کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟ جانیے یہ ان کے لیے کب صحیح ہے؟
موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی بازار رنگ برنگے آموں سے بھر جاتے ہیں۔ تاہم، ذیابیطس کے مریض الجھن میں رہتے ہیں...
Published : June 2, 2026 at 10:04 AM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: آم کو اکثر پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ موسم گرما کا پسندیدہ پھل ہے۔ بچے اور بڑے دونوں اس کا مزہ لیتے ہیں۔ صرف ہندوستان میں اس پھل کی 1500 سے زیادہ اقسام اگائی جاتی ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو عام طور پر میٹھے کھانے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خون میں شوگر کی سطح میں اچانک اضافے کا سبب بن سکتے ہیں اور صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہر حال، یہ سوال کہ کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے ایک عام مخمصہ ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے آج کی رپورٹ پڑھیں یہ جاننے کے لیے کہ کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟
کیا ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاں ذیابیطس کے مریض آم کھا سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو آم کھانے کی اجازت ہے۔ تاہم، ذہن میں رکھنے کے لئے کچھ چیزیں ہیں. ماہرین کا مشورہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو آم کھاتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں محدود مقدار میں اور کم مقدار میں آم کھانے چاہئیں۔
امریکن ذیابیطس ایسوسی ایشن کے مطابق، ذیابیطس کے مریضوں کو اعتدال میں آم کھانا چاہیے، تقریباً آدھا کپ یا 100 گرام۔ اس کا مطلب ہے کہ ذیابیطس کے مریض روزانہ ایک درمیانے سائز کا آم کھا سکتے ہیں۔ مزید برآں، ADA آم کھانے کے دوران ڈیری مصنوعات اور نشاستہ دار کھانوں سے پرہیز کرنے اور بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ مریضوں کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے یہ جاننے کے لیے کہ ذیابیطس کے مریض کو کتنا آم استعمال کرنا چاہیے۔
احتیاط کیوں ضروری ہے؟
آم وٹامنز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں قدرتی شکر کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے۔ آم کا زیادہ استعمال صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
بہت زیادہ آم کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے۔
خاص طور پر ایک بار میں ضرورت سے زیادہ پکے ہوئے یا زیادہ میٹھے آم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
کن شکلوں میں آموں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
آم کی کچھ ایسی شکلیں ہیں جن سے ذیابیطس کے مریضوں کو مکمل پرہیز کرنا چاہیے...
آم کا جوس: آم کا جوس پینے سے پھلوں میں موجود فائبر کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے خون میں شوگر کی سطح تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔
پیک شدہ جوس: ان مصنوعات میں عام طور پر مصنوعی چینی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔
آم کی مٹھائیاں: آم سے بنی مٹھائی یا میٹھے کے استعمال سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔
آم کھانے کا سب سے محفوظ طریقہ کیا ہے؟
آموں سے محفوظ طریقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ڈاکٹروں نے یہ ٹوٹکے بتائے ہیں۔
گری دار میوے کے ساتھ کھائیں: آم کے ٹکڑوں کو اکیلے کھانے کے بجائے کچھ بادام یا اخروٹ کے ساتھ کھانا بہتر ہے۔ یہ خون میں شکر کی سطح میں اچانک اضافے کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔
متوازن غذا کے حصے کے طور پر کھائیں: معمول کے کھانے کے حصے کے طور پر آم کو کم مقدار میں کھانا بہتر ہے۔
آم کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟
دن کے وقت: آم کے ٹکڑے صرف دن میں کھائے جائیں اور وہ بھی محدود مقدار میں۔
رات کو انہیں کھانے سے پرہیز کریں: اس سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ ہر شخص کا جسم مختلف ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آم کھانے کے بعد اپنے بلڈ شوگر لیول کو چیک کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پھل آپ کے جسم پر کیا اثر ڈالتا ہے۔
وہ لوگ جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، باقاعدگی سے ذیابیطس کی دوائیں لیتے ہیں اور مناسب خوراک پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آم کم مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، ذیابیطس کے مریضوں کو آم کو مکمل طور پر ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، اگر وہ انہیں اعتدال میں اور صحیح وقت پر کھاتے ہیں، تو انہیں کسی بھی پریشانی سے بچنا چاہئے۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)