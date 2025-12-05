نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش بغیر دوا کے ٹھیک ہو سکتی ہے! بس یہ طریقے آزمائیں
بدلتے موسم سے کھانسی، فلو اور گلے میں خراش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا، آپ آیورویدک علاج آزما سکتے ہیں۔
موسم سرما شروع ہو چکا ہے۔ یہ موسم اپنے ساتھ نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش سمیت کئی مسائل کا خطرہ لاتا ہے۔ سرد، خشک ہوا مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں، متوازن غذا کھائیں، گرم رہیں، ہجوم سے بچیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اکثر لوگ نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش سے نجات کے لیے مختلف ادویات آزماتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کام نہیں کرتیں۔ ایسی صورت حال میں، آپ کچھ آیورویدک علاج آزما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈکسا بھوسر ساولیا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کچھ آیورویدک علاج شیئر کیے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں...
کھانسی، نزلہ، اور گلے کی خراش سے نجات کے لیے آیورویدک علاج
پہلا طریقہ:
1- سب سے پہلے آدھا چائے کا چمچ ہلدی لیں
2- پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ خشک ادرک کا پاؤڈر ملائیں
3- ایک کالی مرچ یا دو چٹکی کالی مرچ پاؤڈر
4- ایک کھانے کا چمچ خالص شہد
5- ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا بعد میں دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔
دوسرا طریقہ:
1- تلسی کے 7-8 پتے
2- ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا
3- لہسن کے چند کلیاں
4- ایک چائے کا چمچ اجوائن
5- ایک چائے کا چمچ میتھی دانا
6- ہلدی
7- چار سے پانچ کالی مرچ
8- پھر ان تمام چیزوں کو ایک لیٹر پانی میں ابالیں اور صبح سب سے پہلے اسے پی لیں۔
دیگر طریقے:
1- نہانے یا پینے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں
2- ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے گرم پانی پیئے
3- شہد آپ کے گلے کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے
4- ادرک، ہلدی اور لیموں والی چائے پیئے
5- بھاپ: ابالنے کے لیے، تھوڑا سا اجوائن، یوکلپٹس کا تیل، یا ہلدی ابلے ہوئے پانی میں ڈالیں
6- ہلدی ملا کر گرم دودھ پی لیں
7- اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو ملٹھی کے کاڑھے سے گارگل کریں یا ہلدی اور نمک کے ساتھ نیم گرم پانی پی لیں
8- ملٹھی چبائیں۔
ان چیزوں سے پرہیز کریں:
1- سردیوں کے موسم میں، آپ کو چربی، تلی ہوئی، باسی اور دیگر جنک فوڈز کا استعمال بھی محدود کرنا چاہیے۔ ہلکا، گھر کا پکا ہوا کھانا کھانے کی کوشش کریں
2- کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں
3- دہی سے پرہیز کریں، خاص طور پر جب پھلوں میں ملایا جائے۔
4- آئس کریم، مٹھائیاں، تلی ہوئی اور بھاری کھانوں سے پرہیز کریں
5- دن میں نہ سونا بہتر ہے
6- رات کو دیر تک جاگنے سے گریز کریں
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف عام معلومات کے لیے ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے دوا یا علاج کا متبادل نہیں ہے۔ ان رہنما خطوط پر عمل کرنے سے پہلے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ای ٹی وی بھارت ان مصنوعات کی توثیق نہیں کرتا ہے۔)
