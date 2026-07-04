ہائی بلڈ پریشر کس سطح پر خطرناک ہو جاتا ہے؟ جانیں ہائی بلڈ پریشر کا بحران کیا ہے
عام بلڈ پریشر کی سطح کو 120/80 mmHg سمجھا جاتا ہے۔تاہم جب سطح اس سے اوپر بڑھ جاتا ہے تو ہائی بلڈ پریشر کی حالت...
Published : July 4, 2026 at 4:54 PM IST
حیدرآباد: ہائی بلڈ پریشر کو اکثر 'خاموش قاتل' کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ابتدائی مراحل میں کوئی واضح علامات ظاہر نہیں کرتا۔ لوگ اکثر ہلکے صبح کے سر درد، تھکاوٹ، یا چکر آنا جیسی علامات کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں معمولی سمجھ کر مسترد کرتے ہیں۔ تاہم اگر طویل عرصے تک بغیر توجہ کے چھوڑ دیا جائے تو، حالت نمایاں طور پر بگڑ سکتی ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین ناقص خوراک (خاص طور پر نمک کی زیادہ مقدار)، تناؤ اور جسمانی سرگرمی کی کمی کو بنیادی وجوہات کے طور پر شناخت کرتے ہیں۔
دریں اثنا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کو نظر انداز کیا جائے تو مریض کو 'ہائی بلڈ پریشر کے بحران' کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین نے اس بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کا بحران کیا ہے، کب محتاط رہنا چاہیے اور کن علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر کا بحران کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کا بحران ایک ایسی حالت ہے جس میں بلڈ پریشر تیزی سے اور شدید طور پر بڑھتا ہے، جو ممکنہ طور پر سنگین پیچیدگیوں جیسے ہارٹ اٹیک، فالج، آنکھ کا نقصان، اور گردے کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت کو ہائی بلڈ پریشر ایمرجنسی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہائی بلڈ پریشر کے بحران کو بلڈ پریشر کی خطرناک حالت (BP) کے طور پر بیان کرتے ہیں جہاں سسٹولک پریشر 180 mmHg یا اس سے زیادہ اور diastolic پریشر 120 mmHg یا اس سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے جسم کے اعضاء کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کو دو اہم اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔
ہائی پرٹینشن ایمرجنسی
جب بلڈ پریشر اچانک بڑھ جاتا ہے لیکن اہم اعضاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو اسے 'ہائیپر ٹینشن ایمرجنسی' کہا جاتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر ایمرجنسی:
جب ہائی بلڈ پریشر اہم اعضاء (جیسے دل اور دماغ) کو نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو اسے 'ہائی بلڈ پریشر ایمرجنسی' کہا جاتا ہے۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات
اس حالت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے...
بلڈ پریشر کی دوائیں وقت پر نہ لینا یا انہیں یکسر بند کرنا
بے قابو ہائی بلڈ پریشر
گردے کے امراض
بعض دوسری دوائیوں کے اثرات
شدید ذہنی تناؤ
دل کی بیماری
ان علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے
ہائی بلڈ پریشر کی ایمرجنسی کے دوران، مریض ان علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں...
شدید سر درد
سینے کا درد
سانس لینے میں دشواری
دھندلا پن (بصارت کے مسائل)
ذہنی الجھن
چکر آنا، سستی۔
بولنے سے رکاوٹ
بعض اوقات، یہاں تک کہ جب بلڈ پریشر خطرناک سطح تک بڑھ جاتا ہے، مریض کو کسی قسم کی علامات کا سامنا نہیں ہوسکتا ہے (اسے "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے)۔
آپ کو ہسپتال کب جانا چاہئے؟
اگر آپ کا بلڈ پریشر 180/120 mmHg یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ سینے میں درد، سانس لینے میں تکلیف، یا اعصابی کمزوری (جیسے فالج) جیسی علامات ہیں تو آپ کو بلا تاخیر فوری طور پر ہسپتال جانا چاہیے۔
اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے لیکن آپ میں کوئی علامات نہیں ہیں تو ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ دیر خاموش بیٹھیں اور کچھ دیر بعد دوبارہ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں۔ مسلسل ہائی بلڈ پریشر کو نظر انداز نہ کریں، چاہے آپ کو کوئی علامات محسوس نہ ہوں۔
غور کرنے کے لیے اہم نکات
نمک کی مقدار کو کم کریں: آپ کو اپنی خوراک میں نمک (سوڈیم) کی مقدار کو نمایاں طور پر کم کرنا چاہیے۔ اسٹور سے خریدے گئے اچار اور پیک شدہ کھانوں سے پرہیز کریں۔
باقاعدگی سے نگرانی: ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل بلڈ پریشر مانیٹر کا استعمال کرتے ہوئے گھر پر ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنی ریڈنگ ریکارڈ کریں۔
اس غذا میں پھل، سبزیاں، سارا اناج اور کم چکنائی والی دودھ کی مصنوعات شامل ہونی چاہئیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، سبز سبزیاں صحت کے بے شمار فوائد پیش کرتی ہیں۔ وہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ابتدائی طبی امداد کے بارے میں غلط فہمیاں:
جب بلڈ پریشر ہائی ہو تو خود دوا نہ لیں۔ بلڈ پریشر کی کچھ دوائیں، جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں، بلڈ پریشر میں اچانک کمی کا سبب بن سکتی ہیں اور اگر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر لی جائیں تو فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
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خیال رہے کہ اگر بلڈ پریشر 180/120 سے زیادہ ہو جائے اور خطرناک علامات ظاہر ہوں تو خود گاڑی چلانے کے بجائے آکسیجن سے چلنے والی ایمبولینس میں ہسپتال جانا زیادہ محفوظ ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)