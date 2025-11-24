گرم نمکین پانی میں پاؤں بھگونے سے کن بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ کسی ماہر سے سیکھیں
طبی ماہرین کا کہنا ہکہ اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے کےصحت کے لیے بہت سےفوائد ہیں۔آئیے جانتے ہیں کہ وہ فوائد کیا ہیں
Published : November 24, 2025 at 9:42 PM IST
ہم نے اکثر سنا ہے کہ اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے پاؤں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ یہ علاج سادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات ناقابل یقین حد تک فائدہ مند ہیں. اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے نہ صرف جسم کو سکون ملتا ہے بلکہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، تناؤ کم ہوتا ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سونے سے پہلے اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے کے دیگر فوائد کو دریافت کرتے ہیں۔
اپنے پاؤں کو گرم پانی میں بھگونے کے فوائد
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے آپ کے جسم کے درجہ حرارت میں قدرے اضافہ ہوتا ہے، جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ٹانگوں کی رگوں میں تناؤ اور درد کو کم کر سکتا ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے تک کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں تو یہ طریقہ علاج آپ کیلئے کارگرد ثابت ہو سکتا ہے۔ گرم پانی آپ کے پٹھوں کو آرام دیتا ہے اور تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔
گرم پانی خون کی نالیوں کو کھول کر آپ کے پیروں اور تلووں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ وہ لوگ جو لمبے عرصے تک بیٹھے یا کھڑے رہتے ہیں یا جن کا دوران خون خراب ہوتا ہے وہ خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خون کی گردش میں اضافہ تناؤ کو کم کر سکتا ہے، سوزش کو کم کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ دل کی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔
اگر آپ کا دن تھکا دینے والا گزرا ہے یا آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں تو گرم غسل آرام کرنے کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ گرمی پٹھوں کو آرام دیتی ہے اور سخت جوڑوں کو ڈھیلا کرتی ہے، یہ خاص طور پر جوڑوں کے درد یا پلانٹر فاسائٹس میں مبتلا افراد کے لیے مفید ہے۔
کیا اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونا محفوظ ہے؟
جی ہاں، یہ طریقہ مکمل طور پر محفوظ اور فائدہ مند ہے، خاص طور پر اگر آپ کے پاؤں سوجن، تکلیف دہ، یا دباؤ کا شکار ہوں۔ یہ تناؤ کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اپنے پیروں کو آرام کرنے کا پورے جسم پر فائدہ مند اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ جسم کی بنیاد ہیں۔ جب آپ کے پاؤں تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا زخم ہوتے ہیں، تو آپ کا جسم توازن برقرار رکھنے اور چلنے کے لیے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے، جو آپ کے جوڑوں اور پٹھوں پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور آپ کے پورے جسم میں درد یا تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ مزید برآں، پیروں کے مسائل کو نظر انداز کرنا دیگر جسمانی مسائل کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آرام کرنا اور اپنے پیروں کی دیکھ بھال مجموعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاؤں سردیوں میں ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں تو یہ علاج انہیں گرم رکھنے اور دوران خون کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
گرم نمکین پانی میں پاؤں بھگونے کے کیا فائدے ہیں؟
نمک ڈالنے سے گرم پانی کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمک میں موجود میگنیشیم اور دیگر معدنیات جلد کو سکون بخشتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔ یہ detoxification میں بھی مدد کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کے پیروں میں بدبو آ رہی ہو یا سوجن ہو تو نمکین پانی اس کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایپسم نمک یا راک نمک کا استعمال بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے۔
اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ اپنے پاؤں کو گرم پانی میں بھگو دیں تو کیا ہوگا؟
اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگو کر بخار کا پرانا گھریلو علاج ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ بخار کو کم کرتا ہے۔ یہ ٹانگوں میں اعصاب کو متحرک کرتا ہے اور جسم کی توانائی کو مستحکم کرتا ہے۔ اس سے پاؤں سے گرمی نکلنے اور سر کی گرمی کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیشانی پر ٹھنڈا کمپریس اور پاؤں پر گرم پانی کا مرکب بخار کے لیے بہت مؤثر ہے۔
نیند کو بہتر کرتا ہے۔
اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے آپ کو بہتر نیند آنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ بے خوابی کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ سونے سے 90 منٹ پہلے اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے جسم کو ٹھنڈک اور جلد کو گرم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے پاؤں کو گرم پانی میں بھگونے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغ میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ تاہم، پانی کا درجہ حرارت 104 اور 108 ڈگری فارن ہیٹ کے درمیان ہونا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)