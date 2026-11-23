یہ صرف تمباکو نوشی نہیں، روزمرہ کی یہ عادتیں بھی آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں
ہمیں تمباکو نوشی سے آگے بڑھ کر اس ہوا پر بھی توجہ دینی چاہیے جسے ہم سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں
Published : November 23, 2026 at 12:19 PM IST
اگرچہ تمباکو نوشی کو پھیپھڑوں کے نقصان کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سانس کی صحت کے لیے واحد خطرہ نہیں ہے۔ روزمرہ کے مختلف ماحولیاتی عوامل آہستہ آہستہ پھیپھڑوں کے کام کو خراب کر سکتے ہیں، سوزش کو متحرک کر سکتے ہیں، اور سانس کی موجودہ حالتوں کو بڑھا سکتے ہیں جیسے دمہ اور دائمی رکاوٹ پلمونری بیماری ان خطرات پر اکثر توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ لوگ انہیں اپنے روزمرہ کے معمولات کے ایک عام حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر شیام کرشنن، ایک کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ سی کے برلا اسپتال (سی ایم آر آئی) کولکتہ نہ صرف تمباکو نوشی بلکہ پانچ دیگر عام روزمرہ کے خطرے والے عوامل پر بھی بات کرتے ہیں جو آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
یہ پانچ خطرے والے عوامل آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں:
اندرونی فضائی آلودگی:
کھانا پکانے کے دوران پیدا ہونے والا دھواں خاص طور پر جب ٹھوس ایندھن جیسے لکڑی، کوئلہ، یا بایوماس استعمال کیا جاتا ہے، باریک ذرات اور نقصان دہ گیسوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باورچی خانے میں مناسب وینٹیلیشن کی عدم موجودگی میں یہ آلودگی جمع ہو جاتی ہے، جو ایئر ویز کو پریشان کر سکتی ہے اور طویل مدتی سانس کے مسائل کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
دھول اور تعمیراتی آلودگی:
سڑک کی دھول تعمیراتی ملبہ اور باریک ذرات کی مسلسل نمائش سانس کے نظام کو پریشان کر سکتی ہے۔ دھول کی طویل نمائش پھیپھڑوں کے کام کو کم کر سکتی ہے، خاص طور پر ان افراد میں جو پہلے سے ہی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ دھول بھرے ماحول میں اچھی طرح سے لیس ماسک پہننا اور دھول کی غیر ضروری نمائش سے گریز کرنا ان خطرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
گھریلو صفائی کی مصنوعات:
مضبوط جراثیم کش، بلیچ، ایروسول اسپرے، اور کیمیائی صفائی کی مصنوعات ایسی گیسیں خارج کرتی ہیں جو سانس کی نالی میں جلن پیدا کر سکتی ہیں۔ صفائی کرنے والے کیمیکلز خاص طور پر بلیچ کو امونیا یا تیزاب والی مصنوعات کے ساتھ ملانا خطرناک گیسیں پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا، ان مصنوعات کو صرف اچھی طرح سے ہوادار جگہوں میں استعمال کیا جانا چاہئے، اور ایروسول کے غیر ضروری استعمال سے گریز کیا جانا چاہئے.
بخور کی چھڑیاں اور مچھر بھگانے والے کائلز:
اگربتی کی چھڑیاں یا مچھر بھگانے والی کائلز کا دھواں، باریک ذرات اور مختلف کیمیائی مرکبات ہوا میں خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایروسول پر مبنی مچھر بھگانے والے ادویات کا زیادہ استعمال بھی سانس کی نالی میں جلن کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں بار بار نمائش خاص طور پر خراب ہوادار جگہوں پر کھانسی، گھرگھراہٹ، اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر دمہ یا سی او پی ڈی والے افراد میں۔
گیلا پن، مولڈ اور ناقص وینٹیلیشن:
پھیپھڑوں کی صحت کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف تمباکو نوشی سے پرے دیکھنا اور ہوا کے معیار پر توجہ دینا جو ہم سانس لیتے ہیں۔ آسان اقدامات جیسے وینٹیلیشن کو بہتر بنانا، نمی کو کنٹرول کرنا، گھر کے اندر دھوئیں کو کم کرنا، صفائی ستھرائی کی مصنوعات کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا، اور دھول کے غیر ضروری نمائش سے گریز کرنا اہم فرق کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دھول یا کیمیکلز سے بھرے ماحول میں کام کرتے ہیں انہیں مناسب حفاظتی سامان بھی استعمال کرنا چاہیے۔
ان مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔
مسلسل کھانسی، سانس لینے کے دوران گھرگھراہٹ، سینے میں جکڑن، یا سانس لینے میں دشواری کو معمولی واقعے کے طور پر مسترد نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان علامات کے لیے طبی جانچ ضروری ہے، خاص طور پر اگر وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں یا خراب ہو جائیں۔ سانس کے مسائل کا جلد پتہ لگانے اور بروقت علاج سے مستقبل کی سنگین پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ براہ کرم ان تجاویز میں سے کسی پر عمل کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کریں۔