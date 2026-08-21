بنگلورو کی کمپنی نے اے آئی کی مدد سے کینسر کے مشکل ہدف کو ممکن بنانے میں اہم پیش رفت کرلی
سراوتھی اے آئی نے میو کلینک میں امریکی محققین کے ساتھ GIPC1 کے خلاف چھوٹے مالیکیول روکنے کے لیے کام کیا ہے۔
Published : August 21, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 2:47 PM IST
کینسر کے علاج کے لیے نئی ادویات کی دریافت میں کچھ ایسے اہداف موجود ہیں جنہیں سائنس دان بیماری کے لیے اہم تو سمجھتے ہیں، لیکن انہیں مؤثر دوا کے ذریعے نشانہ بنانا انتہائی مشکل رہا ہے۔ GIPC1 بھی ایسا ہی ایک پروٹین ہے، جو ٹیومر کی افزائش اور علاج کے خلاف مزاحمت میں کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر لبلبے کے ڈکٹل ایڈینوکارسینوما (PDAC) میں اہم ہے، جو کینسر کی انتہائی جارحانہ اقسام میں شمار ہوتا ہے۔
اب بنگلورو کی ایک کمپنی نے اس پروٹین کو استعمال میں لانے کی سمت میں اہم پیش رفت کی ہے۔کشن گرام، رامنارائنن جی وی اور سیوا کمار ایس کی جانب سے 2020 میں قائم کی گئی سراوتھی اے آئی نے امریکا کے میو کلینک کے محققین کے ساتھ مل کر GIPC1 جی اائی پی سی آئی کو نشانہ بنانے والے ایک چھوٹے مالیکیول پر مبنی ان ہیبیٹر یعنی روکنے والے مادے کی شناخت کی ہے۔
اس تحقیق کے نتائج 31 جولائی 2026 کو تحقیقی جریدے )(سیل رپورٹس) میں شائع ہوئے۔ تحقیق کے مطابق تجرباتی مالیکیول نے لبلبے کے کینسر کے ابتدائی تجرباتی ماڈلز میں ٹیومر کی افزائش کو روکنے اور بقا کی مدت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کیموتھراپی کی دوا جیمسائٹابین کے کینسر مخالف اثرات کو بھی بڑھایا۔
تاہم ماہرین کے لیے یہ بات اہم ہے کہ یہ تحقیق ابھی تجرباتی مرحلے میں ہے۔ اس دوا کو ابھی انسانوں پر آزمایا نہیں گیا اور کلینیکل ٹرائل شروع کرنے سے قبل مزید حفاظتی اور مؤثر ثابت ہونے سے متعلق مطالعات کی ضرورت ہوگی۔
GIPC1 کیا ہے؟
GIPC1 جی آئی پی سی 1 ایک ایسا پروٹین ہے جو لبلبے کے ڈکٹل ایڈینوکارسینوما میں معمول سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور ٹیومر کی افزائش اور علاج کے خلاف مزاحمت میں کردار ادا کرتا ہے۔
اس پروٹین کے( پی ڈی زیڈ) ڈومین کو روایتی چھوٹے مالیکیول والی ادویات کے ذریعے بنانا ماضی میں مشکل رہا ہے۔ نئی تحقیق میں GIPC1 کے ایک مخصوص مادے کو روکنے کیلئے شناخت کی گئی ہے، جسے( جی پی سی آئی) کہا گیا ہے۔ یہ پروٹین کے (پی ڈی زیڈ )ڈومین سے براہِ راست جڑ جاتا ہے۔
یہاں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
محققین نے ہزاروں مالیکیولز کو ایک ایک کرکے لیبارٹری میں آزمانے کے بجائے کمپیوٹیشنل ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکنہ مالیکیولز کی تعداد کم کی۔ میو کلینک کے مطابق تعاون کے تحت تقریباً 40 ہزار ممکنہ مرکبات کی اسکریننگ کی گئی، جس کے بعد GIPC1 کو روکنے کی صلاحیت رکھنے والے مالیکیول کی شناخت ہوئی۔
سراوتھی اے آئی کے مطابق مقصد صرف موجودہ ادویات کا تجزیہ کرنا نہیں بلکہ اے آئی کی مدد سے نئے مالیکیولز کو ڈیزائن اور دریافت کرنا ہے۔
اے آئی نے مالیکیول کی تلاش میں کیسے مدد کی؟
اس دریافت کے عمل میں کمپیوٹیشنل اسکریننگ کے کئی مراحل شامل تھے۔ سب سے پہلے جنریٹو اے آئی کے ذریعے ممکنہ مالیکیولز کی ایک بڑی تعداد تیار کی گئی۔ اس کے بعد پیش گوئی کرنے والے ماڈلز نے مختلف خصوصیات کی بنیاد پر ان مالیکیولز کا انتخاب کر کے تعداد کم کی۔
مزید مالیکیولر ماڈلنگ کے ذریعے امیدواروں کو محدود کیا گیا، جبکہ فزکس پر مبنی طریقوں سے یہ جانچا گیا کہ آیا یہ مالیکیول مطلوبہ پروٹین سے مؤثر انداز میں جڑ سکتے ہیں یا نہیں۔
اس کے بعد کوانٹم کیمسٹری کی مدد سے مالیکیول کی ساخت کا جائزہ لیا گیا اور یہ معلوم کیا گیا کہ کون سے ایٹمز مطلوبہ کیمیائی عمل انجام دے سکتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں ایسے چند چیزیں سامنے آئی جنہیں لیبارٹری میں آزمایا جا سکتا تھا۔
سراوتھی اے آئی کی جانب سے سب سے امید افزا مالیکیول کی شناخت کے بعد میو کلینک کے محققین نے اسے تیار کیا اور خلیوں اور جانوروں کے ماڈلز میں اس کی جانچ کی۔
ابتدائی نتائج حوصلہ افزا رہے۔ لبلبے کے کینسر کے تجرباتی ماڈلز میں GIPCi نے ٹیومر کی افزائش کم کی اور بقا میں بہتری دکھائی۔ تاہم انسانوں پر آزمائش سے قبل اس کی حفاظت اور مؤثرات کے مزید مطالعات ضروری ہیں۔
لبلبے کا کینسر اتنا خطرناک کیوں ہے؟
لبلبے کا ڈکٹل ایڈینوکارسینوما انتہائی جارحانہ کینسرز میں شمار ہوتا ہے اور اکثر اس کی تشخیص بیماری کے کافی آگے بڑھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اس کے تیزی سے پھیلنے اور علاج کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت کے باعث مریضوں کے نتائج اکثر خراب رہتے ہیں۔
(سیل رپوٹس) میں شائع تحقیق کے مطابق پی ڈٖی اے سی کے مریضوں کی پانچ سالہ بقا کی شرح 13.3 فیصد سے بھی کم ہے۔ اسی لیے محققین ایسے نئے اہداف تلاش کر رہے ہیں جنہیں موجودہ علاج فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔
GIPC1 بھی ایسا ہی ایک ممکنہ ہدف ہے۔ یہ پروٹین کینسر کے خلیوں میں افزائش اور علاج کے خلاف مزاحمت سے متعلق راستوں کو فعال کرنے میں مدد دیتا ہے، تاہم اس کی ساخت نے اسے روایتی ادویات کے ذریعے مشکل بنا رکھا ہے۔
محققین کے مطابق اس پیش رفت کی اہمیت صرف ایک ایسا مالیکیول تلاش کرنا نہیں ہے جو کینسر کے خلیوں کو متاثر کرتا ہو، بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی ہے کہ اے آئی کی مدد سے پروٹین کو بنانے والا مالیکیول دریافت کیا جا سکتا ہے جسے طویل عرصے سے ادویات کے لیے مشکل ہدف سمجھا جاتا رہا ہے۔
بھارت میں نئی ادویات کی دریافت کی جانب نیا قدم
سراوتھی اے آئی کے بانی کشن گرام کے مطابق اس پیش رفت کی اہمیت صرف ایک مالیکیول تک محدود نہیں۔ بھارت پہلے ہی جنیرک ادویات، دوا سازی، فارماسیوٹیکل خدمات اور کنٹریکٹ ریسرچ کے شعبوں میں عالمی مقام رکھتا ہے، تاہم مکمل طور پر نئی ادویات دریافت کرنے کے میدان میں ملک کا کردار نسبتا محدود رہا ہے۔
سراوتھی اے آئی اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کمپنی کے بانی کشن گرام، رامنارائنن جی وی اور سیوا کمار ایس پہلے جی ای اور ( ایس اے بی آئی سی) سے وابستہ ٹیکنالوجی مراکز میں کام کر چکے ہیں۔
کمپنی کے پلیٹ فارم کی تیاری میں ڈیٹا سائنس، بایوانفارمیٹکس، حیاتیات، بایوفزکس اور کیمسٹری جیسے مختلف شعبوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اے آئی خود سے دوا دریافت نہیں کرتی بلکہ سائنس دانوں، ڈیٹا، الگورتھمز، کیمسٹری اور حیاتیات کے پیچیدہ مشترکہ عمل کا حصہ ہے۔
اگر تجرباتی دوا ناکام ہوگئی تو؟
کمپنی کے بانیوں کے مطابق کسی مالیکیول کی ناکامی بھی مفید معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ اگر کوئی مالیکیول مؤثر ثابت نہیں ہوتا تو اے آئی پر مبنی پلیٹ فارم نئے تجرباتی ڈیٹا سے اپنے ماڈلز کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی جاسکتی ہے، نئے امیدوار مالیکیول تیار کر سکتا ہے اور دوا کی تیاری کے عمل کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔
اس سے مستقبل میں نئی ادویات کی دریافت کے وقت اور اخراجات میں کمی آنے کا امکان ہے۔ اے آئی ناکامی کے امکانات کو ختم نہیں کرتی، لیکن ڈیزائن، تجربہ، سیکھنے اور دوبارہ ڈیزائن کے عمل کو تیز کر سکتی ہے۔
کینسر کی ادویات کے لیے وسیع پائپ لائن
GIPC1 پروگرام سراوتھی اے آئی کا واحد منصوبہ نہیں ہے۔ کمپنی کے مطابق ن کی فہرست میں لبلبے اور گردے کے کینسر، ٹھوس ٹیومرز، امیونو آنکولوجی، ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر اور دیگر کینسر اہداف سے متعلق پروگرام شامل ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے نو ملکیتی اثاثوں پر مشتمل پائپ لائن تیار کی ہے، جن میں کچھ منصوبے آزادانہ طور پر جبکہ دیگر شراکت داری کے ذریعے تیار کیے جا رہے ہیں۔
کمپنی کو بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ 2024 کے (اسٹینڈرڈ انڈسٹریل کیمیکل انوویشن چیلنج) میں سرفہرست چار اداروں میں شامل تھی جبکہ 2025 میں (لوریال بگ بینگ ایس اے پی ایم ای این اے) مقابلے کے چار فاتحین میں بھی شامل رہی۔
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اگر آئندہ تحقیق میں یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک اہم مثال بن سکتی ہے، جہاں ملک صرف ادویات تیار کرنے کے بجائے نئی ادویات دریافت کرنے کے میدان میں بھی نمایاں مقام حاصل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔