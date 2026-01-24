یہ چار وجوہات برین اسٹروک کا سبب بنتی ہیں، ان کو نظر انداز کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے
آج کل فالج اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے جس کے سبب بوڑھے اور نوجوان سبھی ان کا شکارہو رہے ہیں۔
Published : January 24, 2026 at 11:58 AM IST
آج کے مصروف طرز زندگی نے ہر ایک کو دباؤ والی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سے صحت کے بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور فالج ان میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے، فالج زیادہ تر بزرگوں کو متاثر کرتا تھا۔ تاہم بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے اب یہ ہر عمر اور جنس کے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ فالج اس وقت ہوتا ہے جب دماغ میں خون کا بہاؤ کم ہوجاتا ہے یا جب دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔
اس جدید دور میں خوراک سے لے کر طرز زندگی تک سب کچھ غیر صحت بخش ہو گیا ہے۔ مصروف طرز زندگی لوگوں کے پاس بیٹھنے اور خاموشی سے بات کرنے یا کھانے کا وقت نہیں چھوڑتا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ دیر سے جاگتے ہیں اور اپنے کام میں جلدی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ورزش کرنے یا صحت بخش ناشتہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ دیر سے جاگنا، کاموں میں جلدی کرنا، جلدی جلدی کام کے لیے تیار ہونا، جو بھی آسانی سے میسر ہو کھانا، لنچ کے لیے ٹیک آؤٹ کا آرڈر دینا، دفتر میں دیر تک کام کرنا، گھر واپس آنے کے بعد جلدی سے کچھ کھا لینا، ان کےبعد فون چیک کرنا، اور رات کو دیر تک سونا اسی روٹین کو ہر روز دہرایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم میں سے 90 فیصد لوگ اب بھی اس طرز زندگی کو فالو کرتے ہیں جس سے فالج جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔
فالج ایک بہت خطرناک اور سنگین طبی حالت ہے۔ ایک بار جب یہ ہوتا ہے، تو یہ معذوری اور یہاں تک کہ موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حالت دراصل چار اہم وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان وجوہات کو سمجھ کر اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ خود کو مہلک فالج سے بچا سکتے ہیں۔
NHS.UK ویب سائٹ کے مطابق
ہائی بلڈ پریشر بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر خون کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ یہ رگوں کو تنگ اور کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اسکیمک اسٹروک یا ہیمرج اسٹروک کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا، باقاعدگی سے بلڈ پریشر کی جانچ ضروری ہے، کیونکہ اس کی اکثر کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے خون کے باقاعدہ ٹیسٹ ضروری ہیں۔
غیر صحت مند طرز زندگی اور خوراک
مصروف طرز زندگی کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانا پکانے یا کھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تیل اور مسالےدار فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور وہ اسے پسند کرتے ہیں۔ تاہم، اس کھانے میں ٹرانس فیٹ اور کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شریانوں میں تختی بن سکتی ہے اور خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی اور ورزش کی کمی بھی اس مسئلے کا باعث بنتی ہے۔
تمباکو نوشی اور شراب
آج کل، بہت سے لوگ چھوٹی عمر میں سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کے عادی ہو جاتے ہیں، یا تو ساتھیوں کے دباؤ کی وجہ سے یا ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں۔ اس کا ان کے جسم پر تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ یہ کم عمری میں فالج جیسی جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ سگریٹ کا دھواں جسم کی شریانوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ خون کو گاڑھا کرتا ہے، خون کی نالیوں میں رکاوٹ کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ شراب بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ یہ دونوں عادتیں جسم کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔
تناؤ
بہت سے لوگ بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ اس سے جسم میں ہارمون کورٹیسول کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی سطح متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ مسلسل تناؤ کا شکار رہتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے جسم اور دماغ دونوں کو آرام دیں اور تناؤ سے پاک رہیں۔
دیگر وجوہات
بڑھاپا
خاندانی مسائل۔
آلودگی میں بہت زیادہ وقت گزارنا۔
وائرل انفیکشن جیسے عوامل بھی فالج کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا، ان عوامل کو کنٹرول کرنے کا یقین رکھیں۔
