کیا واقعی بریسٹ کینسر کا جلدی پتا لگانے میں مدد کر سکتا ہے AI؟ جانیے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں
بھلے ہی AI رپورٹ بتائے کہ 'سب ٹھیک ہے،' لیکن اگر علامات برقرار ہیں تو یہ کینسر کے امکان کو پوری طرح مسترد نہیں کرسکتا۔
Published : November 2, 2026 at 8:00 AM IST
نئی دہلی: کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) بریسٹ کینسر کا جلدی پتا لگانے میں مدد کر سکتا ہے، تب بھی جب خاتون کو کوئی گلٹی (गांठ) محسوس نہ ہو؟ حالیہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ حالانکہ اے آئی (AI) بریسٹ امیجنگ کو بہتر بنا رہا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں اور حدود (خاص طور پر ہندوستان کی خواتین کے تناظر میں) دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔
بریسٹ کینسر دنیا بھر میں خواتین میں ہونے والا سب سے عام کینسر ہے، اور یہ ہندوستان پر بھی کافی بوجھ ڈالتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کے مطابق، 2022 میں دنیا بھر میں تقریباً 2.3 ملین خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ہندوستان میں، آگاہی، وقت پر ڈائیگنوسس (تشخیص) اور صحیح تشخیصی سہولیات تک رسائی ابھی بھی بڑے چیلنجز بنے ہوئے ہیں۔
اے آئی بریسٹ کینسر کی جانچ میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟
پونے میں 'ایم او سی کینسر کیئر' (M O C Cancer Care) کی اونکولوجسٹ ڈاکٹر ریتو دوے کا کہنا ہے کہ میموگرام چھاتی کا ایک ایکس رے ہے، جو کسی بھی مشکوک تبدیلی کا پتا لگا سکتا ہے، کبھی کبھی تو ایسی تبدیلیوں کا بھی جنہیں چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اے آئی (AI) ٹولز ان امیجز (تصاویر) کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان جگہوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جن کی ریڈیولوجسٹ کو زیادہ دھیان سے جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک اضافی 'آنکھوں' کی طرح کام کرتے ہیں، جس سے ڈاکٹروں کو چھوٹی موٹی غیر معمولی تبدیلیوں کا پتا لگانے اور ان اسکینز کو ترجیح (Priority) دینے میں مدد ملتی ہے جن کی آگے جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
'دی لینسیٹ ڈیجیٹل ہیلتھ' (The Lancet Digital Health) میں شائع 2025 کے ایک مطالعے میں، جس میں سویڈن کی 100,000 سے زیادہ خواتین کو شامل کیا گیا تھا، یہ پایا گیا کہ اے آئی (AI) سے لیس میموگرافی نے فی 1,000 خواتین میں 6.4 کینسر کے کیسز کا پتا لگایا، جبکہ معیاری اسکریننگ میں یہ تعداد 5.0 تھی۔ اے آئی (AI) سے لیس تکنیک نے ریڈیولوجسٹ کے کام کے بوجھ کو بھی تقریباً 44 فیصد تک کم کر دیا۔ ان نتائج سے پتا چلتا ہے کہ اے آئی (AI) اسکریننگ کی کارکردگی (Efficiency) کو بڑھا سکتا ہے اور کینسر کا پتا لگانے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے، حالانکہ ایک ملک میں اسکریننگ پروگرام کے نتائج کو براہِ راست ہندوستان پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔
ڈاکٹر کے کلینیکل فیصلے کی جگہ نہیں لے سکتا اے آئی
اے آئی (AI) بریسٹ امیجنگ سروس میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں خصوصی وسائل کی کمی ہے۔ تاہم، اس کا اثر میموگرافی امیج کی کوالٹی، استعمال کی گئی ٹیکنالوجی، لوکل ویلیڈیشن (مقامی توثیق) اور نتائج کو صحیح صحیح سمجھنے کے قابل ٹرینڈ میڈیکل پروفیشنلز کی موجودگی پر منحصر ہے، جو نتائج کا صحیح مطلب نکال سکیں۔ ڈاکٹر ریتو دوے کہتی ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اے آئی (AI) کسی ڈاکٹر کے کلینیکل فیصلے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسکین میں کوئی مشکوک چیز دکھنے کا مطلب خود بخود کینسر نہیں ہوتا، اس کے برعکس، بھلے ہی AI رپورٹ یہ بتائے کہ 'سب ٹھیک ہے،' لیکن اگر علامات برقرار رہتی ہیں تو کینسر کے امکان کو پوری طرح سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح تشخیص تک پہنچنے کے لیے اور امیجنگ یا بائیوپسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
خواتین کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟
اونکولوجسٹ ڈاکٹر ریتو دوے کے مطابق، خواتین کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ صرف میموگرافی ہی کافی نہیں ہے۔ چھاتی میں کوئی نئی گلٹی، نپل سے رساؤ (Discharge)، نپل کا اندر کی طرف دھنسنا، جلد میں گڑھے پڑنا یا چھاتی کی شکل میں کوئی غیر معمولی تبدیلی دکھنے پر، عمر چاہے جو بھی ہو یا پہلے کا اسکین نارمل ہی کیوں نہ رہا ہو، فوری طور پر ڈاکٹر سے جانچ کرانی چاہیے۔ اسکریننگ کا مشورہ ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے، جو اس کی عمر، خاندانی ہسٹری اور ذاتی خطرے (Risk) پر منحصر ہوتا ہے۔
ڈاکٹروں کو بہتر اور درست فیصلے لینے میں اے آئی کی مدد
آنے والے برسوں میں اے آئی (AI) چھاتی کے کینسر کا پتا لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن صرف ٹیکنالوجی کے بھروسے شروعاتی مرحلے میں کینسر کا پتا چلنے کی گارنٹی نہیں دی جا کرتی۔ آگاہی، وقت پر ڈاکٹر سے مشورہ لینا، بھروسے مند امیجنگ اور صحیح فالو اپ کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اے آئی (AI) کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹروں کو بہتر اور درست فیصلے لینے میں مدد کرتا ہے، یہ انسانی مہارت اور خواتین کو ملنے والی ضروری دیکھ بھال کا متبادل نہیں ہو سکتا۔
(ڈس کلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا سب سے بہتر ہوگا۔)