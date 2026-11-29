کیا مردوں میں موٹاپا یا زیادہ وزن ہونے سے بانجھ پن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے؟ جانیں ماہرین کیا کہتے ہیں
ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہونے پر جنسی خواہش میں کمی، تھکان، پٹھوں کی کمزوری اور بعض صورتوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 5:28 PM IST
حیدرآباد: موٹاپے کو عام طور پر ذیابیطس، امراضِ قلب اور دیگر میٹابولک مسائل کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے، جس کے باعث مردوں کی تولیدی صحت (Reproductive Health) پر اس کے اثرات پر اکثر کم توجہ دی جاتی ہے۔ تاہم، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موٹاپا محض دل یا میٹابولزم سے جڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہارمونل توازن، اسپرم (نطفے) کے معیار اور جنسی صحت کو متاثر کر کے براہِ راست مردوں کی باپ بننے کی صلاحیت کو کمزور کر سکتا ہے۔
ہارمونل توازن پر موٹاپے کے اثرات
ممبئی کے سیفی اسپتال کے کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ڈاکٹر سونی مہتا کے مطابق، موٹاپے سے متاثر ہونے والے اہم ہارمونز میں سے ایک ٹیسٹوسٹیرون (Testosterone) ہے، جو اسپرم کی پیداوار، جنسی خواہش (Libido) اور مردوں کی مجموعی تولیدی صحت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جسم میں اضافی چربی—خاص طور پر پیٹ کے اردگرد جمع ہونے والی چربی—'ایرومیٹیس' (Aromatase) نامی انزائم کے ذریعے ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن (Estrogen) میں تبدیل کرنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے، جس سے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح گر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، موٹاپا دماغ اور خصیوں (Testes) کے درمیان ہونے والے اس قدرتی ہارمونل نظام میں بھی خلل ڈالتا ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے۔
جنسی صحت اور ایریکٹائل ڈسفنکشن کے مسائل
ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے باعث مردوں میں جنسی خواہش کی کمی، مستقل تھکان، پٹھوں کی کمزوری اور بعض صورتوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن (عضو تناسل میں تناؤ کی کمی) جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین واضح کرتے ہیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا تعلق صرف ہارمونل تبدیلیوں سے نہیں ہوتا، بلکہ موٹاپا انسولین ریزسٹنس، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور خون کی خراب گردش کا سبب بھی بنتا ہے، جو سبھی جنسی افعال کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔
اسپرم کے معیار اور پیداوار میں کمی
متعدد سائنسی تحقیقات میں موٹاپے کو اسپرم کی کم تعداد، ان کی حرکت (Motility) میں سستی اور اسپرم کی ساخت (Morphology) میں خرابی سے جوڑا گیا ہے۔ جسم میں اضافی چربی کی وجہ سے بڑھنے والا آکسیڈیٹیو اسٹریس اور اندرونی سوزش (Inflammation) اسپرم کے خلیات کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ہارمونل عدم توازن اسپرم بننے کے قدرتی عمل میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اگرچہ زیادہ وزن ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مرد لازمی طور پر بانجھ پن (Infertility) کا شکار ہو جائے گا، لیکن موٹاپے اور دیگر میٹابولک بیماریوں کی موجودگی میں تولیدی مسائل کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔
طرزِ زندگی میں تبدیلی اور احتیاطی تدابیر
طبی ماہرین کے مطابق، اچھی بات یہ ہے کہ طرزِ زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر تولیدی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ درج ذیل اقدامات اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں:
- متوازن اور صحت بخش غذا کا استعمال۔
- باقاعدہ ورزش اور جسمانی سرگرمی کو معمول بنانا۔
- مناسب نیند لینا اور شراب نوشی سے پرہیز یا اسے محدود کرنا۔
- آہستہ آہستہ اور صحت مند طریقے سے وزن کم کرنا۔
وزن میں کمی لانے سے ٹیسٹوسٹیرون کی سطح اور جنسی کارکردگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے، تاہم یہ تولیدی صلاحیت میں سو فیصد بحالی کی حتمی ضمانت نہیں دیتا۔
ڈاکٹر سے رجوع کب ضروری ہے؟
جن مردوں کو جنسی خواہش میں مسلسل کمی، ایریکٹائل ڈسفنکشن یا باپ بننے میں دشواری جیسے مسائل درپیش ہوں، انہیں ان علامات کو محض وزن سے جوڑ کر نظر انداز کرنے کے بجائے مستند ڈاکٹر سے معائنہ کرانا چاہیے۔ ہارمونل ٹیسٹ اور سیمن اینالیسس (مادہ منویہ کا تجزیہ) کے ذریعے بنیادی وجوہات کی بروقت تشخیص ممکن ہے۔ لہٰذا، صحت مند وزن برقرار رکھنا محض جسمانی خوبصورتی یا عام بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہی نہیں، بلکہ مردوں کی جنسی اور تولیدی صحت کے تحفظ کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔
(دستبرداری: یہاں دی گئی صحت سے متعلق معلومات محض تعلیمی اور آگاہی کے مقاصد کے لیے ہیں، جو سائنسی تحقیق اور طبی ماہرین کی آرا پر مبنی ہیں۔ کسی بھی طبی مشورے یا علاج پر عمل کرنے سے قبل اپنے معالج سے رجوع ضرور کریں۔)