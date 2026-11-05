بگ باس 20، 59 ویں دن کی جھلکیاں: لیو گل کی والدہ کی جانب سے تنقید کے بعد ماہی وج شو چھوڑنا چاہتی ہیں
اس ایپی سوڈ کی سب سے بڑی جھلکیاں لیو گل کی والدہ کا آڈیو پیغام تھا۔
Published : November 5, 2026 at 12:34 PM IST
حیدرآباد: بگ باس 20 پر فیملی ویک مقابلہ کرنے والوں کے لیے کچھ انتہائی ضروری جذباتی لمحات لے کر آیا، لیکن اس کے ڈرامے کے بغیر نہیں۔ لیو گل کی والدہ ماہی وج سے اپنی بیٹی کے بارے میں ان کے تبصروں پر سامنا کرنے سے لے کر شو چھوڑنے کی دھمکی دینے تک 4 نومبر کا ایپی سوڈ گرما گرم تبادلوں اور جذباتی خرابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دریں اثنا ینگ داس نے اپنے ماضی کے تعلقات کے بارے میں ایک چونکا دینے والا اعتراف کیا، جس سے ساتھی مدمقابل سکاوٹ اوپ دنگ رہ گیا۔
لیو گل کی ماں نے ماہی وج کو ان کے ریمارکس پر طعنہ دیا۔
اس ایپی سوڈ کی سب سے بڑی جھلکیاں لیو گل کی والدہ کا آڈیو پیغام تھا۔ جبکہ مقابلہ کرنے والے اپنے پیاروں سے جذباتی پیغامات کی توقع کر رہے تھے، لیو کی ماں کے پاس کچھ اہم بات تھی۔ اس نے ماہی کو اس ریمارک کے لیے بولا جو اس نے پہلے اسکاؤٹ او پی کے ساتھ محبت کی متنازعہ قربت کے بارے میں کیا تھا۔ ماہی نے عرشفہ خان کو بتایا تھا کہ اگر اسکاؤٹ اس معاملے میں ملوث نہ ہوتے تو وہ لیو کی عزت نفس کی کمی کو بے نقاب کرسکتی ہے۔
لیو کی والدہ نے پنجابی میں ماہی کے ریمارک کو دہرایا، جس سے ٹی وی اداکار بظاہر بے چین ہو گئی۔ اس نے ماہی کو یہ بھی یاد دلایا کہ اس کی اپنی ایک بیٹی ہے اور اسے کسی دوسری عورت کے بارے میں ایسے تکلیف دہ تبصرے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
ماہی وج نے بگ باس 20 چھوڑنے کی دھمکی دیدی
تصادم نے ماہی کو گہرا متاثر کیا۔ ٹاسک کے بعد، وہ ادیتی سنگھ اور عرشفہ خان سے بات کرتے ہوئے ٹوٹ گئیں۔ اس نے میکرز پر صرف اپنے منفی تبصرے دکھانے کا الزام لگایا اور سوال کیا کہ انہیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماہی نے کہا کہ اگر ان کی تصویر کو منفی انداز میں پیش کیا جائے گا تو وہ شو کو جاری نہیں رکھنا چاہتیں۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اسے انعامی رقم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ باہر جانے کے لیے تیار ہے۔ اداکار نے اپنے خاندان کے باہر شو دیکھنے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ جاری نہیں رہ سکتیں اگر میکرز صرف اس کی غلطیوں کو اجاگر کرتے رہیں جبکہ دوسرے مقابلہ کرنے والوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے
ماہی نے اپنی لائف لائن کو بچانے کے لیے عرشفہ کے خاندانی پیغام کیسٹ کو توڑ دیا۔
ماہی نے فیملی میسج ٹاسک کے دوران خود کو ایک اور ہنگامہ آرائی کے مرکز میں بھی پایا۔ اسے ایک کیسٹ موصول ہوئی جس میں عرشفہ کے لیے خاندانی پیغام تھا۔ تاہم، اسے اپنی لائف لائن کو بچانے اور عرشفہ کو پیغام سننے کی اجازت دینے کے درمیان ایک انتخاب دیا گیا۔ ماہی نے اپنی لائف لائن کی حفاظت کا انتخاب کیا اور عرشفہ کی کیسٹ کو توڑ دیا۔ اگرچہ عرشفہ نے ابتدا میں ماہی کو اپنی لائف لائن کی حفاظت کے لیے ترغیب دی، لیکن بعد میں اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے خود کو ماہی سے دور کر لیا اور گھر والوں سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے رویے کو جعلی قرار دیا۔