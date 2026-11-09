کیا نیند کی کمی کینسر کا باعث بن سکتی ہے؟
بہت سے لوگوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ کیا نیند کے طویل مدتی مسائل کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔
Published : November 9, 2026 at 9:38 AM IST
بھارت میں نیند کی کمی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ رات گئے تک اسکرین (موبائل، کمپیوٹر وغیرہ) کا استعمال جسے "ریونج بیڈ ٹائم پروکرسٹینیشن کہا جاتا ہے یا کام سے متعلق ای میلز کا جواب دینا، جسم کے قدرتی "سرکیڈین ردھم یعنی حیاتیاتی گھڑی کے نظام میں خلل ڈالتا ہے۔ بمشکل پانچ گھنٹے سونے کے بعد الارم کی آواز پر جلدی اٹھ جانا جسم پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اس مضمون میں ہم جائزہ لیں گے کہ جب آپ کے جسم کو مطلوبہ آرام نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے۔ کیا نیند میں طویل مدتی خلل کینسر کے خطرے کو بھی بڑھا سکتا ہے؟
پونے میں 'ایم او سی کینسر کیئر کی میڈیکل آنکولوجسٹ، ڈاکٹر ریتو ڈیو بتاتی ہیں کہ اس کا جواب محض ہاں یا نہیں میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگرچہ تحقیق سے نیند کے بے ترتیب نمونوں اور کینسر کی بعض اقسام کے درمیان ممکنہ تعلق کا اشارہ ملتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ صرف نیند کی کمی ہی کینسر کی براہِ راست وجہ ہے۔ صحت مند نیند کی اہمیت کے پیشِ نظر اور کینسر کے حوالے سے غیر ضروری خوف سے بچنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیند کی کمی اور کینسر کے درمیان اصل تعلق کیا ہے۔
جسم کو نیند کے ایک باقاعدہ دورانیےکی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟
ڈاکٹر ریتو ڈیو بتاتی ہیں کہ ہمارا جسم ایک اندرونی 24 گھنٹے کی گھڑی کے مطابق کام کرتا ہے، جسے سرکیڈین ردھم کہا جاتا ہے۔ یہ ردھم سونے اور جاگنے کے چکر، ہارمونز کے اخراج، جسمانی درجہ حرارت، اور دیگر حیاتیاتی عملوں کو منظم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ روشنی کا سامنا، خاص طور پر شام اور رات کے وقت اس نظام میں خلل ڈال سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں، تو ہمارا جسم بافتوں کی مرمت، مدافعتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے، اور میٹابولزم کو منظم کرنے کا کام کرتا ہے۔ میلاٹونن نامی ہارمون، جس کا تعلق سونے اور جاگنے کے چکر سے ہے، عام طور پر اندھیرا ہونے پر خارج ہوتا ہے۔ لیبارٹری کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ میلاٹونن کے سگنلز اور سرکیڈین ردھم میں خلل، ان حیاتیاتی عملوں کو متاثر کر سکتا ہے جو کینسر کے بننے یا نشوونما سے منسلک ہیں۔ تاہم، صرف ان عملوں کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسانوں میں خراب نیند کینسر کا سبب بنتی ہے۔
کینسر کے خطرے کے بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟
سن 2019 میں، عالمی ادارہ صحت کے ذیلی ادارے 'انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسرنے رات کی شفٹ میں کام کرنے کو انسانوں کے لیے ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والا گروپ 2A کارسینوجن قرار دیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ رات کے وقت کام کرنے سے انسانی جسم کی قدرتی حیاتیاتی گھڑی جسے 'سرکیڈین ردم' یا کہا جاتا ہے شدید متاثر ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں 'میلاٹونن نامی ہارمون کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جو جسم کو رسولیوں سے بچانے اور خلیوں کی مرمت میں مدد فراہم کرتا ہے۔ طویل عرصے تک رات کی شفٹ میں کام کرنے سے چھاتی، پروسٹیٹ اور بڑی آنت کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ سن 2020 میں شائع ہونے والا یہ جائزہ، انسانوں پر کی گئی محدود تحقیق، جانوروں پر کی گئی تحقیق سے حاصل ہونے والے کافی شواہد اور ٹھوس سائنسی اعداد و شمار پر مبنی تھا۔
یہ خدشہ بنیادی طور پر کام کے ان طویل مدتی طریقوں سے متعلق ہے جو جسم کی قدرتی حیاتیاتی گھڑی (سرکیڈین ردم) کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ تاہم، اس درجہ بندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے ہر شخص کو کینسر ہو جائے گا، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھار دیر تک جاگنے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ صرف سونے کے اوقات پر مرکوز تحقیق سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ سن 2018 میں جریدے میں شائع ہونے والے ایک منظم جائزے اور 'میٹا تجزیے میں جس میں تقریباً 15 لاکھ 50 ہزار (1.55 ملین) افراد پر مشتمل 65 مطالعات کا جائزہ لیا گیا نیند کے دورانیے (چاہے وہ کم ہو یا زیادہ) اور کینسر کے خطرے کے درمیان کوئی نمایاں تعلق نہیں پایا گیا۔ اگرچہ کچھ مخصوص گروہوں کے نتائج میں ممکنہ تعلق کی طرف اشارہ ملتا تھا، لیکن 'ڈوز-رسپانس تجزیے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر حتمی یا ٹھوس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے جامع اور مضبوط تحقیق ضروری ہے۔ نامکمل معلومات پر انحصار کرنا یا جلد بازی میں فیصلے کرنا اکثر غلط نتائج کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لہذا اس موضوع پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
بھارت کے لیے یہ معاملہ کیوں اہم ہے؟
ریتو ڈیو نشاندہی کرتی ہیں کہ بہت سے بھارتی باشندوں کے لیے—جن میں طبی عملہ، شفٹوں میں کام کرنے والے فیکٹری ورکرز، آئی ٹی ملازمین، سیکیورٹی اہلکار، ٹرانسپورٹ ورکرز اور دیگر ایسے افراد شامل ہیں جن کے کام کے اوقات بہت سخت ہوتے ہیں—نیند کا ایک باقاعدہ معمول برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے۔ رات گئے موبائل فون کا استعمال، کام پر جانے کے لیے طویل سفر، گھریلو ذمہ داریاں اور کام کے بے قاعدہ اوقات جیسے عوامل اس مسئلے کو مزید سنگین بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کی کبھی کبھار رات کی اچھی نیند پوری نہ ہو تو آپ گھبرا جائیں۔ بلکہ، اگر آپ کی نیند مسلسل خراب رہتی ہے، تو اسے صحت کے ایک ایسے مسئلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے—اگرچہ کینسر کے ساتھ اس کا تعلق ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔
آپ اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
زیادہ تر بالغ افراد کو ہر رات کم از کم سات گھنٹے کی نیند لینے کا ہدف رکھنا چاہیے، اگرچہ انفرادی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔
آپ کو سونے اور جاگنے کا ایک مستقل معمول بنانا چاہیے۔
دن کے آخری حصے میں کیفین (جیسے چائے یا کافی) کے استعمال کو محدود کریں۔
سونے سے پہلے روشن اسکرینوں (جیسے فون یا ٹی وی) کو دیکھنے سے گریز کریں، اور اپنے سونے کے کمرے کو تاریک اور آرام دہ رکھیں؛ اس سے آپ کو آسانی سے سونے میں مدد ملتی ہے۔
جو لوگ رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں، انہیں سونے کا ایک ایسا باقاعدہ معمول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ان کے کام کے اوقات سے ہم آہنگ ہو۔
اگر آپ کو مسلسل مسائل کا سامنا ہو، جیسے کہ بے خوابی ، زوردار خراٹے، سوتے وقت سانس لینے میں دشواری، یا دن کے وقت بہت زیادہ نیند آنا، تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔
آخر میں نیند کو دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی دیکھا جانا چاہیے۔ اگرچہ نیند کی کمی براہ راست کینسر کا سبب نہیں بنتی، لیکن یہ صحت کے ایسے مختلف مسائل کا باعث بن سکتی ہے جو کینسر کے پیدا ہونے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا، کینسر سے بچاؤ اور مجموعی اچھی صحت کے لیے کافی اور معیاری نیند لینا انتہائی ضروری ہے۔
مزید برآں نیند میں خلل سے بچنے اور کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے تمباکو سے پرہیز کرنا، الکحل کے استعمال کو محدود کرنا، صحت مند وزن برقرار رکھنا، جسمانی طور پر متحرک رہنا، کینسر کی اسکریننگ (جانچ) سے متعلق سفارشات پر عمل کرنا، اور کسی بھی انتباہی علامت کے ظاہر ہونے پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اہم ہے۔
ماہرین کا مشورہ
ڈاکٹر ریتو ڈیو کا کہنا ہے کہ نیند کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں، بلکہ اچھی صحت کا ایک لازمی جزو ہے۔ اگرچہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خراب نیند کینسر کا سبب بنے گی، لیکن سائنسی تحقیق فی الحال نیند اور کینسر کے درمیان تعلق کا جائزہ لے رہی ہے۔ لہذا، اپنے جسم کے قدرتی ردھم کو برقرار رکھنا بہتر صحت کی جانب ایک دانشمندانہ قدم ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے، اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)