اگر آپ بھنے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو ہوشیار! کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے
بازار میں فروخت ہونے والے بھنے ہوئے چنے میں اورامائن نامی ایک زہریلا کیمیکل پایا گیا ہے،جو کئی اقسام کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔
Published : December 1, 2025 at 1:14 PM IST
حیدرآباد: بھنے ہوئے چنے کو اکثر صحت بخش ناشتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تجارتی طور پر دستیاب بھنے ہوئے چنے آپ کو کینسر جیسی سنگین بیماری کے خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چنے میں اورامائن نامی کیمیکل ہوتا ہے، جو ان کو چمکدار اور پیلا ظاہر کرنے کے لیے ملایا جاتا ہے۔ کئی مطالعات اور ماہرین نے کہا ہے کہ یہ کیمیکل صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ جگر، گردے اور مثانے کے کینسر کے ساتھ ساتھ اعصابی نظام کی خرابیوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
اس معاملے نے اب سیاسی بحث چھیڑ دی ہے۔ راجیہ سبھا ایم پی پرینکا چترویدی نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور فوڈ پروسیسنگ کے وزیر چراغ پاسوان کو خط لکھ کر اس سنگین خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شیو سینا (یو بی ٹی) کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے لکھا کہ حالیہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 'اورامائن'، جو کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کے لیے استعمال ہونے والا صنعتی رنگ ہے، رنگ کو بڑھانے کے لیے بھنے ہوئے چنے میں غیر قانونی طور پر شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس معاملے کی پورے ملک میں سختی سے تحقیقات ہونی چاہیے۔
واضح رہے کہ ایف ایس ایس اے آئی کے ضوابط کے تحت اورامائن اور اس طرح کے دیگر صنعتی رنگوں پر مکمل پابندی ہے۔ فوڈ سیفٹی ایکٹ 2006 کے تحت صرف منظور شدہ فوڈ کلر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
جانیں اورامائن او کیا ہے؟
اورامائن ایک صنعتی رنگ ہے جو کپڑوں اور چمڑے کو رنگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اورامائن O ہندوستان میں کھانے میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بنیادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی پروسیسنگ جیسی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جرنل آف انوائرمینٹل سائنسز میں شائع ہونے والے 2025 کے ایک تحقیقی مضمون میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے رنگوں کی طویل مدتی استعمال سے صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اورامین او کے طویل مدتی استعمال سے کئی قسم کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بشمول مثانے اور لمفی ٹیومر۔ جگر اور دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، تولیدی زہریلا، اور نیوروٹوکسک اثرات جو مرکزی اعصابی نظام کو دباتے ہیں۔ یہ نتائج صحت عامہ کے تحفظ کے لیے فوڈ کلرنگ ایڈیٹیو کی سخت نگرانی اور ضابطے کی فوری ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔
اسے کبھی بھی کھانے میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیمیکل بہت سی دوسری بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسے:
۔حاملہ خواتین اور بچے خاص طور پر کمزور ہیں۔
۔جگر کے کینسر، مثانے کے کینسر اور پیٹ کے ٹیومر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
۔جگر کا کام متاثر ہو سکتا ہے اور انزائم کی سطح بڑھ سکتی ہے، جس سے سروسس ہو سکتا ہے۔
۔گردے کی فلٹرنگ خراب ہو سکتی ہے۔
۔سر درد، چکر آنا اور عام کمزوری ہو سکتی ہے۔
۔بچوں میں الٹی، پیٹ میں درد، اور اسہال ہو سکتا ہے۔
درحقیقت 2025 میں مہاراشٹر، دہلی اور اتر پردیش میں کیے گئے ٹیسٹوں میں کئی بھنے ہوئے چنے کے نمونوں میں اورامائن پایا گیا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر سٹریٹ فوڈ اور مقامی بازاروں میں عام ہے، جہاں چھوٹے دکانداروں کی کم نگرانی کی جاتی ہے۔ نومبر 2025 کی ایک وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ بازاری چنے دبانے پر پاؤڈر میں بدل جاتے ہیں اور عجیب چمکدار اور پیلے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں، جو اورامائن کی ملاوٹ کی واضح علامت ہے۔
گھر میں ملاوٹ شدہ چنے کی شناخت کیسے کریں؟
اصلی بھنے ہوئے چنے: چھوٹے، قدرتی طور پر بھورے اور مضبوط، اور دبانے پر ٹوٹتے نہیں۔
ملاوٹ شدہ چنے: بڑے، چمکدار پیلے، اور دبانے پر پاؤڈر میں بدل جاتے ہیں۔
پانی کا ٹیسٹ: چنے کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں۔ اگر پیلا رنگ گھل جائے تو وہ ملاوٹ شدہ ہیں۔
بھنے ہوئے چنے کھانے کے فوائد
بھنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ عمل انہضام کو سست کرتے ہے اور اضافی شوگر کو خون میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خون میں شکر کی سطح تیزی سے نہیں بڑھتی ہے. فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے وہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور ہاضمے کے لیے ضروری بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ آسان آنتوں کی نقل و حرکت کی طرف جاتا ہے۔ مزید برآں، یہ فائبر خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے بھی پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ پٹھوں کی مضبوطی کو بہتر بناتا ہے۔ وہ بھوک کو بھی کم کرتے ہیں، آپ کو دن بھر متحرک رکھتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کا احساس غیر صحت بخش اسنیکس پر ناشتہ کرنے کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ یہ تمام عوامل ذیابیطس کے انتظام کے لیے ضروری ہیں۔