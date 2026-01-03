گوبھی کے کیڑے نے 18 سالہ طالبہ کی لے لی جان، دماغ میں بن گئیں 20 گانٹھیں، جانئے کتنا خطرناک ہے یہ ٹیپ ورم
جب ٹیپ کیڑے کے انڈے یا لاروا جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ ابتدائی طور پر آنتوں میں بڑھتے ہیں۔
حیدرآباد: ایک چونکا دینے والے واقعے میں، 18 سالہ طالبہ الما ندیم کی دہلی کے رام منوہر لوہیا (آر ایم ایل) اسپتال میں فاسٹ فوڈ کھانے سے موت ہوگئی۔ الما کو ایک ماہ قبل ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اور تب سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ٹیسٹ میں الما کے دماغ میں متعدد سسٹ کا انکشاف ہوا، ممکنہ طور پر فاسٹ فوڈ میں استعمال ہونے والی گوبھی سے ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے۔
نوئیڈا کے ایک نجی اسپتال میں الما کا سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کرایا گیا۔ ڈاکٹروں کو اس کے دماغ میں 20-25 سسٹ ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پیراسائٹ انفیکشن کی وجہ سے ہوسکتا ہے، شاید فاسٹ فوڈ میں بند گوبھی سے۔ وہ نو دن تک آر ایم ایل ہسپتال میں زیر علاج رہی۔ سرجن نے اس کے دماغ کا آپریشن کیا لیکن وہ بچ نہیں سکی۔
اس سے قبل دسمبر 2025 میں امروہہ میں ایک اور طالب علم فاسٹ فوڈ کھانے سے فوت ہو گئی تھی۔ 11ویں جماعت کی طالبہ آہانہ دہلی کے ایمس میں زیر علاج تھی۔ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے اس کی آنتیں بند ہوگئیں، اس کے نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کی سرجری ہوئی، لیکن وہ بھی انتقال کر گئی۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ گھر کے پکے کھانے کے بجائے باقاعدگی سے پیزا، چاؤ مین اور برگر کھاتی تھی، جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنی۔
تو آئیے اس مضمون میں کلینکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا منڈے سے تفصیل سے جانتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کتنا خطرناک ہے۔ ٹیپ ورم کیا ہے اور یہ دماغ میں سسٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم کیسے محفوظ طریقے سے گوبھی اور سبز سبزیاں کھا سکتے ہیں؟
فاسٹ فوڈ کتنا خطرناک ہے؟
جنک فوڈ دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ میٹھی، چکنائی والی اور مزیدار غذائیں اب تقریباً ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہیں، اور ان کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنک فوڈ کا باقاعدہ استعمال ہماری مجموعی صحت اور تندرستی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ "جنک فوڈ" سے مراد وہ غذائیں ہیں جن میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں لیکن غذائیت کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غذائیں عام طور پر کیلوریز، چکنائی، چینی، نمک اور پراسیس شدہ کاربوہائیڈریٹ میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وٹامنز، معدنیات اور فائبر جیسے ضروری غذائی اجزاء میں کم ہوتی ہیں۔
کلینکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا مائندے نے خبردار کیا ہے کہ گھر میں پکا ہوا کھانا سب سے محفوظ آپشن ہے۔ فاسٹ فوڈ میں چکنائی، نمک اور کیمیکلز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال وقت کے ساتھ جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ باہر کھاتے ہیں، تو اسے کبھی کبھار اور کم مقدار میں ہونا چاہیے۔ گھر کا پکا ہوا کھانا باقاعدگی سے کھانے سے کئی بیماریوں کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ دل اور دماغ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹرانس فیٹ اور شوگر یاداشت اور فیصلہ سازی کو خراب کر سکتے ہیں۔ طویل مدتی استعمال ڈیمنشیا جیسی سنگین بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ گلوبل برڈن آف ڈیزیز رپورٹ کے مطابق، فاسٹ فوڈ کا استعمال ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 11 ملین اموات کا سبب بنتا ہے۔
ٹیپ ورم کیا ہے؟
ٹیپ کیڑے پیراسٹک ہیں جو کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہوسکتے ہیں۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے کہ سبزیوں میں ٹیپ کیڑے ہوسکتے ہیں، لیکن یہ کچھ خاص حالات میں سچ ہے۔ ٹیپ کیڑے کے انڈے آلودہ مٹی، پانی یا ہینڈلنگ کے ذریعے پتوں والی سبزیوں یا جڑ والی سبزیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر سبزیوں کو صحیح طریقے سے نہ دھویا جائے یا پکایا جائے تو پیرا سائٹ خون میں داخل ہو کر دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک سنگین بیماری کا سبب بن سکتا ہے جسے نیورو سیسٹیرکوسس کہتے ہیں، دماغی انفیکشن جو دورے، سر درد اور جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
ٹیپ کیڑے جسم کو کیسے متاثر کرتے ہیں اور وہ دماغ میں سسٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟
جب ٹیپ کیڑے کے انڈے یا لاروا جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ابتدائی طور پر آنتوں میں بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات، وہ خون کے دھارے کے ذریعے دماغ تک جاتے ہیں، جہاں وہ سسٹ بنتے ہیں، جو سر درد، الٹی، چکر آنا، دورے اور اعصابی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فاسٹ فوڈ میں استعمال ہونے والی بند گوبھی میں ایسے پیراسائٹس یا انفیکشن ہو سکتے ہیں جو ان دماغی سسٹوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ گوبھی جیسی سبزیاں احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ گوبھی کو کچا کھایا جانے پر زیادہ خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ گوبھی کے گھنی تہوں ٹیپ کیڑے کے انڈے ہو سکتے ہیں، جنہیں باقاعدگی سے دھونے اور پکانے سے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، جس سے نیورو سیسٹیسرکوسس ہوتا ہے۔ گلوبل برڈن آف ڈیزیز کی رپورٹ کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے سے ہر سال دنیا بھر میں 11 ملین افراد کی موت واقع ہوتی ہے۔
گوبھی اور دیگر ہری سبزیاں محفوظ طریقے سے کیسے کھائیں؟
۔کلینکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر رینوکا مائندے کا کہنا ہے کہ گوبھی، گوبھی اور دیگر پتوں والی سبز سبزیاں کھاتے وقت احتیاط برتی جائے، کیونکہ ٹیپ کیڑے آنتوں کے استر کو عبور کر کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے سوجن، سر درد اور دماغی دھند ہو سکتی ہے۔
۔سبزیوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ کسی بھی چھپے ہوئے کیڑوں کو مارنے کے لیے گوبھی یا پھول گوبھی کو کم از کم 5 منٹ تک ابالنا چاہیے۔
۔سبز پتوں والی سبزیوں کو سنبھالنے سے پہلے اور بعد میں کم از کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔
۔پتوں والی ہری سبزیوں کے بیرونی پتوں کو نکال دینا چاہیے۔
۔پتوں والی ہری سبزیاں تازہ، ٹھنڈے بہتے پانی کے نیچے بھی دھوئی جا سکتی ہیں۔ انہیں دھونے کے لیے پانی کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
۔سبز پتوں والی سبزیاں اس وقت تک دھوئیں جب تک کہ تمام گندگی دور نہ ہوجائے۔
۔ان سبزیوں کو پانی سے بھرے سنک میں دھونے سے گریز کریں۔ یہ انہیں سنک میں موجود بیکٹیریا سے آلودہ کر سکتا ہے۔
۔یاد رکھیں، مناسب صفائی ستھرائی کے بغیر باہر تیار کردہ کھانا کھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آلودہ فاسٹ فوڈ کھانے سے جان لیوا بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)