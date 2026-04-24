کیا شوگر کا مریض خون اور اعضاء کا عطیہ دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر سے جانیں کہ مریضوں کو عضو عطیہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی ان اہم اصولوں کی تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں جن پر ذیابیطس کے مریضوں کو اعضاء کے عطیہ کےلیے عمل کرنا چاہیے۔
Published : April 24, 2026 at 9:29 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان اور عالمی سطح پر اعضاء کے عطیہ کے بارے میں بہت کم بیداری ہے، جس کی وجہ سے طلب اور رسد کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ہر سال، ہندوستان میں تقریباً 500,000 لوگوں کو اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف 2-3% کو وقت پر عطیہ دہندہ مل جاتا ہے۔ اعضاء کی خرابی میں مبتلا بہت سے لوگ عطیہ کرنے والے کا انتظار کرتے ہیں۔ تاہم، وقت پر عطیہ دہندگان کی تلاش میں ناکامی کے نتیجے میں جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ ہر ہزار میں سے صرف ایک، یا شاید ہر لاکھ میں سے ایک، اپنے جسم اور اعضاء عطیہ کرنے کے لیے آگے آتا ہے۔ خاص طور پر ذیابیطس کے مریض اکثر اس حوالے سے الجھن کا شکار رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اعضاء عطیہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔
ہاں، اس بارے میں کافی الجھن ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو خون، آنکھیں اور اعضاء کا عطیہ دینا چاہیے یا نہیں۔ بیلگام سے تعلق رکھنے والے ذیابیطس کے ماہر اور سینئر فزیشن ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی نے اس مسئلے پر ای ٹی وی بھارت سے تفصیلی بات کی۔ جانئے اس کا کیا کہنا تھا...
ذیابیطس کے ماہر اور سینئر فزیشن ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی نے کہا کہ یہ ایک عام افسانہ ہے کہ ذیابیطس کے مریض اعضاء عطیہ نہیں کر سکتے۔ تاہم، ذیابیطس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عضو عطیہ کرنے والے نہیں بن سکتے۔ ذیابیطس کے مریض اعضاء عطیہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ بنیادی طور پر عطیہ کرنے والے کی صحت اور عطیہ کیے جانے والے عضو کی حالت پر منحصر ہے۔ عام طور پر ذیابیطس کے مریض موت کے بعد اپنا دل، جگر، گردے اور آنکھیں عطیہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ذیابیطس ٹائپ ٹو کے مریض جو انسولین کا استعمال نہیں کرتے اور اپنی شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں وہ گردے عطیہ کرنے کے اہل ہیں۔
ذیابیطس کے مریض جو اعضاء عطیہ کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی کا کہنا ہے کہ ذیابیطس کے مریض اپنے اعضاء کا عطیہ کرسکتے ہیں اگر وہ اپنے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول میں رکھیں۔ ذیابیطس کے مریض جو اپنے اعضاء عطیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنی ذیابیطس کو سنبھالنے کے لیے؟ انہیں کون سے غذائی رہنما اصولوں پر عمل کرنا چاہئے؟ انہیں روزانہ صحت کی کون سی عادات اپنانی چاہئیں؟ ذیابیطس کے ماہر اور سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ان مسائل پر تفصیل سے بات کی۔
انہوں نے کہا کہ ذیابیطس میں مبتلا کوئی بھی شخص خون، آنکھیں، جلد اور اعضاء کا عطیہ دے سکتا ہے، بشرطیکہ اس کے خون میں شوگر کی سطح کنٹرول میں ہو اور اعضاء کو ذیابیطس سے شدید نقصان نہ ہو۔ جب ذیابیطس کے مریض کی فاسٹنگ شوگر لیول کی جانچ کی جاتی ہے تو اسے 130 ملی گرام/ڈی ایل کے اندر ہونا چاہیے۔ ناشتے کے دو گھنٹے بعد، شوگر لیول 180 mg/dL کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح، HbA1c (glycated ہیموگلوبن) کی سطح 7 کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ HbA1c ٹیسٹ عام طور پر پچھلے 2 سے 3 مہینوں کے دوران خون میں شکر کی اوسط سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے شوگر لیول 3 سے 6 ماہ تک برقرار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی ذیابیطس کے لیے دوا یا انسولین لے رہا ہے، تب بھی وہ اعضاء عطیہ کر سکتا ہے۔
غذا کے اصول اس طرح ہونے چاہئیں
ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی کہتے ہیں کہ صحت مند خوراک کے اصولوں پر عمل کرتے وقت، بنیادی توجہ متوازن غذائیت اور جسمانی صحت پر ہوتی ہے۔ روزانہ 80 فیصد صحت بخش غذائیں اور 20 فیصد اپنی پسندیدہ غذائیں کھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 80/20 اصول یا 90/10 اصول پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہری سبزیاں، سبزیاں، پروٹین سے بھرپور غذائیں اور قدرتی غذائیں روزانہ کھائیں۔ مٹھائیوں سے پرہیز کریں اور سیر شدہ چربی کو محدود کریں۔ اگر والدین کو ذیابیطس ہو تو بچوں میں اس کے بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم، آپ کو ایک صحت مند غذا کی پیروی کرنا ضروری ہے. آپ کو اچھی اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھانا چاہیے۔ آپ کو روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ آپ کو اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ رات کو 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ کے خون میں شوگر کی سطح کنٹرول میں رہے گی۔
آپ کا روزمرہ طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے؟
ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی کا کہنا ہے کہ جنک فوڈ، چینی، گڑ، چینی سے میٹھے کولڈ ڈرنکس اور تلی ہوئی چیزوں سے کسی بھی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہری سبزیاں، پتوں والی سبزیاں اور موسمی پھل باقاعدگی سے کھائیں۔ جوار، راگی اور دیگر اناج سے بنی روٹی اور چپاتیاں کھائیں۔ روزانہ 30 سے 40 منٹ تک چہل قدمی اور ورزش کرنی چاہیے۔ وزن کو جسمانی قد کے مطابق کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے پرانایام اور مراقبہ کی مشق کرنی چاہیے۔ ان قوانین پر باقاعدگی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا جائے تو ذیابیطس سے بچا جا سکتا ہے۔
ذیابیطس سے نہ ڈریں
ذیابیطس کے مریضوں کو اس بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر HbA1c کی سطح 7 سے نیچے رہتی ہے، تو اس کا جسم کے کسی بھی حصے بشمول گردے، آنکھیں، دل اور اعصاب پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کسی کو ذیابیطس ہو جائے تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر وکرانت گھٹناٹی کہتے ہیں کہ اپنے قریب کے ذیابیطس کے ماہر سے مشورہ کریں اور ان کی سفارشات کی بنیاد پر غذا اور طرز زندگی میں تبدیلیاں کریں۔ اس سے آپ کی ذیابیطس کو مکمل کنٹرول میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
عطیہ کردہ اعضاء کے کوئی مضر اثرات نہیں ہونے چاہئیں
بنگلورو کے بی جی ایس ہسپتال کے ایک سینئر آرگن ٹرانسپلانٹ ماہر ڈاکٹر مہیش گوپاشیٹی نے ای ٹی وی انڈیا کو بتایا کہ اگر ذیابیطس کے اعضاء پر کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے ہیں تو دل، گردے، جگر، آنکھیں اور جلد بھی عطیہ کی جا سکتی ہے۔ ہم جگر میں چربی کی مقدار کو چیک کرتے ہیں اور پھر ان اعضاء کو دوسروں میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ لبلبہ ٹرانسپلانٹ کے لیے دستیاب نہیں ہے۔
(اعلان دستبرداری: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)