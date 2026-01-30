کیا آپ جی ای آر ڈی (GERD) سے متعلق پیٹ کے مسائل میں مبتلا ہیں؟ تو، یہ حالت کتنی خطرناک اور سنگین ہے؟
(GERD) گیسٹرو فیگل ریفلیکس ڈیزیز صرف گیس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک سنگین حالت ہے جو زندگی کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے۔
کیا آپ اکثر اپنے سینے میں مسلسل جلن اور تکلیف کا تجربہ کرتے ہیں؟ یہ ایسڈ ریفلوکس کی وجہ سے ہوسکتا ہے، جو اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ کا تیزاب آپ کی غذائی نالی میں واپس چلا جاتا ہے۔ بار بار ایسڈ ریفلوکس وقت کے ساتھ غذائی نالی کےٹشو کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے گیسٹرو فیگل ریفلیکس ڈیزیز (GERD) ہوتی ہے۔ یہ صرف کبھی کبھار بدہضمی نہیں ہے۔ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معدے کا تیزاب غذائی نالی میں کیوں جاتا ہے؟ اس کے کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس کو تفصیل سے دریافت کریں۔
ایسڈ ریفلوکس کیا ہے؟
امریکن اکیڈمی آف الرجی، دمہ اور امیونولوجی کی ویب سائٹ کے مطابق، تقریباً ہر ایک کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر ایسڈ ریفلوکس کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسڈ ریفلوکس اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ کا تیزاب آپ کے غذائی نالی میں واپس چلا جاتا ہے،جس سے آپ کے سینے اور گلے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ ایک پٹھوں کے ذریعہ روکا جاتا ہے جسے لوئر esophageal sphincter (LES) کہا جاتا ہے، جو آپ کے معدے کو آپ کی غذائی نالی سے الگ کرتا ہے۔ بھاری کھانے کے بعد، ایل ای ایس عضلات، جو عام طور پر آرام کے دوران سکڑ جاتے ہیں، ڈھیلے اور آرام کرنے لگتے ہیں۔ یہ نرمی پیٹ کے تیزاب کو آپ کی غذائی نالی کی حساس استر میں بہنے دیتی ہے، جس سے تکلیف اور سینے کی جلن ہوتی ہے۔ آپ اپنے معدے سے گلے تک سفر کرتے ہوئے ایک کھٹا یا کڑوا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ کو کھانے کی ناخوشگوار یاد دہانی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا، کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا، یا تیزابیت اور چکنائی والی غذائیں کھانے جیسے عوامل ایسڈ ریفلکس کے امکانات کو بڑھا سکتے ہیں۔
GERD کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، گیسٹرو فیگل ریفلیکس ڈیزیز (GERD) نظام ہضم کو متاثر کرنے والے سب سے سنگین اور طویل مدتی مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کے ذہنی سکون کو بھی متاثر کرتا ہے۔ GERD یا گیسٹرو فیگل ریفلیکس ڈیزیز، ایسڈ ریفلوکس کی ایک دائمی اور زیادہ سنگین شکل ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پیٹ کا تیزاب باقاعدگی سے آپ کی غذائی نالی میں واپس آتا ہے، جس سے مسلسل تکلیف، جلن اور سوزش ہوتی ہے، جس سے آپ کے منہ میں مسلسل جلن، متلی اور مستقل کھٹا ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا نچلا غذائی نالی کا اسفنکٹر، جو آپ کے معدے اور غذائی نالی کے درمیان دربان ہے، تیزاب کو واپس اوپر بہنے سے روکنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔
GERD اور ایسڈ ریفلوکس کی کیا وجہ ہے؟
ایسڈ ریفلکس تقریباً ہر گھر میں ایک عام مسئلہ ہے۔ GERD بھی ایک عام حالت ہے، جو ہندوستان میں تقریباً 15 فیصد لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ بنیادی وجہ کمزور ٹشو ہے۔ خاص طور پر، ہمارے معدے کے اوپری حصے میں ایک ٹشو جیسا عضلہ ہوتا ہے جسے نچلے غذائی نالی کے اسفنکٹر کہتے ہیں۔ کھانا پیٹ میں داخل ہونے کے بعد یہ والو مضبوطی سے بند ہونا چاہیے۔ تاہم GERD والے لوگوں میں یہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں یا غیر ضروری طور پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے معدے میں تیزاب آسانی سے واپس آ جاتا ہے، جس سے خاصی تکلیف ہوتی ہے۔
آپ کے سینے میں جلن کا احساس، جو عام طور پر کھانے کے بعد ہوتا ہے۔
آپ کو کھٹا یا کڑوا ذائقہ محسوس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے معدے سے کھانا آپ کے گلے میں جاتا ہے۔ یہ ریگورجیٹڈ کھانا کبھی کبھی آپ کے منہ تک پہنچ سکتا ہے، جس سے ذائقہ میں بدبو اور سانس کی بو آتی ہے۔
جب آپ کے پاس ایسڈ ریفلوکس ہوتا ہے، تو آپ کثرت سے پھٹ سکتے ہیں۔
تیزابیت والے ذائقے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ڈکار آنا ہاضمہ کے مسائل کا ایک عام نتیجہ ہے۔
پیٹ کے تیزاب کی جلن آپ کی غذائی نالی میں مزید پھیل سکتی ہے، جس سے dysphagia، ڈائیسو فیجیا یا نگلنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اس سے کھانا پینا مشکل ہو سکتا ہے۔
GERD کی عام علامات میں شامل ہیں...
طویل عرصے تک سینے کی جلن GERD کی ایک اہم علامت ہے، جو اسے کبھی کبھار ایسڈ ریفلکس سے الگ کرتی ہے۔
آپ کو سینے میں درد یا تکلیف کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جسے دل کا مسئلہ غلطی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ درد آپ کی گردن اور کمر تک پھیل سکتا ہے۔
ایک مستقل، خشک کھانسی GERD کی ایک اور خصوصیت کی علامت ہے، جو سانس کی بیماریوں سے متعلق نہیں ہے۔ آپ کے پیٹ کے تیزاب سے جلن اس دائمی کھانسی کو متحرک کرتی ہے۔
GERD نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کھانے کے ریگرگیٹیشن کی وجہ سے جاگ سکتے ہیں، آپ کی نیند کے انداز میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، GERD والے لوگوں کو رات کو سونے میں پریشانی کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سوتے وقت جسم کی افقی پوزیشن تیزاب کو آسانی سے اٹھنے دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آدھی رات کو سانس لینے میں دشواری اور ضرورت سے زیادہ کھانسی کے ساتھ جاگ سکتے ہیں۔ یہ بے خوابی کا باعث بن سکتا ہے اور اگلے دن ان کے کام کاج کو متاثر کر سکتا ہے۔
اس کی تشخیص کیا ہے؟
GERD ایک ایسی حالت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ اگر یہ دوبارہ ہوتا ہے، تو یہ غذائی نالی کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بروقت طبی مشورے، علاج، اور طرز زندگی میں تبدیلی (وقت پر کھانا، وزن کم کرنا، اور کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے گریز کرنا) کے ذریعے اس حالت کا مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)