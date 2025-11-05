کیا روزانہ نہانے سے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو سائنسدانوں سے جانیں کیسے
ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ روزانہ نہاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔
Published : November 5, 2025 at 12:43 PM IST
لوگ عام طور پر صبح سویرے نہاتے ہیں جس کا بنیادی مقصد صاف، تروتازہ اور توانا محسوس کرنا ہے۔ یہ رات بھر کے پسینے، مردہ خلیات اور بیکٹیریا کو ہٹاتا ہے، جسم کو بیدار کرتا ہے، اور آپ کو دن کی شروعات صاف اور تروتازہ محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جو شاور استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ شاور میں اور اس کے پائپوں میں لاکھوں بیکٹیریا اور فنگس رہتے ہیں، جو ہر بار جب آپ شاور آن کرتے ہیں تو آپ کے چہرے اور سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ روزانہ نہانے سے آپ کے پھیپھڑوں کو انفیکشن کا زیادہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اور کون سے بیکٹیریا اس خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔
نہانے سے پھیپھڑوں میں انفیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟
نہانے کے بعد شاور کے پائپ اور شاور ہیڈ کئی گھنٹوں تک گرم اور گیلے رہتے ہیں۔ یہ وقت بیکٹیریا کے پنپنے کے لیے سب سے سازگار ماحول ہے۔ نہانے کے بعد گیلے پائپوں کے اندر جو چپچپا مادہ بنتا ہے وہ دراصل مائکروجنزموں کی افزائش گاہ ہے۔ جب آپ صبح شاور آن کرتے ہیں تو یہ اچانک پانی میں گھل جاتی ہے۔ لیبارٹری اور گھریلو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شاور کی نلی کی سطح فی مربع سینٹی میٹر میں لاکھوں سے اربوں بیکٹیریا پر مشتمل ہوسکتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر بیکٹیریا بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن کچھ خطرناک قسمیں، جیسے مائکوبیکٹیریا وغیرہ جیسے خطرناک پھیپھڑوں کے انفیکشن کا سبب بن سکتی ہیں۔
اس کے لیے کون سے بیکٹیریا ذمہ دار ہیں اور سائنسدان کیا کہتے ہیں؟
سائنس ڈائریکٹ کے مطابق نہانے سے بالواسطہ طور پر پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آلودہ ذریعہ سے پانی کی بوندیں جیسے شاور ہیڈ یا ہاٹ ٹب میں سانس لیا جائے۔ یہ بوندیں پھیپھڑوں میں لیجیونیلا یا نان تپ دق مائکوبیکٹیریا (این ٹی ایم) جیسے بیکٹیریا کو داخل کر سکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر خراب پانی کے نظام سے خارج ہونے والے ایروسول کے معاملے میں خطرہ ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، لیجیونیلا بیکٹیریا کا خطرہ حقیقی ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، لیجیونیلا بیکٹیریا کا سب سے زیادہ خطرہ ایسے ایروسول میں ہوتا ہے جو پانی کے خراب نظاموں سے خارج ہوتے ہیں۔ آلودہ پانی کی چھوٹی بوندوں میں سانس لینے سے انفیکشن پھیل سکتا ہے، خاص طور پر پانی کے نظام جیسے کولنگ ٹاورز، شاورز اور فوارے، جہاں بیکٹیریا پروان چڑھ سکتے ہیں اور ہوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیجیونیرس کی بیماری، یا مائکوبیکٹیریم ایویئم کمپلیکس (MAC)،پھیپھڑوں کی سنگین بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔
کس کو زیادہ خطرہ ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ شاورز میں پائے جانے والے بیکٹیریا زیادہ تر لوگوں کے لیے زیادہ خطرہ نہیں بنتے لیکن یہ کمزور مدافعتی نظام والے، بوڑھے یا بیمار افراد کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہسپتالوں اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں شاور ہیڈز کو باقاعدگی سے تبدیل کرنے اور جراثیم سے پاک کرنے کے سخت اصول ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جن علاقوں میں شاور ہیڈز میں مائکوبیکٹیریا زیادہ پائے جاتے ہیں وہاں این ٹی ایم پھیپھڑوں کے انفیکشن بھی زیادہ عام ہیں۔
نہانے سے پہلے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
شاور آن کرنے کے بعد، جمع ہونے والے بیکٹیریا کو دھونے کے لیے پانی کو 1 سے 2 منٹ تک چلنے دیں۔
اگر آپ نہا رہے ہیں تو پہلے گیزر کو آن کریں اور گرم پانی کو بہنے دیں۔ شاور کا گرم پانی لیجیو نیلا جیسے بیکٹیریا کو بھی ہلاک کرتا ہے۔
ماہرین شاور ہیڈ اور پائپ کو باقاعدگی سے صاف کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شاور ہیڈ کو گرم پانی سے دھو لیں یا اسے لیموں کے رس میں بھگو دیں۔
باتھ روم کو ہوادار رکھنا بھی ضروری ہے۔ نہانے کے بعد ایگزاسٹ فین آن کرنے سے ہوا میں موجود مائکروجنزموں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)