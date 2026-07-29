مانسون میں نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش سے نجات کیلئے کالی مرچ کا یہ نسخہ ضرور آزمائیں، طریقہ جانیں
نزلہ، کھانسی اور انفیکشن جیسے مسائل اکثر مانسون کے موسم میں بڑھ جاتے ہیں، تاہم گھریلو علاج ان بیماریوں میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 1:09 PM IST
مانسون کے آغاز کے ساتھ ہی ٹھنڈا موسم، نمی میں اضافہ اور وائرل انفیکشن کا تیزی سے پھیلاؤ اکثر نزلہ، کھانسی اور گلے کی سوزش جیسے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ یہ مسائل خاص طور پر بچوں، بوڑھوں اور کمزور قوت مدافعت والے افراد کے لیے شدید ہو سکتے ہیں۔ نزلہ زکام، گلے کی سوزش اور اس سے وابستہ تکلیف کو دور کرنے میں گھریلو علاج کارآمد ہیں۔ بی ایم جے ایس ٹی آر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کالی مرچ کو ایسے ہی ایک علاج کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ کچن میں آسانی سے پایا جانے والا جز ہے۔ مسالے کے طور پر اس کے استعمال کے علاوہ، کالی مرچ بھی آیوروید میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔
اس میں پائپرین نامی قدرتی مرکب پایا جاتا ہے، جو اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سوزش خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ میگنیشیم، آئرن، پوٹاشیم، فائبر، اور وٹامن سی اور کے جیسے غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہے۔ مزید برآں، یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی سوزش اور اینٹی وائرل خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے۔ کالی مرچ مانسون کے موسم میں نزلہ زکام اور گلے کی خراش سے نجات دلانے میں کتنی موثر ہے، یہ جاننے کے لیے مکمل آٹیکل پڑھیں۔
گلے کی خراش سے نجات -
مانسون کے موسم میں نزلہ زکام سے وابستہ گلے میں جلن، درد اور خارش جیسی علامات عام ہیں۔ ایک چٹکی کالی مرچ پاؤڈر نیم گرم پانی یا شہد میں ملا کر پینے سے گلے کی سوزش دور ہوتی ہے۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات گلے کی جلن کو دور کرتی ہیں اور بلغم کو ڈھیلنے میں مدد دیتی ہیں، آرام فراہم کرتی ہیں۔
نزلہ زکام اور کھانسی سے نجات - کالی مرچ میں پائپرین ہوتا ہے جو ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ مزید برآں، اس کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سوزش خصوصیات گلے کی سوزش، کھانسی اور ناک کی بندش کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ آیوروید کے مطابق کالی مرچ جسم میں جمع بلغم کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بلغم کے اخراج کو آسان بناتا ہے اور سینے میں بھاری پن کے احساس کو کم کرتا ہے۔ آرام کے لیے کالی مرچ پاؤڈر شہد یا ادرک کی چائے میں ملا کر استعمال کریں۔
قوت مدافعت بڑھاتی ہے: کالی مرچ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس جیسے وٹامن سی، وٹامن اے، فلیوونائڈز اور کیروٹینائڈز سے بھرپور ہوتی ہے۔ کمپاؤنڈ پائپرین ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ کالی مرچ کا باقاعدگی سے استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انفیکشن اور بیماریوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی antimicrobial خصوصیات آپ کے جسم کو نقصان دہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاتی ہیں جو مرطوب مانسون کے موسم میں پروان چڑھتے ہیں۔
اسے استعمال کرنے کا طریقہ:
ایک چٹکی کالی مرچ پاؤڈر شہد میں ملا کر روزانہ کھائیں۔ یہ مرکب نزلہ زکام اور کھانسی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، عمل انہضام کو بہتر بناتا ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
کالی مرچ، ادرک اور تلسی کے پتوں کا استعمال کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کا کاڑھا تیار کریں۔
ایک چٹکی کالی مرچ پاؤڈر دودھ میں ملا کر پی لیں۔
کالی مرچ استعمال کرتے وقت احتیاطی تدابیر
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زیادہ کالی مرچ کا استعمال کچھ لوگوں میں سینے میں جلن یا تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں، حاملہ خواتین اور السر یا معدے کے مسائل میں مبتلا افراد کو اسے صرف ڈاکٹر کے مشورے پر استعمال کرنا چاہیے۔ مزید برآں، اگر آپ کو بخار، سانس لینے میں دشواری، یا کھانسی جیسی علامات تین دن سے زیادہ رہتی ہیں، تو گھریلو علاج پر انحصار کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔