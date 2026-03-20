سانس کی بدبو جگر کی ناکامی کی علامت ہو سکتی ہے، جانیں ہیپاٹائٹس فیٹر کیا ہے
کیا صبح و شام برش کرنے کے بعد بھی آپ کی سانسوں سے بدبوآتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو،آپ ہیپاٹائٹس فیٹر میں مبتلا ہوسکتے ہیں
Published : March 20, 2026 at 3:35 PM IST
فیٹر ہیپاٹیکس جگر کی شدید بیماری (خاص طور پر سروسس یا جگر کی خرابی) کی آخری مرحلے کی علامت ہے، جس کی خصوصیت سانس پر باسی، میٹھی یا کچی مچھلی جیسی بدبو سے ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جگر خون کے دھارے سے زہریلے مادوں (جیسے ڈائمتھائل سلفائیڈ) کو فلٹر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور یہ مادے بعد میں سانس کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس مضمون میں، ہم ہیپاٹائٹس فیٹر کی وجوہات اور علامات کو تفصیل سے دریافت کرتے ہیں۔
ہیپاٹائٹس فیٹر کیا ہے؟
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، فیٹر ہیپاٹیکس ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر کی خرابی کی وجہ سے کسی شخص کی سانس میں ایک الگ بو پیدا ہوتی ہے۔ جگر خون سے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب یہ صحیح طریقے سے کام کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو مرکپٹن (جو سلفر کے مرکبات ہیں) جیسے مادے خون کے دھارے میں جمع ہو سکتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپھڑوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جو اکثر سانس چھوڑنے پر ایک خاص بدبو یا میٹھی بدبو کا سبب بنتا ہے۔ ایک ایسا رجحان جسے عام طور پر ہیپاٹائٹس فیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حالت اکثر جگر کی شدید بیماری میں مبتلا افراد میں دیکھی جاتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو سائروسیس یا ہیپاٹک انسیفالوپیتھی میں مبتلا ہیں۔
فیٹر ہیپاٹیکس کی وجوہات
ہیپاٹائٹس فیٹر جسم میں مخصوص مادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جگر کی خرابی یا جگر کی شدید خرابی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں۔
جگر کی سروسس: سروسس ایک ایسی حالت ہے جس کی خصوصیت جگر کے اندر داغ کی بافتوں کی تشکیل سے ہوتی ہے۔ یہ حالت جگر کے طویل مدتی نقصان سے پیدا ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجوہات میں دائمی شراب نوشی، ہیپاٹائٹس یا فیٹی لیور کی بیماری شامل ہو سکتی ہے۔ جب سروسس ہوتا ہے، جگر مؤثر طریقے سے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ نتیجتاً، گندھک کے مرکبات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہی مرکبات ہیں جو ہیپاٹائٹس فیٹر (سانس سے خارج ہونے والی ایک الگ قسم کی بدبو) کے لیے ذمہ دار ہیں۔
ہیپاٹک انسیلیوپیتھی دماغی افعال میں کمی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر خون سے زہریلے مادوں کو نکالنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کا جمع ہونا جیسے امونیا الجھن، بدگمانی، اور سانس میں ایک مخصوص میٹھی یا گندی بو کا باعث بنتی ہے۔
جگر کی خرابی :
جگر کی اچانک یا بتدریج خراب (جس میں جگر مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے) فیٹر ہیپٹائیٹس کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زہریلے مادے خون کے دھارے میں جمع ہوتے ہیں اور بعد میں سانس کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں۔
انفیکشن:
جگر یا پت کی نالیوں میں شدید انفیکشن جگر کے کام کو مزید خراب کر سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر بعض صورتوں میں فیٹر ہیپٹائیٹس کا باعث بنتے ہیں۔
الکحل جگر کی بیماری: دائمی الکحل کی کھپت جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں سروسس ہو سکتا ہے۔ اس سے فیٹر ہیپٹائیٹس پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جگر خون کے دھارے سے زہریلے مادوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔
ہیپاٹائٹس: دائمی ہیپاٹائٹس (خاص طور پر ہیپاٹائٹس بی یا سی) وقت کے ساتھ ساتھ ترقی پسند جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جسم سے فضلہ کی مصنوعات کو پراسیس کرنے اور اسے ختم کرنے کی جگر کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، اس طرح فیٹر ہیپٹائیٹس کی نشوونما میں حصہ ڈالتا ہے۔
فیٹر ہیپٹائیٹس کی علامات
سائنس ڈائرکٹ کے مطابق، سانس کی مخصوص بدبو کے علاوہ، فیٹر ہیپٹائیٹس اکثر جگر کی خرابی سے وابستہ دیگر علامات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان میں شامل ہوسکتا ہے:
یرقان: جلد کا پیلا ہونا اور آنکھوں کی سفیدی؛ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جگر بلیروبن کو صحیح طریقے سے پروسیس کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔
ایسیڈک: پیٹ میں سیال کا جمع ہونا، جگر کی بیماری کی ایک عام پیچیدگی۔
تھکاوٹ: ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ یا توانائی کی کمی، جو جگر کی خرابی یا سروسس والے افراد میں عام ہے۔
کنفیوژن یا دماغی دھند: علمی فعل میں تبدیلیاں بشمول الجھن، بدگمانی، اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہیپاٹک انسیفالوپیتھی کی وجہ سے۔
ٹانگوں میں سوجن: ٹانگوں میں ورم یا سوجن، جگر کی بیماری میں ایک عام واقعہ جس کے نتیجے میں جسم میں سیال برقرار رہتا ہے۔
بھوک میں کمی: کھانے میں دشواری یا بھوک کا مکمل نقصان، جو اکثر جگر کی شدید بیماری والے افراد میں دیکھا جاتا ہے۔
کیا Fetor Hepaticus کا علاج کیا جا سکتا ہے؟
فیٹر ہیپاٹکس کو جگر کی بنیادی بیماری جیسے ہیپاٹائٹس یا سیروسس کا علاج کرکے اور ہیپاٹک انسیفالوپیتھی جیسی پیچیدگیوں کا انتظام کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے ادویات، طرز زندگی میں تبدیلیاں، اور، سنگین صورتوں میں، جگر کی پیوند کاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔