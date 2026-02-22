کینسر کی ان نو ابتدائی علامات کو جلد پہچاننا ضروری! ورنہ نظر انداز کرنا پڑ سکتا ہے مہنگا
کینسر سنگین اور جان لیوا مرض ہے۔ یہ جسم میں بغیر علامات کے خاموشی سے بڑھتا ہے، اس لیے ان علامات کو پہچاننا ضروری ہے...
Published : February 22, 2026 at 3:48 PM IST
حیدرآباد: کینسر دنیا بھر میں صحت کے سب سے سنگین مسائل میں سے ایک ہے، جو ہر سال لاکھوں افراد کو متاثر کرتا ہے۔ بہت سے کینسر بغیر کسی فوری علامات یا علامات کے خاموشی سے بڑھتے ہیں، جس سے ان کا جلد پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم، کچھ ابتدائی انتباہی علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ آپ کے جسم میں کینسر بڑھ رہا ہے۔ اس مضمون میں، ہم ان علامات کے بارے میں جانیں گے اور بتائیں گے کہ ان پر توجہ دینا کیوں ضروری ہے...
کینسر کیا ہے؟
کینسر بیماریوں کا ایک گروپ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں غیر معمولی خلیات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیے قریبی بافتوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور خون اور لمفاتی نظام کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتے ہیں، یہ عمل میٹاسٹیسیس کہلاتا ہے۔ کینسر کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں، اور ہر ایک کی علامات اور نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔
کینسر کی ابتدائی انتباہی علامات
اگرچہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ علامات دیگر بیماریوں کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی علامات طویل عرصے تک برقرار رہتی ہیں، تو جلد از جلد طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔
غیر واضح وزن میں کمی
ڈبلیو ایچ او کے مطابق، کینسر کی ابتدائی انتباہی علامات میں سے ایک غیر واضح وزن میں کمی ہے۔ بہت سے لوگ کینسر کی وجہ سے کوشش کیے بغیر بھی وزن کم کرتے ہیں، خاص طور پر اگر یہ جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا ہو۔ اسے کیچیکسیا کہتے ہیں۔ یہ حالت کینسر کے خلیات کے جسم کی توانائی استعمال کرنے، میٹابولزم میں تبدیلی، اور بھوک میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر معدے، لبلبہ اور پھیپھڑوں کے کینسر میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی خوراک یا ورزش کے معمولات میں کوئی تبدیلی کیے بغیر وزن کم کر رہے ہیں تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے مشورہ کریں۔
مسلسل درد
درد کینسر کی ایک اور ممکنہ ابتدائی انتباہی علامت ہے۔ اگرچہ درد بہت سی دوسری بیماریوں سے منسلک ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل یا غیر واضح درد کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کینسر کی وجہ سے ہونے والا درد عام طور پر مستقل رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہڈی کا درد ہڈیوں کے کینسر یا ہڈیوں میں پھیلنے والے کینسر سے منسلک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، مسلسل سر درد دماغی کینسر کی علامت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ دیگر علامات جیسے چکر آنا، دھندلا نظر آنا، یا متلی۔
جلد کی ظاہری شکل میں تبدیلی
جلد کی ظاہری شکل میں تبدیلی بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہے، خاص طور پر جلد کے کینسر جیسے میلانوما۔ موجودہ چھچھوں کی ظاہری شکل یا نئی نشوونما کی ظاہری شکل میں کسی بھی تبدیلی سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ مولز یا فریکلز کی شکل، رنگ، یا سائز میں تبدیلیوں پر توجہ دیں۔ بے ترتیب کناروں، ناہموار رنگ، یا اچانک خارش، خون بہنا، یا کرسٹنگ بھی انتباہی علامات ہو سکتی ہیں۔
غیر واضح خون بہنا یا خارج ہونا
کوئی بھی غیر واضح خون بہنا یا خارج ہونا کینسر کی ایک اور ابتدائی علامت ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس میں کھانسی کا خون، پاخانے میں خون، یا اندام نہانی سے غیر معمولی خون بہنا شامل ہو سکتا ہے۔ کچھ معاملات میں، یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے پھیپھڑوں کا کینسر، کولوریکٹل کینسر، یا رحم کا کینسر۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی خون بہنا نظر آتا ہے، تو کینسر یا دیگر سنگین حالات کو مسترد کرنے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔
آنتوں یا مثانے کی عادات میں تبدیلی
نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، آنتوں یا مثانے کی عادات میں اچانک تبدیلی بھی کینسر کے لیے سرخ جھنڈا ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کے پیشاب میں خون، بار بار یا دردناک پیشاب، یا آپ کی آنتوں کی حرکت میں واضح تبدیلیاں شامل ہوسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، بڑی آنت کا کینسر مسلسل قبض، اسہال، یا پاخانہ کے سائز اور شکل میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ مثانے کا کینسر بار بار پیشاب یا پیشاب میں خون کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ان علامات کی ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کے ذریعہ تفتیش کی جانی چاہیے۔
تھکاوٹ
مستقل تھکاوٹ جو آرام سے بہتر نہیں ہوتی کینسر کی علامت ہوسکتی ہے۔ تھکاوٹ بہت سی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہوسکتی ہے، لیکن اگر یہ برقرار رہے اور اس کے ساتھ دیگر علامات بھی ہوں، تو یہ کینسر کی ابتدائی علامت ہوسکتی ہے۔ بہت سے کینسر، جیسے لیوکیمیا، کافی صحت مند خون کے خلیات پیدا کرنے میں جسم کی ناکامی کی وجہ سے انتہائی تھکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ مانیٹر کرنا ضروری ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور توانائی کی سطحوں میں اچانک، غیر واضح تبدیلیوں پر توجہ دیں۔
نگلنے یا کھانے میں دشواری
اگر آپ کو اچانک نگلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کے گلے میں کھانا پھنسنے کا احساس ہوتا ہے، تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، خاص طور پر گلے، غذائی نالی یا معدے میں۔ غذائی نالی یا گلے کے کینسر کے ابتدائی مراحل میں نگلنے میں دشواری، نگلتے وقت درد، یا کھانا پھنس جانے کے احساس کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان علامات کا تجربہ کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ جلد از جلد طبی مدد حاصل کریں۔
مسلسل کھانسی یا کھردرا ہونا
ہفتوں تک جاری رہنے والی مسلسل کھانسی، خاص طور پر اگر کھردری یا کھانسی کے ساتھ خون بہہ رہا ہو، پھیپھڑوں کے کینسر یا گلے کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ کھردرا ہونا بھی کینسر کی ایک عام علامت ہے جو larynx (وائس باکس) یا تھائیرائیڈ کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے جو دور نہیں ہوتی ہے یا آپ کی آواز میں کوئی تبدیلی ہے جو طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کریں۔
گانٹھ یا سوجن
آپ کے جسم پر کہیں بھی گانٹھ یا سوجن، خاص طور پر اگر یہ دور نہیں ہوتا ہے یا سائز میں تبدیلی آتی ہے، تو کینسر کی ابتدائی انتباہی علامت ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر، چھاتی میں گانٹھ کا تعلق عام طور پر چھاتی کے کینسر سے ہوتا ہے۔ تاہم، گردن، بغلوں، یا کمر سمیت دیگر علاقوں میں بھی گانٹھیں بن سکتی ہیں۔ کسی بھی غیر معمولی سوجن یا گانٹھ کا ڈاکٹر کے ذریعہ جائزہ لیا جانا چاہیے، کیونکہ جلد پتہ لگانے سے علاج کے نتائج میں نمایاں بہتری آسکتی ہے۔
ابتدائی پتہ لگانا کیوں ضروری؟
بقا کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے کینسر کا ابتدائی پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ جب ابتدائی طور پر پتہ چلا تو، بہت سے کینسروں کا مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور کامیاب علاج کے امکانات بہت زیادہ ہیں. کینسر کی ابتدائی انتباہی علامات کو جاننے سے لوگوں کو طبی مدد حاصل کرنے اور کینسر کا ٹیسٹ کروانے کے لیے ابتدائی اقدامات کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ان کی بیماری کے نتائج کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔
اگر آپ کو یہ علامات نظر آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ کو اوپر بیان کردہ ابتدائی انتباہی علامات میں سے کوئی بھی نظر آتا ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ اس کے بجائے، جلد از جلد طبی مشورہ لیں۔ ان میں سے بہت سی علامات دیگر، کم سنگین صحت کے مسائل سے وابستہ ہیں، لیکن احتیاط برتتے ہوئے غلطی کرنا اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ وجہ کا تعین کرنے کے لیے وہ مزید ٹیسٹوں کی سفارش کر سکتے ہیں، جیسے کہ خون کا کام، امیجنگ اسکین، یا بائیوپسی۔
نوٹ:
کینسر جسم میں بغیر کسی واضح علامات کے بڑھ سکتا ہے، لیکن جلد پتہ لگانے سے کامیاب علاج کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ابتدائی انتباہی علامات سے آگاہ ہونا جیسے وزن میں کمی، مستقل درد، جلد کی ظاہری شکل میں تبدیلی، اور آنتوں یا مثانے کی عادات میں تبدیلی آپ کو مسائل کی جلد شناخت میں مدد کر سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی غیر معمولی علامات کو سنجیدگی سے لینا اور مناسب تشخیص اور دیکھ بھال کے لیے اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)