بازار رنگ برنگے آموں سےبھر جاتے ہیں۔ تاہم، ذیابیطس کے مریض اکثر اس بارے میں الجھن میں رہتے ہیں کہ...
Published : June 1, 2026 at 7:02 PM IST
حیدرآباد: آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ موسم گرما کا ایک پسندیدہ پھل ہے، جس کا لطف بچوں اور بڑوں دونوں کو ہوتا ہے۔ صرف ہندوستان میں اس پھل کی 1500 سے زیادہ اقسام اگائی جاتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو عام طور پر شوگر والی غذاؤں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون میں شکر کی سطح میں اچانک اضافے کا سبب بن سکتے ہیں اور صحت کے کئی سنگین مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہر حال، یہ سوال کہ کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے ایک عام مخمصہ ہے۔ اس لیے آج کی رپورٹ پڑھیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا شوگر کے مریض آم کھا سکتے ہیں۔
کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاں ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو آم کھانے کی اجازت ہے۔ تاہم، ذہن میں رکھنے کے لئے چند چیزیں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو آم کھاتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں محدود مقدار میں اور چھوٹے حصوں میں آم کھانے چاہئیں۔
امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کو آم اعتدال میں، تقریباً آدھا کپ یا 100 گرام کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذیابیطس کے مریض روزانہ ایک درمیانے سائز کا آم کھا سکتے ہیں۔ مزید برآں اے ڈی اے یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ آم کھانے کے دوران کوئی ڈیری پروڈکٹ یا اسٹارج والی یزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ مزید برآں، مریضوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے اس بات کا تعین کریں کہ ذیابیطس کے مریض کو کتنا آم استعمال کرنا چاہیے۔
احتیاط کیوں ضروری ہے؟
آم وٹامنز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن ان میں قدرتی شکر کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
۔بہت زیادہ آم کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے۔
۔خاص طور پر بہت پکے یا بہت میٹھے آم کو ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
آم کی کن شکلوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
یہاں آم کی کچھ اقسام ہیں جن سے ذیابیطس کے مریضوں کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے...
آم کا جوس: آم کا جوس پینے سے پھلوں میں موجود فائبر کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔
پیک شدہ جوس: ان مصنوعات میں عام طور پر مصنوعی چینی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔
آم کی مٹھائیاں: آم سے بنی مٹھائی یا میٹھے کے استعمال سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔
آم کھانے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے؟
آم کھانے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے؟ آموں سے محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ڈاکٹر یہ تجاویز پیش کرتے ہیں۔
۔گری دار میوے کے ساتھ کھائیں: آم کے ٹکڑوں کو اکیلے کھانے کے بجائے کچھ بادام یا اخروٹ کے ساتھ کھانا بہتر ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح میں اچانک اضافے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
۔متوازن غذا کے حصے کے طور پر کھائیں: معمول کی خوراک کے حصے کے طور پر آم اعتدال میں کھانا بہتر ہے۔
آم کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟
دن کے وقت: آم کے ٹکڑے صرف دن میں کھائے جائیں اور وہ بھی محدود مقدار میں۔
رات کو آم کھانے سے پرہیز کریں: اس سے بلڈ شوگر لیول بڑھ سکتا ہے۔ افراد کے جسم مختلف طریقے سے ردعمل کرتے ہیں۔ اس لیے آم کھانے کے بعد اپنے بلڈ شوگر لیول کو چیک کرنے سے یہ معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ یہ پھل آپ کے جسم پر کیا اثر ڈالتا ہے۔
وہ لوگ جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، باقاعدگی سے ذیابیطس کی دوائیں لیتے ہیں، اور مناسب خوراک پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آم اعتدال میں کھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، ذیابیطس کے مریضوں کو آم سے مکمل پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اگر وہ اعتدال میں اور صحیح وقت پر آم کھائیں تو انہیں کسی بھی پریشانی سے بچنا چاہیے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)