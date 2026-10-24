بریسٹ کینسر سرجری میں پستان ہٹانا ضروری نہیں: ڈاکٹر نتاشہ
ڈاکٹر نتاشہ کے مطابق، سکمز صورہ میں جدید ٹیکنالوجی سے چھاتی بچا کر بریسٹ کینسر سرجری ممکن ہے، مگر بروقت تشخیص بے حد ضروری ہے۔
Published : October 24, 2026 at 5:05 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): بریسٹ کینسر دنیا بھر میں سب سے عام تشخیص شدہ کینسرز میں سے ایک ہے۔ چھاتی کے کینسر کی سرجری ایک طبی طریقہ کار ہے جس میں چھاتی سے کینسر کے ٹشو کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ چھاتی کے کینسر کے لیے سب سے عام اور موثر علاج میں سے ایک ہے۔
کینسر سرجن ڈاکٹر نتاشہ ٹھاکر کہتی ہیں کہ چھاتی کے کینسر کی سرجری ایک طبی طریقہ کار ہے جس کا مقصد چھاتی سے کینسر والے ٹشو کو ہٹانا ہے۔ یہ سرجری چھاتی کے کینسر کے علاج کا ایک اہم جزو ہے اور اسے بیماری کے مختلف مراحل میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر کی سرجری کا بنیادی مقصد کینسر کے خلیوں کو ختم کرنا اور کینسر کے پھیلنے کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ چھاتی کے کینسر کی سرجری عام طور پر اس وقت انجام دی جاتی ہے جب کسی مریض میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے اور طبی ٹیم کا خیال ہے کہ بیماری کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے جراحی مداخلت ضروری ہے۔ وہ علامات جو سرجری کی سفارش کا باعث بن سکتی ہیں، ان میں چھاتی یا بازو کے نیچے والے حصے میں ایک واضح گانٹھ، چھاتی کی شکل یا سائز میں تبدیلی، نپل سے خارج ہونے والا مادہ جو خونی یا صاف ہو، اور جلد کی تبدیلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے میں چھاتی کے کینسر کی سرجری کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ اکثر مختلف تشخیصی ٹیسٹوں کے نتائج پر مبنی ہوتا ہے، بشمول میموگرام، الٹراساؤنڈ اور بایپسی۔ یہ ٹیسٹ کینسر کے سائز، مقام اور قسم کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو کہ انتہائی مناسب جراحی کے طریقہ کار کا فیصلہ کرنے میں اہم عوامل ہیں۔
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ڈاکٹر نتاشہ کہتی ہیں کہ اگرچہ پہلے پستان کے کینسر کی سرجری میں پورا بریسٹ ہی ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن اب میڈیکل سائنس میں ترقی اور تکنیک کی بدولت پورے بریسٹ کو ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ بریسٹ کنزرویشن کی جاتی ہے تاکہ متاثرہ کی جسمانی یا ذہنی صحت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ سکمز (ایس کے آئی ایم ایس) صورہ میں چھاتی کے کینسر کی سرجریز بین الاقوامی سطح کے ہم پلہ انجام دی جاتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت صرف اسی مخصوص ٹومور کو ہٹایا جاتا ہے اور باقی حصے کو بچا لیا جاتا ہے۔
تاہم، انہوں نے کہا کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو بریسٹ کینسر کو لے کر تاخیر سے ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں اور بریسٹ کٹنے کے خوف سے سرجری سے کتراتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں قبل 50 برس سے زائد کی عمر کی خواتین میں یہ کینسر پایا جاتا تھا، لیکن اب آخری اسٹیج میں کم عمر اور غیر شادی شدہ جواں سال لڑکیوں کو بھی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے بریسٹ کینسر سے متاثرہ ایک 26 سالہ مریضہ کی مثال دی جس کی چند ماہ پہلے سرجری عمل میں لائی گئی، لیکن بدقسمتی سے تاخیر کی وجہ سے وہ سرجری کے باوجود بھی بچ نہ سکیں۔
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انہوں نے کہا کہ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں چھاتی کے کینسر کے علاج کی خاطر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ملک کے دیگر بڑے اسپتالوں میں دستیاب ہیں، تاہم وقت پر علاج سے ہی اس بریسٹ کینسر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تاخیر سے اس کی تشخیص یا علاج وقت پر نہ ملنے سے بریسٹ کینسر مزید پیچیدہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر نتاشہ ٹھاکر کا کہنا ہے کہ سماجی دباؤ کے باعث پڑھی لکھی خواتین بھی ابتدا میں بریسٹ کینسر کا علاج کرنے سے کتراتی ہیں۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ اس بیماری کے مقابلے میں خاندان، خاص طور پر اپنی فیملی کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھاتی کے کینسر کا مرحلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے اور یہ سرجری کی ضرورت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ابتدائی مرحلے کے کینسر کا زیادہ امکان صرف سرجری سے ہی علاج کیا جا سکتا ہے۔
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