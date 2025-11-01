ان پانچ اجزاء کے ساتھ دہی کھانے سے پرہیز کریں، معدے اور آنتوں کو پہنچا سکتا ہے شدید نقصان
دہی کے ساتھ کھائی جانے والی یہ پانچ چیزیں صحت کیلئے نقصان دہ ہوسکتی ہیں۔ ماہر غذائیت سے جانیں کہ کن چیزوں سے پرہیزکرنا چاہیے۔
Published : November 1, 2025 at 11:18 AM IST
دہی ہندوستانی کھانوں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے تقریباً ہر ہندوستانی کھانے کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ پراٹھے ہوں یا چاول اور دال، دہی کا ایک پیالہ ضروری ہے۔ دہی کا استعمال صحت کے لیے بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ دہی ایک دودھ کی مصنوعات ہے جو کیلشیم، پروٹین، وٹامنز (خاص طور پر B12) اور پروبائیوٹکس سے بھرپور ہوتی ہے۔ دہی پروبائیوٹکس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں موجود اچھے بیکٹیریا آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔
دہی بلاشبہ ایک سپر فوڈ ہے جو آپ کے آنتوں، ہڈیوں اور مدافعتی نظام کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال جلد اور بالوں کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تاہم، اگر آپ دہی کو غلط اجزاء کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ فائدہ مند ہونے کے بجائے زہریلا ہو سکتا ہے۔ماہر غذائیت ڈاکٹر جانکی سری ناتھ نے ان کھانے کی اشیاء کی فہرست دی ہے جن کے ساتھ آپ کو دہی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔
ان کھانے کی اشیاء کے ساتھ دہی نہ کھائیں۔
دودھ اور دہی
ماہر غذائیت ڈاکٹر جانکی سری ناتھ کے مطابق آیوروید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دہی اور دودھ کو ایک ساتھ کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ دونوں کی خصوصیات اور عمل انہضام بالکل مختلف ہیں۔ دہی پہلے ہی خمیر شدہ ہے، جبکہ دودھ صرف ابلا ہوا ہے۔ دونوں کو ملانے سے آنتوں میں بیکٹیریا کا توازن بگڑ سکتا ہے جس سے گیس، تیزابیت یا بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دودھ کے ساتھ دہی کھانا ایک چھوٹی لیکن سنگین غلطی ہوسکتی ہے۔
پھل اور دہی
بہت سے لوگ روزے کے دنوں میں یا صحت بخش ناشتے کے طور پر دہی کو پھلوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تاہم، یہ مجموعہ عمل انہضام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ دہی کی تاثیر ٹھنڈا کرنے والا اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، جب کہ پھلوں میں قدرتی شکر اور تیزابی عناصر ہوتے ہیں۔ جب ایک ساتھ کھایا جائے تو آنتوں میں ابال بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اپھارہ، گیس اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، گٹ مائکرو بایوم غیر متوازن ہو جاتا ہے اور عمل انہضام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو الگ الگ استعمال کرنا بہتر ہے۔
کھٹی کھانے کی اشیاء اور دہی
بہت سے لوگ دہی کو ٹماٹر کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں لیکن خیال رہے کہ یہ مرکب جسم میں تیزابیت بڑھاتا ہے اور آنتوں کی استر کو متاثر کرتا ہے۔ یہ امتزاج لیکی گٹ سنڈروم جیسے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جو نظام انہضام کو کمزور کرتا ہے اور جسم میں سوزش کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دہی کا استعمال ضروری ہے تو اسے کھٹی چیزوں کے ساتھ کھانے سے گریز کریں۔
مزید پڑھیں: دہی کھانے کا صحیح وقت کب ہے؟ دہی کب کھانا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس کے فائدے اور نقصانات جانیں
سبزیاں اور دہی
ٹماٹر، بینگن اور کالی مرچ کے ساتھ دہی کھانے سے جسم میں سوزش اور جلن بڑھ جاتی ہے۔ ان سبزیوں کے بیجوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان سبزیوں کے ساتھ دہی کھانے سے بعض اوقات اسہال، پیٹ کے مسائل اور آئی بی ایس کی علامات ہوسکتی ہیں۔ اس لیے انہیں ایک ساتھ کھانے سے گریز کریں۔
پنیر اور دہی
دہی اور پنیر دونوں کو خمیر کیا جاتا ہے، جبکہ پنیر میں ابال کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں غذاؤں کو ایک ساتھ کھانے سے جسم میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور اپھارہ، آئی بی ایس اور آئی بی ڈی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آیوروید کے مطابق، یہ مرکب متضاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظام انہضام پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور آپ کو بھاری محسوس کرتا ہے۔ اس لیے پنیر اور دہی ایک ساتھ کھانے کے بجائے ان کو مختلف اوقات میں کھانا بہتر ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)