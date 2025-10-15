بیڑی یا سگریٹ؟ صحت کے لیے کون زیادہ خطرناک ہے؟ جانیں تحقیق کیا کہتی ہے
ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہےکہ بیڑی سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کتنا سچ ہے؟ یہاں جانیں۔۔۔
Published : October 15, 2025 at 9:07 AM IST
ہم سب جانتے ہیں کہ تمباکو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عام بیڑی اور سگریٹ ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بیڑی سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے۔ تاہم یہ عقیدہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق دونوں ہی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کینسر، دل کے امراض، فالج، پھیپھڑوں کے مسائل وغیرہ بیڑی اور سگریٹ دونوں پینے سے ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ ایک کینسر کا سبب بنے گا اور دوسرا نہیں ہوگا۔
بیڑی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ کیوں ہے؟
دیہی اور کم آمدنی والے لوگوں کا ماننا ہے کہ بیڑی سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے کیونکہ ان میں صرف تمباکو اور تیندو کے پتے ہوتے ہیں۔ تاہم تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیڑی نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ کئی طریقوں سے سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ بیڑی میں فلٹر نہیں ہوتا، جو دھوئیں کو فلٹر ہونے سے روکتا ہے۔ مزید برآں، بیڑی کا دھواں سگریٹ کے دھوئیں سے زیادہ زہریلا ہے کیونکہ تمباکو کے علاوہ بیڑیوں میں بہت سے نقصان دہ مادے ہوتے ہیں جو دھوئیں کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ اس دھوئیں میں کارسنوجینز ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں کے کینسر، منہ کے کینسر اور گلے کے کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔
بیڑی اور سگریٹ میں فرق
سگریٹ میں تمباکو، مختلف کیمیکلز اور فلٹر ہوتے ہیں، جب کہ بیڑی میں تیندو کے پتوں میں لپٹا ہوا تمباکو ہوتا ہے۔ سگریٹ میں فلٹر ہوتے ہیں لیکن بیڑی میں نہیں ہوتے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے تو تیندو کے پتوں سے بنی بیڑیوں کا دھواں گاڑھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو سگریٹ کے مقابلے بیڑی سے زیادہ صحت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ (آئی سی ایم آر) اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی ایک رپورٹ کے مطابق، سگریٹ پینے والوں کے مقابلے بیڑی پینے والوں میں پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بیڑیوں سے تمباکو نوشی دائمی برونکائٹس اور دمہ جیسی بیماریوں میں بھی حصہ ڈالتی ہے۔ سگریٹ اور بیڑی دونوں دل کے دورے اور فالج کا خطرہ بھی بڑھاتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والوں میں منہ، گلے اور پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بیڑیوں میں سگریٹ سے زیادہ نکوٹین اور زہریلے مادے بھی ہوتے ہیں۔
بیڑیوں میں سگریٹ سے زیادہ نکوٹین کیسے ہوتی ہے؟
میدانتا اسپتال کے پلمونولوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر بھگوان منتری نے وضاحت کی کہ دونوں ہی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں لیکن بیڑیاں جسم میں زیادہ نکوٹین اور مونو آکسائیڈ پیدا کرتی ہیں کیونکہ ان کا دھواں گاڑھا ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے میں بھی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے پھیپھڑوں پر اضافی دباؤ پڑتا ہے، جس سے دھواں خون میں داخل ہو جاتا ہے۔
معاشرے اور خاندانوں پر اثرات
سگریٹ اور بیڑی پینے سے ہونے والے نقصانات صرف عادی تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اس دھوئیں سے آس پاس کے لوگوں کے لیے غیر فعال تمباکو نوشی کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دھواں خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے خطرناک ہے اور یہ دمہ، الرجی اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔
بالآخر بیڑی اور سگریٹ دونوں صحت کے لیے یکساں طور پر نقصان دہ ہیں۔ تحقیق اور طبی مشوروں کے مطابق بیڑی اور سگریٹ کا دھواں کینسر، ہارٹ فیلیئر، فالج اور پھیپھڑوں کی بیماری جیسے سنگین صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ سگریٹ اور بیڑی پینے سے نہ صرف تمباکو نوشی بلکہ ان کے اہل خانہ اور ان کے آس پاس رہنے والوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے بہتر زندگی اور صحت مند معاشرے کے لیے لوگوں کو کسی بھی قسم کی تمباکو مصنوعات سے اجتناب کرتے ہوئے تمباکو سے پاک معاشرے کی تعمیر میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔
(ڈس کلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت ان معلومات کا سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)
یہ بھی پڑھیں: