کیا گلے میں خراش اور مسلسل کھانسی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے؟ جانیں تحقیق کیا کہتی ہے۔۔
مسلسل کھانسی، بار بار سر درد اور چہرے کا درد، یا کھانا نگلنے میں دشواری گلے کے کینسر کی علامات ہوسکتی ہیں۔ یہاں مزید جانیں۔۔۔
Published : December 14, 2025 at 11:39 AM IST
بعض اوقات، گلے میں خراش، آوزا میں تبدیلی، گلے میں جلن اور بولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ مسائل عام طور پر موسم کی تبدیلی یا گلے میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اور جلد حل ہو جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ مسائل کئی دنوں تک برقرار رہیں تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں گلے کے کینسر کی انتباہی علامات کے بارے میں۔۔۔
1- نگلنے میں دشواری: گلے کے کینسر میں مبتلا افراد کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو یا انہیں نگلنے میں دشواری ہو۔ اسے dysphagia کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علامت اس وقت ہوتی ہے جب گلے میں رسولی غذائی نالی یا لیرنکس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو نگلنے میں مسلسل دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب ٹھوس کھانوں کو نگلتے ہو، تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
2- غیر واضح وزن میں کمی: ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر واضح وزن میں کمی گلے کے کینسر سمیت کئی اقسام کے کینسر کی علامت ہوسکتی ہے۔ کینسر بھوک میں کمی یا جسم کے میٹابولزم میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ غذا یا ورزش کے بغیر وزن کم کر رہے ہیں، تو محتاط رہنا ضروری ہے۔
3- مسلسل کھانسی: ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقل کھانسی، چاہے وہ عام نزلہ، الرجی، یا سانس کے دیگر مسائل کی وجہ سے ہو، تشویش کا باعث ہے۔ کینسر کی وجہ سے گلے میں جلن یا رکاوٹ مستقل کھانسی کا سبب بن سکتی ہے۔
4- کان میں درد: میو کلینک کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کان کا غیر واضح درد گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتا ہے۔ یہ ابتدائی مراحل میں خاص طور پر عام ہے۔ اس کے ساتھ مسلسل تکلیف، شدید درد، یا کان میں بے حسی ہو سکتی ہے۔
5- سانس لینے میں تبدیلی: NHS.uk کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق سانس کی تکلیف یا سانس لینے میں دشواری گلے کے کینسر کی علامت ہے۔ اس میں سانس لیتے وقت آواز کا آنا بھی شامل ہوسکتا ہے، اور اگر آپ کو ہلکی سرگرمی کے دوران بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے نظر انداز نہ کریں۔
6- سانس کی بدبو: گلے کا کینسر اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اگر منہ کی مناسب حفظان صحت کے باوجود سانس کی بدبو برقرار رہتی ہے، تو یہ صحت کے بنیادی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے کہ گلے کا کینسر۔
7- گلے میں گانٹھیں یا دھبے: ماہرین کا کہنا ہے کہ منہ یا گلے میں گانٹھیں، دھبے، یا زخم جو عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتے وہ گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتے ہیں، اور وہ سفید، سرخ یا دونوں کا مجموعہ ہو سکتے ہیں۔
8- آواز کی تبدیلی: گلے کا کینسر لیرنکس اور vocal cords کے کام کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کھردرا، خراش دار، یا سانس لینے والی آواز ہو سکتی ہے۔ میڈ لائن پلس کی ایک تحقیق کے مطابق، عام بیماریاں آواز میں عارضی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہیں، لیکن اگر کھردرا پن 3 سے 4 ہفتوں میں بہتر نہیں ہوتا ہے تو یہ گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔
9- لمف نوڈس میں سوجن ( جسم کے مدافعتی نظام کا حصہ ہیں، جو بین کی شکل کے چھوٹے غدود ہوتے ہیں اور انفیکشن سے لڑتے ہیں): جب گلے کے کینسر کے خلیات بڑھتے ہیں، تو گردن میں لمف نوڈس پھول سکتے ہیں۔ یہ گانٹھیں اکثر بے درد ہوتی ہیں اور لمس میں مضبوط محسوس ہوتی ہیں۔ اگر یہ گانٹھیں یا سوجن گردن کے صرف ایک طرف ظاہر ہوں تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ گلے کا کینسر پھیل گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلے کے کینسر کا ابتدائی مراحل میں ہی پتہ لگانا اور اس کا علاج کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتے ہیں تو، فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔)
یہ بھی پڑھیں: