پیریڈس کے دوران خون آنا: کیا صرف دو دن تک خون بہنا معمول ہے یا تشویش کا سبب؟ ماہر امراض چشم کی رائے جانیں
زیادہ تر خواتین کو تین سے پانچ دن تک خون آتا ہے،لیکن اگر حیض تین سے سات دن تک رہتا تو یہ عام طور پر...
Published : July 24, 2026 at 10:40 AM IST
حیدرآباد: جیسے جیسے ہماری عمر ہوتی ہے، ہمارے جسم میں بہت سی جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں عمر بڑھنے کے عمل کا ایک قدرتی حصہ ہیں۔ یہ تبدیلیاں خلیوں کی سست تجدید، ہڈیوں کی کثافت میں کمی اور ہارمونل اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تاہم، خواتین کے جسم میں اس سے بھی زیادہ اہم تبدیلیاں آتی ہیں۔ خاص طور پر، پیریڈس کی مدت جو جوانی کے دوران ایک ہفتہ چلتی تھی آہستہ آہستہ پانچ دن تک کم ہو جاتی ہے۔ دس یا پندرہ سال کے بعد، یہ اچانک کم ہو کر صرف دو یا تین دن رہ سکتی ہے۔ بہت سی خواتین کا خیال ہے کہ یہ خون کی کمی یا غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہے۔
یہ بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ خواتین کی عمر کے ساتھ ساتھ ماہواری کا کم ہونا بہت عام ہے۔ جب ماہواری بتدریج 7 دن سے کم ہو کر جوانی میں 5 دن اور پھر صرف 2 یا 3 دن رہ جاتی ہے تو فکر کرنا فطری ہے۔ خواتین اکثر اس کی وجہ خون کی کمی یا غذائیت کی کمی کو قرار دیتی ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں، یہ صحیح وجہ نہیں ہے۔ آئیے اس کے پیچھے کی حقیقی سائنسی اور جسمانی وجوہات کو ریسا آئی وی ایف (RISAA IVF) میں ڈاکٹر ریتا بخشی، سینئر اوبسٹیٹریشین اور گائناکالوجسٹ سے ایک سادہ اور واضح انداز میں سمجھتے ہیں۔
ہارمونل عدم توازن اور ضرورت سے زیادہ تناؤ عوامل
گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ریتا بخشی بتاتی ہیں کہ ماہواری کے دورانیے میں پانچ دن سے دو دن تک کمی ضروری نہیں کہ یہ کسی سنگین صحت کے مسئلے کی علامت ہو۔ خون بہنے کی مقدار میں تغیرات بالکل نارمل ہیں اور عمر، ہارمونل تبدیلیوں اور طرز زندگی جیسے عوامل پر منحصر ہیں۔ عام طور پر، خون کی کمی براہ راست ماہواری کے مختصر ہونے کا سبب نہیں بنتی ہے۔ تاہم، غذائیت کی کمی، تھائیرائیڈ کے مسائل، ہارمونل عدم توازن اور ضرورت سے زیادہ تناؤ جیسے عوامل اس سائیکل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تبدیلی اچانک واقع ہوتی ہے اور کئی مہینوں تک برقرار رہتی ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔
کسی دوسرے درد یا تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا تو...
جب ڈاکٹر ریتا بخشی سے پوچھا گیا کہ کیا ماہواری کے معمول پر آنے کا امکان ہے یا ہمیشہ کے لیے دو دن طویل رہنے کا امکان ہے، تو انھوں نے وضاحت کی کہ اگر مختصر ہونا کسی عارضی وجہ سے ہو، جیسے کہ تناؤ، اچانک وزن میں تبدیلی یا بخار یا بیماری سے صحت یاب ہو، تو ان مسائل کے حل ہونے کے بعد سائیکل اپنے معمول کے پانچ دن کے شیڈول پر واپس آجائے گا۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہر عورت کا جسم مختلف ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ایک صحت مند ماہواری پانچ دن طویل ہو۔ اگر آپ کی ماہواری باقاعدگی سے ہوتی ہے اور آپ کو کسی دوسرے درد یا تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا ہے تو دو یا تین دن تک خون بہنا بالکل نارمل سمجھا جاتا ہے۔
کیا ہماری روزمرہ کی عادتیں بھی ماہواری کے اچانک کم ہونے کی ذمہ دار؟
ڈاکٹر ریتا بخشی کہتی ہیں کہ اس کی وجوہات ہمارے روزمرہ کے طرز زندگی میں ہوتی ہیں...
وزن میں تبدیلی: اچانک وزن میں کمی یا اضافہ جسم کے توازن میں خلل ڈال سکتا ہے۔
تناؤ: مسلسل پریشانی ہارمونل عدم توازن کا سبب بن سکتی ہے اور ماہواری کو مختصر کر سکتی ہے۔
ورزش کو مضبوط بنانا: ایسی ورزش جو جسم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہے وہ خون کے بہاؤ کو بھی کم کر سکتی ہے۔
خوراک اور نیند: غذائیت سے بھرپور غذا کی کمی، نیند کی کمی اور تھائیرائیڈ یا پی سی او ایس (PCOS) جیسی کیفیات بھی اس کی بڑی وجوہات ہیں۔
اس لیے ہارمونز کے توازن کو برقرار رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ غذائیت سے بھرپور خوراک کھائیں، باقاعدگی سے نیند لیں، اعتدال پسند ورزش میں مشغول رہیں اور تناؤ سے پاک طرز زندگی اپنائیں۔
ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے؟
اگر مہینے میں صرف دو دن خون آتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، اگر آپ کو لگاتار تین ماہ سے زیادہ خون بہت کم آتا ہے، تو آپ کو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔
مزید برآں، اگر آپ کو پیٹ میں ناقابل برداشت درد، بہت زیادہ خون بہنا، دیر سے یا بے قاعدہ ماہواری، اندام نہانی سے غیر معمولی اخراج ہونے یا حاملہ ہونے میں دشواری جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پر ماہر امراض نسواں (gynecologist) سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
تھائرائیڈ یا پی سی او ایس (PCOS) کے مسائل میں مبتلا خواتین اور رجونورتی (مینوپاز) کے قریب آنے والی خواتین کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے کا جلد پتہ چل جائے اور اس کا علاج کر لیا جائے تو اسے آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔
(ڈس کلیمر نوٹ: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)