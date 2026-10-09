کیا پستان کا کینسر بغیر گٹھلی کے ہو سکتا ہے؟ جانیں وہ 7 انتباہی علامات جنہیں خواتین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے
پستان میں بننے والی زیادہ تر گٹھلیاں کینسرکا باعث نہیں ہوتیں، تاہم اگریہ چند دنوں میں خود بخود ختم نہ ہوں تو کسی ڈاکٹرسےمعائنہ کروائیں
Published : October 9, 2026 at 12:25 PM IST
جب پستان کے کینسر (بریسٹ کینسر) کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں گٹھلی کا خیال آتا ہے۔ تاہم کیا پستان کے کینسر کے ہر معاملے میں گٹھلی کا ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب 'نہیں' ہے۔ جے پور کے نارائنا ہسپتال میں میڈیکل آنکولوجی کی سینئر کنسلٹنٹ، ڈاکٹر ادیتی متل کا کہنا ہے کہ بعض صورتوں میں پستان کا کینسر کسی نمایاں گٹھلی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے کے چھاتی کے کینسر میں اکثر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں، جبکہ کینسر کی کچھ مخصوص اقسام میں گٹھلی کے بجائے جلد، نپل یا پستان کی شکل میں تبدیلی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔
گٹھلی پستان کے کینسر کے ہر معاملے کی علامت نہیں ہوتی، اور یہ بیماری کسی ایسی گٹھلی کے بغیر بھی موجود ہو سکتی ہے جسے چھو کر محسوس کیا جا سکے۔ طبی نقطہ نظر سے، اسے 'علامات سے عاری سمجھا جا سکتا ہے یا اس میں کینسر کی مخصوص اقسام جیسے کہ 'انفلامیٹری بریسٹ کینسر شامل ہو سکتا ہیں، جن میں گٹھلی کے بجائے دیگر جسمانی تبدیلیاں پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔
لہٰذا خواتین کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ وہ خود کو صرف گٹھلی کی موجودگی چیک کرنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ پستان میں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی پر توجہ دیں۔ خاص طور پر درج ذیل 7 علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے...
چھاتی کی جلد میں گڑھے پڑنا یا جلد کا سکڑنا
اگر آپ کو پستان کی جلد پر اچانک چھوٹے گڑھے، کھنچاؤ والے حصے یا جلد سکڑی ہوئی محسوس ہو، تو آپ کو اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ بعض اوقات جلد کی ساخت سنگترے کے چھلکے جیسی بھی ہو سکتی ہے۔
پستان کی جلد کا سرخ ہونا یا رنگت تبدیل ہونا
اگر پستان کی جلد کسی ظاہری وجہ کے بغیر سرخ، گہرے رنگ کی یا غیر معمولی دکھائی دے، تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر اگر یہ تبدیلی برقرار رہے یا اس کے ساتھ دیگر علامات بھی ظاہر ہوں۔
پستان کے سائز میں اچانک سوجن یا تبدیلی
اگر ایک پستان اچانک دوسرے کے مقابلے میں بڑا یا زیادہ سوجا ہوا محسوس ہو، یا اس کی شکل میں نمایاں تبدیلی نظر آئے، تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی محض عدم توازن سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ پستان کے کینسر کی کچھ اقسام میں رسولی (گٹھلی) کے بغیر بھی سوجن ہو سکتی ہے۔
نپل (پستان کے ابھار) کا اندر کی طرف مڑنا
اگر نپل پہلے نارمل تھا لیکن اچانک اندر کی طرف مڑنے لگے یا اس کی سمت تبدیل ہو جائے، تو طبی معائنہ ضروری ہے۔
نپل سے غیر معمولی رطوبت کا اخراج
حمل یا دودھ پلانے کے عمل کے علاوہ، اگر نپل سے کسی بھی قسم کی غیر معمولی رطوبت خارج ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر اس میں خون شامل ہو۔ تاہم، نپل سے رطوبت خارج ہونے کی وجوہات کینسر کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔
نپل پر یا اس کے آس پاس کی جلد کا مستقل خارش، خارش یا کرسٹنگ
نپل یا نپل کے گرد دائرہ میں کسی بھی غیر معمولی اور مستقل تبدیلی کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔
بغل میں سوجن یا گانٹھ
چھاتی کے علاوہ، بغل میں ایک نئی سوجن یا گانٹھ بھی چھاتی سے متعلق کسی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے اور اس کے لیے طبی جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
کلیدی نکات
یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان علامات میں سے کسی کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پستان کا کینسر ہے۔ پستان کی بہت سی تبدیلیاں بغیر کینسر وجوہات کی وجہ سے ہوسکتی ہیں۔ تاہم، اگر آپ کو کوئی نئی یا غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے جو برقرار رہتی ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
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مزید برآں صرف علامات ظاہر ہونے کا انتظار کرنا کافی نہیں ہے۔ چونکہ ابتدائی مرحلے میں چھاتی کے کینسر کی بعض اوقات کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ کی عمر اور ذاتی خطرے کے عوامل کی بنیاد پر چھاتی کے کینسر کی ضروری اسکریننگ کروانا بہت ضروری ہے۔
یاد رکھیں کہ پستان کے کینسر کی تشخیص محض گانٹھ سے نہیں ہوتی۔ اپنے پستان میں کسی بھی نئی یا غیر معمولی تبدیلی کو پہچاننا اور بروقت طبی مشورہ لینا جلد پتہ لگانے اور علاج کی جانب ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔
( دستبرداری: یہاں فراہم کردہ صحت کی معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں،)