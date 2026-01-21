ہارٹ اٹیک یا فیل ہونے کے بعد دل خود ٹھیک ہو جائے گا، سائنسدانوں نے اب تک کا سب سے بڑا انکشاف کیا
ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے لیے اچھی خبر۔ آسٹریلوی سائنسدانوں نے ایک اہم دریافت کر لی ہے، دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی...
Published : January 21, 2026 at 3:41 PM IST
حیدرآباد: بھارت میں دل کے دورے تیزی سے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ سائنسدانوں کو ہارٹ اٹیک کے مریضوں کے علاج میں امید کی کرن مل گئی ہے۔ ایک بڑی طبی دریافت کی گئی ہے، جو ممکنہ طور پر دل کے دورے اور ہارٹ فیل کے شکار مستقبل کے مریضوں کے لیے ایک اعزاز ثابت ہو گی۔ آسٹریلوی سائنسدانوں نے دنیا میں پہلی بار ثابت کیا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کے بعد بھی انسانی دل اپنے پٹھوں کے خلیوں کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے۔ یہ دریافت دل کی ناکامی کے لیے مستقبل میں دوبارہ تخلیقی علاج کے لیے امیدیں بڑھاتی ہے۔
اب تک، طبی سائنس کا خیال تھا کہ دل کے دورے کے دوران مرنے والے دل کے خلیے مستقل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ داغ کے ٹشوز نے لے لی ہے۔ اس سے دل کی پمپنگ کی صلاحیت مستقل طور پر کم ہو گئی۔ لیکن سرکولیشن ریسرچ جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق نے اس دیرینہ عقیدے کو بدل دیا ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے ریسرچ فیلو رابرٹ ہیوم کے مطابق پہلے یہ عمل صرف چوہوں میں دیکھا جاتا تھا لیکن اب پہلی بار انسانوں میں پٹھوں کے خلیوں کی تخلیق نو کے شواہد ملے ہیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے اور دریافت کیسے ہوئی۔
سائنس دانوں نے سڈنی کے رائل پرنس الفریڈ ہسپتال میں بائی پاس سرجری سے گزرنے والے مریضوں کے زندہ دل کے بافتوں کے نمونوں کا مطالعہ کیا۔ انھوں نے پایا کہ دل کا دورہ پڑنے کے بعد دل میں مائٹوسس کا عمل شروع ہوتا ہے، جس میں خلیے تقسیم اور بڑھتے ہیں۔ رائل پرنس الفریڈ ہسپتال کے ماہر امراض قلب اور مطالعہ کے سینئر مصنف پروفیسر شان لال نے کہا کہ "ہمارا حتمی مقصد اس دریافت کو دل کے نئے خلیات بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے جو دل کی ناکامی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔" محققین نے نوٹ کیا کہ دل کی بیماری دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی ہے، اور ہارٹ اٹیک کسی شخص کے دل کے ایک تہائی خلیات کو تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دریافت نئے تخلیقی علاج کے لیے ایک امید افزا بنیاد رکھتی ہے۔
ماہر امراض قلب اور مطالعہ کے سینئر مصنف پروفیسر شان لال نے وضاحت کی کہ اس تحقیق کا حتمی مقصد ایسے علاج تیار کرنا ہے جو دل کی قدرتی مرمت کے عمل کو تیز کر سکیں۔ اگر یہ ممکن ہو تو، دل کی خرابی مستقبل میں ادویات یا دیگر علاج کے ذریعے مکمل طور پر قابل علاج ہو سکتی ہے۔
یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں:
سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک کی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ احتیاطی تدابیر فوری طور پر کرنی چاہئیں، ورنہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سینے میں درد یا کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بلا تاخیر طبی مدد کے لیے کال کریں۔ اگر آس پاس کوئی ہسپتال ہے تو فوراً ہسپتال جائیں۔
اگر آپ سینے میں درد محسوس کرتے ہیں، تو گھبرائیں نہیں؛ بیٹھ جاؤ اور پرسکون رہنے کی کوشش کرو. تناؤ اور اضطراب دل کی حالت کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے والا شخص ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہے یا سانس نہیں لے رہا ہے تو فوری طور پر سی پی آر کا انتظام کریں۔ ایسا کرنے کے لیے ان کے سینے کے بیچ میں دونوں ہاتھوں سے دبائیں ۔
اگر ایک خودکارایکسٹرنل ڈیفبریلیٹر (AED) اے ای ڈی دستیاب ہے، تو اسے ہدایت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ AEDs دل کی دھڑکن کو بحال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ضروری ہو تو وہ برقی جھٹکا بھی دے سکتے ہیں۔
ذہن میں رکھیں کہ ہر دل کا درد ہارٹ اٹیک یا کارڈیک کی علامت نہیں ہے۔ دل کے درد کی دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پٹھوں میں تناؤ، ذہنی تناؤ یا بدہضمی۔ تاہم، سینے کے درد کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے ملنا بہتر ہے۔