کیا آپ کے بچے رات کو پر سکون نیند لینے سے قاصر ہیں؟ اس کے پیچھے یہ 9 وجوہات ہوسکتی ہیں
صحت مند رہنے کے لیے نیند کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق بچے مختلف وجوہات کی بنا پر مناسب نیند نہیں لے پاتے۔
Published : February 17, 2026 at 10:10 AM IST
صحت مند رہنے کے لیے اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آج کل کے بچے مختلف وجوہات کی بنا پر مناسب نیند کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔بچوں کو نہ صرف اچھی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ انہیں مناسب نیند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، کچھ بچے جلدی سو جاتے ہیں، جبکہ کئی بچوں کو رات کو سونے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر بچے اچھی طرح سے نہیں سو رہے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن سے والدین کو آگاہ ہونا چاہیے۔
دن میں ضرورت سے زیادہ نیند آنا: پانچ سال کی عمر تک بہت سے بچے دوپہر کے کھانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق اس سے رات کو خراب نیند آتی ہے۔ لہذا، بچوں کو دن میں کم وقت کے لیے سونے کی اجازت دینے سے رات میں خراب نیند کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
خراٹے: بہت سے بچے صحت کے مختلف مسائل جیسے موسمی الرجی اور نزلہ زکام کی وجہ سے خراٹے لیتے ہیں۔ خراٹے سانس لینے میں دشواری کا باعث بن سکتے ہیں اور بچے آدھی رات کو جاگ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر بچے خراٹے لیے بغیر سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سکون سے سو رہے ہیں۔
بیماری: بچوں کی رات کو اچھی طرح سے نہ آنے کی وجہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچوں کو نزلہ زکام ہو تو انہیں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے جس سے نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ مزید برآں، کچھ بچوں کو الرجی اور دمہ کی وجہ سے نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں بچوں کو اپنی صحت کی جانچ کرانی چاہیے اور اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
گیجٹس سے دور رہیں: اس نسل کے بچے موبائل فون، ٹی وی، ویڈیو گیمز اور کمپیوٹر پر بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اس لیے سونے کے وقت بچوں کے کمروں میں ایسے الیکٹرانک گیجٹس رکھنے سے گریز کریں۔ نتیجتاً وہ ٹھیک سے سو نہیں پائیں گے۔ سائنس ڈائریکٹ کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ناشتہ چھوڑنا، چائے پینا، انٹرنیٹ کی لت، سماجی تعاون کی کمی، تناؤ اور سونے سے پہلے موبائل فون کا استعمال ان سب کا تعلق نیند کے خراب معیار سے ہے۔
ٹانسلز: کچھ بچے ٹانسل کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو ناک سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے وہ منہ سے سانس لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ آدھی رات کو جاگ سکتے ہیں اور ٹھیک طرح سے نہیں سو سکتے ہیں۔
نیند کا خراب شیڈول: آپ کو ہر روز ایک ہی وقت میں سونا چاہیے۔ دوسری صورت میں، آپ کے جسم کی حیاتیاتی گھڑی میں خلل پڑ جائے گا۔ اس لیے سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کو روزانہ ایک ہی وقت پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ بے خوابی کو روکے گا۔
جسمانی تکلیف: کمرے میں روشنی، شور اور درجہ حرارت صحیح سطح پر ہونا چاہیے، ورنہ نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کے کمرے کو آرام دہ بنانا چاہیے۔
کیفین: بچوں کو رات کے وقت چاکلیٹ، کولڈ ڈرنکس یا کیفین والے مشروبات دینے سے وہ بہت زیادہ پرجوش ہو سکتے ہیں اور نیند میں دشواری کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے شام کے وقت بچوں کو کیفین دینے سے گریز کریں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کیفین والے مشروبات نیند کے معیار کو متاثر کر سکتے ہیں۔
خوف یا اضطراب: اندھیرے کا خوف، تنہا سونے میں دشواری، یا ڈراؤنے خواب بچوں کو بیدار رکھ سکتے ہیں۔