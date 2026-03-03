ریڈ میٹ اور پروٹین والی چیزیں چھوڑنے کے بعد بھی یورک ایسڈ لیول کم نہیں ہوتا ہے؟ وجہ جانیں
زیادہ پیورین والی غذائیں جیسے گوشت اوردالیں یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق یہ اصل وجہ نہیں ہے۔
Published : March 3, 2026 at 8:40 AM IST
پانچ میں سے ایک شخص ہائپر یوریسیمیا کا شکار ہے، ایک ایسی حالت جس میں یورک ایسڈ کی سطح مردوں کے لیے 2.5–7 mg/dL اور خواتین کے لیے 1.5–6 mg/dL سے زیادہ ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کی سطح میں اضافہ دردناک حالات جیسے گردے کی پتھری کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، جب خون میں یورک ایسڈ کی سطح زیادہ ہوتی ہے، تو جوڑوں میں کرسٹل بن سکتے ہیں۔ یہ عمل گاؤٹ کی طرف جاتا ہے، جو جوڑوں میں شدید درد، سوجن، لالی اور سوزش کا باعث بنتا ہے، بنیادی طور پر انگلیوں، ٹخنوں یا گھٹنوں کو متاثر کرتا ہے۔
اس لیے جب کسی شخص میں یورک ایسڈ کی سطح بڑھ جاتی ہے تو اسے فوری طور پر زیادہ پیورین والی غذائیں جیسے مٹن (سرخ گوشت)، سمندری غذا، دالیں اور پنیر کھانا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ غذائیں جسم میں یورک ایسڈ کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں اور تیزابی کرسٹل کی تشکیل کو فروغ دیتی ہیں۔
تاہم، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان ہائی پیورین والی غذاؤں کو چھوڑنے کے بعد بھی ان کے یورک ایسڈ کی سطح کم نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ معروف جنرل فزیشن اور ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر گگندیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر احتیاطی خوراک اور ممنوعہ کھانوں سے پرہیز کے بعد بھی یورک ایسڈ کی سطح میں کمی نہیں آتی ہے تو اس کا قصوروار زیادہ پیورین والی غذائیں نہیں ہیں بلکہ شکر والی غذائیں ہیں جو ہم روزانہ کھاتے ہیں۔
گوشت ترک کرنے کے بعد بھی یورک ایسڈ کی سطح کم کیوں نہیں ہوتی؟
ہر کوئی سوچتا ہے کہ یورک ایسڈ ہمارے کھانے سے آتا ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ درحقیقت ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کا 70 فیصد ہمارے جگر سے تیار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر گگندیپ کا کہنا ہے کہ یہ گوشت کھانے سے نہیں بلکہ فرکٹوز اور چینی کے استعمال سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر مٹن اور دالیں ترک کرنے کے بعد بھی یورک ایسڈ کی سطح کم نہیں ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ سموسے اور مٹھائیاں ہیں۔ درحقیقت، جگر میں فریکٹوز کی پروسیسنگ کے دوران یورک ایسڈ بطور پروڈکٹ خارج ہوتا ہے۔ ایک گلاس پھلوں کا رس یا شہد آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی سطح مٹن سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھاتا ہے۔
ڈاکٹر سنگھ کا کہنا ہے کہ متعدد مطالعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فریکٹوز سے بھرپور مشروبات پینے سے یورک ایسڈ کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ پروٹین سے مکمل پرہیز کرنے کے بجائے چینی کی مقدار کو کم کرنا اس مسئلے کو حل کرنے میں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔
یورک ایسڈ کو کم کرنے کے یہ طریقے بھی بہت کارآمد ہیں۔
ڈاکٹر گگندیپ سنگھ کی تجویز کردہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے یورک ایسڈ کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔
میٹھے مشروبات کو الوداع کہیں: پیک شدہ پھلوں کے جوس اور سافٹ ڈرنکس سے یکسر پرہیز کریں، اور خاص طور پر میٹھے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں۔
ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو کنٹرول کریں: بہتر کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کو کم کریں، جیسے ریفائنڈ آٹا۔ پروسیسرڈ فوڈز میں چھپی ہوئی شکر سے ہوشیار رہیں۔
پروٹین کا استعمال بند نہ کریں: آپ کے جسم کو مطلوبہ پروٹین حاصل کرنا بند نہ کریں۔ مسئلہ چینی کا ہے، پروٹین کا نہیں۔
وافر مقدار میں پانی پئیں: جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے سے گردوں کو پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
Hyperuricemia - یورک ایسڈ ایک فضلہ کی صورت میں بنتا ہے جب جسم میں پیورینز نامی کیمیائی مرکبات ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب اس کی سطح معمول سے بڑھ جاتی ہے، تو اسے طبی طور پر "ہائیپروریسیمیا" کہا جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)