یورک ایسڈ کی سطح بڑھتے ہی جسم میں یہ شدید علامات ظاہر ہوتی ہیں، گردوں کو پہنچتا ہے نقصان، یہاں جانیں۔۔اسے کیسے کریں کنٹرول
ہائی یورک ایسڈ سنگین تشویش ہے۔ خوش قسمتی سے، اسے ختم کرنے میں مدد کے لیے کئی آسان اور موثر قدرتی طریقے موجود ہیں۔
Published : May 23, 2026 at 1:01 PM IST
آج کے جدید طرز زندگی، غذائی عادات اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم انجانے میں صحت کے بہت سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ہے۔ اگر جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار مقررہ حد سے زیادہ ہو جائے تو اسے جلد از جلد کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی جوڑوں اور گردوں کی صحت بگاڑ سکتی ہے۔ اس سے شروع میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اگر اس کی تشخیص نہ کی جائے اور علاج نہ کیا جائے تو بالآخر گٹھیا اور گردے کی شدید پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس تناظر میں، آئیے یورک ایسڈ کے نقصان دہ اثرات اور احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیتے ہیں۔
جسم میں ہائی یورک ایسڈ کی سطح کو کیسے کم کیا جائے
"MedlinePlus" ویب سائٹ کے مطابق، ہائی یورک ایسڈ آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو پریشان کرنے والے صحت کے مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ ایک قدرتی فضلہ ہے جو جسم کے اندر میٹابولک عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر، یورک ایسڈ ایک ضمنی پروڈکٹ ہے جو پیورینز کے ٹوٹنے کے دوران بنتا ہے۔ پیورینز کیمیائی مرکبات ہیں جو مختلف کھانوں اور مشروبات میں پائے جاتے ہیں، اور وہ قدرتی طور پر انسانی جسم میں ترکیب ہوتے ہیں۔ جسم عام طور پر اس یورک ایسڈ کو خون کے دھارے میں تحلیل کرتا ہے اور اسے پیشاب کے ذریعے گردوں کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ تاہم، جب جسم یورک ایسڈ کی ضرورت سے زیادہ مقدار پیدا کرتا ہے — یا اسے مؤثر طریقے سے خارج کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے — خون میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ اضافی یورک ایسڈ کرسٹلائز کر سکتا ہے — ایک ایسی حالت جسے ہائپر یوریسیمیا کہا جاتا ہے — ممکنہ طور پر گاؤٹ یا گردے کی پتھری جیسی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔
اس حالت میں معاون عوامل میں غذائی عادات، زیادہ جسمانی وزن، جسمانی سرگرمی کی کمی اور پروٹین سے بھرپور کھانے کی مخصوص اقسام کا استعمال شامل ہیں۔ مزید برآں، اگر یہ حالت اپنے ابتدائی مراحل کے دوران پتہ نہ چل سکی، تو یہ بالآخر گردے کی پتھری اور طویل مدت میں گردے سے متعلق دیگر عوارض کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ہائی یورک ایسڈ کی علامات کو سمجھنا اور ابتدا ہی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔
جسم میں ہائی یورک ایسڈ ہونے کی علامات کیا ہیں؟
جوڑوں کا درد: جب جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو جوڑوں کا درد اس وقت سب سے عام علامت ہے۔ یہ اچانک، تیز درد سے شروع ہوتی ہے- خاص طور پر انگلیوں، ٹخنوں، گھٹنوں، کلائیوں، انگلیوں کے جوڑوں اور کہنیوں میں۔ طبی اصطلاح میں اس حالت کو گاؤٹ کہتے ہیں۔ جوڑوں کو حرکت دینے یا چلنے سے سوئیاں چبھنے کے مترادف احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ متاثرہ علاقہ عام طور پر سرخ ہوجاتا ہے اور سوجن آجاتی ہے۔
گردے کی پتھری: جب جسم میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو گردوں کو اسے فلٹر کرنے اور جسم سے خارج کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید برآں، جب یورک ایسڈ کے کرسٹل گردوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو کر پتھری بناتے ہیں۔ یہ پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے جیسے پیشاب میں خون، پیشاب کے دوران جلن، اور بار بار پیشاب کرنے کی خواہش۔
کمر کا درد: ہائی یورک ایسڈ کی وجہ سے ہونے والا درد عام طور پر کمر کے نچلے حصے کے ایک طرف یا پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کے معاملات میں، یہ درد انتہائی شدید اور اذیت ناک ہو سکتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کمر اور پیٹ کے نچلے حصے تک پھیلتا ہے۔ اس کی شدت میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے — ایک لمحے میں شدید ہونا اور دوسرے لمحے کم ہونا۔ اگر یہ کیفیت طویل عرصے تک برقرار رہے تو گردوں کی فلٹرنگ کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ آخر کار، یہ گردوں کے ناکارہ ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔
وزن میں اضافہ: جب خون کے دھارے میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو جسم میں انسولین کے خلاف مزاحمت بڑھ جاتی ہے۔ نتیجتاً، جسم چینی کو چربی میں بدل دیتا ہے، جو پھر بنیادی طور پر پیٹ کے علاقے میں جمع ہوتا ہے۔ جیسا کہ جسم کے خلیات بہتر طور پر کام کرنے میں ناکام رہتے ہیں، چربی کے خلیوں کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کم خوراک کھانے کے باوجود آپ کا وزن بڑھ رہا ہے۔ مزید یہ کہ جوڑوں کا درد اکثر آپ کو جسمانی سرگرمیوں سے بچنے کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، آپ کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے. جب گردے کا کام سست ہوجاتا ہے، تو فضلہ جمع ہوجاتا ہے، جس سے وزن بڑھنے کا احساس ہوتا ہے۔
پیشاب میں تبدیلی: یورک ایسڈ کرسٹل فطرت میں تیزابیت والے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیشاب کی نالی سے گزرتے ہیں، تو وہ مثانے کی پرت کو پریشان کر سکتے ہیں، ممکنہ طور پر شدید سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ پیشاب ابر آلود، گہرا پیلا یا سرخ ہو سکتا ہے۔ پیشاب میں فاضل مادوں کی ضرورت سے زیادہ موجودگی بھی شدید، بدبو کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو پیشاب کرنے کی بار بار خواہش بھی محسوس ہو سکتی ہے۔
تھکاوٹ اور بخار: گردے اضافی یورک ایسڈ کو فلٹر کرنے میں کافی مقدار میں توانائی خرچ کرتے ہیں۔ نتیجتاً، آپ کافی آرام کرنے کے بعد بھی دن بھر تھکاوٹ اور سستی محسوس کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کا درد نیند کے خراب معیار میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ جب یورک ایسڈ کے کرسٹل جوڑوں میں جمع ہوتے ہیں تو جسم کا مدافعتی نظام ان کی موجودگی پر ردعمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ ردعمل گٹھیا کا باعث بن سکتا ہے۔
ٹوفی بننا: یورک ایسڈ کرسٹل جلد کے نیچے چھوٹے گانٹھ یا نوڈول بناتے ہیں۔ یہ ٹوفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ عام طور پر انگلیوں، کانوں، کلائیوں، ایڑیوں اور کہنیوں پر پائے جاتے ہیں — خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جلد پتلی ہے۔
یورک ایسڈ کو قدرتی طور پر کیسے کم کیا جائے؟
ویب سائٹ health.harvard.edu کے مطابق روزانہ وافر مقدار میں پانی پیئے۔ اپنی خوراک سے بھیڑ، سور کا گوشت، جگر، جھینگا، کیکڑے وغیرہ جیسے گوشت کو خارج کردیں۔ سوڈا، کولڈ ڈرنکس، پھلوں کے جوس، شراب، بیئر اور کافی سے پرہیز کریں۔ فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے گری دار میوے، بھورے چاول، جئی، اور کھٹے پھل جیسے چیری، لیموں، اورنج اور گوزبیری۔ خاص طور پر اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ مٹھائیوں اور بیکری مصنوعات سے پرہیز کریں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)
