کیا کم پروٹین والی خوراک عمر بڑھا سکتی ہے؟ نئی تحقیق سے حیران کن انکشاف
تحقیق کے مطابق جب خوراک میں پروٹین یاکچھ مخصوص امینو ایسڈزکی کمی ہو تو جسم 'گروتھ موڈ' سےتحفظ اور مرمت'کی طرف منتقل ہو جاتا ہے
Published : August 12, 2026 at 9:12 AM IST
مارکیٹ اس وقت پروٹین کی مصنوعات سے بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ پروٹین صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال دراصل جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین اور ڈاکٹروں نے پروٹین سپلیمنٹس اور ہائی پروٹین پیکڈ فوڈز پر انحصار کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان سے خبردار کیا ہے۔ تاہم زیادہ تر صحت مند بالغ جو متوازن غذا برقرار رکھتے ہیں انہیں مہنگے پروٹین سپلیمنٹس یا پروسس شدہ پروٹین فوڈز کی ضرورت نہیں ہوتی۔
مطالعہ کیا کہتے ہیں؟
پونے کے روبی ہال کلینک میں سی او اے بائیو ہیکنگ کلینک اور لاؤنج میں کلینیکل نیوٹریشنسٹ ریا اوسوال کہتی ہیں کہ حالیہ سائنسی مطالعات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ پروٹین کی کم مقدار جسم کی 'قدرتی صفائی اور مرمت' کے عمل کو متحرک کرتی ہے، جو صحت مند عمر بڑھنے کو فروغ دے سکتی ہے۔ اگست 2026 میں سیل پریس جرنل میں شائع ہونے والے ایک بڑے جائزے میں 350 سے زیادہ مطالعات کا تجزیہ کیا گیا۔ اس نے پایا کہ جب جسم میں پروٹین کی سطح (خاص طور پر بعض امینو ایسڈز) کم ہوتی ہیں تو خلیے 'ترقی موڈ' سے 'تحفظ اور مرمت کے موڈ' میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر اس عمل کو آٹوفوگی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں خلیے اپنے ہی تباہ شدہ اجزاء اور فضلہ کو صاف کرتے ہیں۔
تاہم پروٹین کی مقدار بڑھانے یا کم کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروٹین کی ضروریات کا انحصار فرد کے طرز زندگی اور جسمانی سرگرمی کی سطح پر ہوتا ہے۔ جسم کی ضرورت سے زیادہ پروٹین کا استعمال صحت کے لیے کوئی اضافی فائدہ نہیں دیتا۔ درحقیقت، یہ نظام انہضام اور گردوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔
کتنا پروٹین ضروری ہے؟
کلینیکل نیوٹریشنسٹ ریا اوسوال کے مطابق، اگر آپ اپنا زیادہ تر وقت ڈیسک پر گزارتے ہیں اور باقاعدگی سے ورزش نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے جسم کو ضرورت سے زیادہ پروٹین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 0.8 سے 1 گرام فی کلوگرام جسمانی وزن کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ہفتے میں پانچ دن ویٹ لفٹنگ اور سخت ورزش میں مشغول ہوتے ہیں، تو آپ کو پروٹین کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔
پروٹین پٹھوں کے بڑے پیمانے کو برقرار رکھنے، قوت مدافعت کی حمایت، اور ہماری عمر کے ساتھ ساتھ اچھی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مقصد صرف کم یا زیادہ پروٹین استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح مقدار میں استعمال کرنا ہے۔
موٹاپے اور ذیابیطس والے مریضوں کو اپنی خوراک میں کتنا پروٹین شامل کرنا چاہیے؟
ماہر غذائیت ریا اوسوال کا کہنا ہے کہ موٹاپے اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک محفوظ اور موثر پروٹین کی مقدار عام طور پر 1.0 سے 1.5 گرام فی کلو گرام جسمانی وزن میں روزانہ (یا کل توانائی کی مقدار کا 20 فیصد سے 30 فیصد) ہوتی ہے۔ پروٹین میں یہ اعتدال پسند اضافہ خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، اور وزن میں کمی کے دوران دبلے پتلے پٹھوں کے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان کو روکتا ہے۔
تاہم زیادہ پروٹین والی خوراک آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے اگر اس میں فائبر، پھل، سبزیاں اور سارا اناج کی کمی ہو، یا پروسس شدہ گوشت پر بہت زیادہ انحصار کیا جائے۔ گردوں کی بیماری میں مبتلا افراد کو مناسب پروٹین کی مقدار کا تعین کرنے کے لیے اپنے ہیلتھ کیئر ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے۔